Ogórki gruntowe - wymagania i terminy siewu

Ogórek gruntowy to jedna z najczęściej uprawianych roślin w polskich ogrodach. Charakteryzuje się chropowatą, brodawkową skórką oraz owocami osiągającymi zazwyczaj od 10 do 15 cm długości. Ze względu na płytki system korzeniowy, sięgający maksymalnie 25 cm, roślina ta jest szczególnie wrażliwa na przesuszenie gleby oraz gwałtowne wahania temperatur. Jednakże warto wiedzieć, że istnieją odmiany, które dobrze radzą sobie w trudnych warunkach i są szczególnie odporne.

Ogórki najlepiej rosną w glebach żyznych, próchnicznych i szybko nagrzewających się, o odczynie pH od 6 do 7,2. Do prawidłowego wzrostu potrzebują również odpowiedniej temperatury - zarówno gleba, jak i powietrze powinny osiągać od 18 do 30 st. C.

Można je uprawiać na dwa sposoby - z rozsady lub poprzez bezpośredni siew do gruntu. Metoda rozsadowa pozwala przyspieszyć plonowanie i sprawdza się szczególnie w chłodniejszych rejonach kraju. Nasiona wysiewa się do doniczek od końca marca do połowy kwietnia, a po ustąpieniu przymrozków sadzonki trafiają na stałe miejsce w ogrodzie.

Śremski F1 - sprawdzona klasyka do ogrodu

Jedną z najczęściej polecanych odmian na sezon 2026 pozostaje ogórek Śremski F1. To wczesna i wyjątkowo plenna odmiana, odpowiednia zarówno do uprawy gruntowej, jak i pod osłonami. Jej owoce są równe, cylindryczne, pozbawione szyjki, z niewielką komorą nasienną oraz intensywnie zieloną, grubobrodawkową skórką.

Ogromnym atutem Śremskiego F1 jest całkowity brak goryczki, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno do kiszenia i konserwowania, jak i do spożycia na świeżo.

Odmiana ta cechuje się także wysoką tolerancją na choroby oraz zmienne warunki pogodowe, co czyni ją wyjątkowo niezawodną w przydomowych ogrodach. Dodatkowo owoce są bogate w witaminy i minerały, przez co stanowią wartościowy element codziennej diety.

Ogórek śremski pozbawiony jest goryczki 123RF/PICSEL

Octopus F1 - wysoka odporność i równomierne plony

Dla ogrodników poszukujących odmiany odpornej i stabilnej w plonowaniu doskonałym wyborem będzie ogórek gruntowy Octopus F1. To średniowczesna odmiana o silnym wzroście, charakteryzująca się bardzo równomiernym owocowaniem. Owoce są cylindryczne, z jasnymi smugami i delikatnie rozjaśnionym końcem, dzięki czemu wyjątkowo dobrze prezentują się w przetworach.

Octopus F1 wyróżnia się odpornością na parcha dyniowatych oraz wysoką tolerancją na mączniaki i wirusa mozaiki ogórka. Dzięki tym cechom dobrze radzi sobie nawet w mniej sprzyjających warunkach uprawowych. Okres wegetacji wynosi około 60-65 dni, a zbiory przypadają na pełnię sezonu letniego. To odmiana chętnie wybierana zarówno przez działkowców, jak i producentów nastawionych na przetwórstwo.

Ogórek Octopus F1 sprawdzi się również na przetwory ROMAN BUDNYI 123RF/PICSEL

Starter F1 - bardzo wczesny faworyt ogrodników

Wśród nowoczesnych odmian nie sposób pominąć ogórka Starter F1, który od lat cieszy się doskonałą opinią wśród ogrodników. Jest to bardzo wczesna odmiana mieszańcowa, zapewniająca wysokie i stabilne plony. Owoce są wydłużone, nie mają tendencji do nadmiernego przerastania na grubość, a ich jasnozielona skórka z rzadkimi, grubymi brodawkami prezentuje się wyjątkowo estetycznie.

Starter F1 jest całkowicie pozbawiony goryczki i wykazuje wysoką tolerancję na mączniaka rzekomego. Doskonale nadaje się do kiszenia i konserwowania. Szeroki termin siewu - od końca zimy aż do maja - pozwala elastycznie zaplanować uprawę i cieszyć się smacznymi ogórkami przez całe lato.

