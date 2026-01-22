Najlepsze odmiany pomidorów na 2026 rok. Zaplanuj uprawę już teraz
Mimo iż zima wciąć pełną parą, nie jest za wcześnie, aby już teraz przejrzeć ofertę nasion i zaplanować tegoroczną uprawę pomidorów. Jakie odmiany będą najbardziej odpowiednie na rok 2026? Podpowiadamy, które sprawdzą się na balkonie, w gruncie, a które pod osłonami.
Spis treści:
- Uprawa pomidorów. Od czego zacząć planowanie?
- Najlepsze odmiany pomidorów do gruntu
- Jakie odmiany pomidorów wybrać na balkon?
- Odmiany pomidorów do uprawy pod osłonami
- Kiedy sadzić pomidory?
Uprawa pomidorów. Od czego zacząć planowanie?
Uprawę pomidorów należy dostosować do swoim możliwości. Jeśli planujesz posadzić je w doniczkach na balkonie, musisz znać wszystkie zalecenia, bo w innym przypadku plony okażę się marne. Podobnie jest w przypadku uprawy gruntowej czy pod osłonami. Warto też wybrać takie odmiany, które najbardziej preferujesz pod kątem smaku i przyrządzania posiłków. Jedne będą doskonałe do przetworów, inne do bezpośredniego spożywania - np. na kanapkę, a inne do dań na ciepło czy sałatek. Przy wyborze dobrze też wziąć pod uwagę odporność na choroby - szczególnie na zarazę ziemniaczaną.
Najlepsze odmiany pomidorów do gruntu
Pomidory gruntowe bywają najbardziej problematyczne - muszą bowiem radzić sobie z niesprzyjającymi warunkami jak wiatr, deszcz i wahania temperatur. Odmiany, które planujesz więc posadzić w ten sposób, muszą być odporne i wytrzymałe. Najlepiej sprawdzą się:
- 'Rumba Ożarowska' - soczyste pomidory średniej wielkości, najlepsze do bezpośredniego spożycia
- 'Roma' - pomidory idealne na przetwory
- 'Bohun' - karłowa odmiana, nie wymaga przycinania ani palikowania. Krzaki mają zwarty pokrój i nie zajmują dużo miejsca na grządce.
- 'Malinowy Ożarowski' - pomidory malinowe, duże i słodkie. Mogą być uprawiane zarówno w gruncie jak i pod osłonami
Jakie odmiany pomidorów wybrać na balkon?
Do uprawy w donicach najlepiej będzie wybrać odmiany karłowe i koktajlowe.
Dobrym wyborem będą:
- 'Koralik' - drobne, kuliste, słodkie owoce
- 'Bajaja' - odmiana o zwisających pędach, z wysoką odpornością na choroby grzybowe i bakteryjne
- 'Vilma' - karłowa odmiana, owoce są niewielkie, czerwone i jędrne
Odmiany pomidorów do uprawy pod osłonami
W przypadku uprawy pomidorów w szklarni bądź w tunelach foliowych świetnie sprawdzą się odmiany:
- 'Bawole Serce' - owoce duże, mięsiste, aromatyczne
- 'Malinowy Książę' - owoce sporej wielkości o intensywnym, słodkim smaku
- 'Black Cherry' - odmiana koktajlowa idealna pod osłony. Owoce są ciemnobrązowe, bardzo słodkie
- 'San Marzano' - włoska odmiana o wydłużonych, czerwonych owocach - idealna na przetwory
Kiedy sadzić pomidory?
Aby uprawa pomidorów zakończyła się sukcesem, bardzo ważną kwestią jest przestrzeganie terminów. Nasiona na rozsadę należy wysiewać do skrzynek w połowie marca (powinny znajdować się w miejscu nasłonecznionym o temperaturze 22-25 st. C).
Po około dwóch tygodniach od pojawienia się pierwszych listków przesadź je do osobnych doniczek.
Do tunelu lub szklarni rozsadę zaleca się przenosić na początku maja, a do gruntu i na balkon - dopiero gdy minie ryzyko przymrozków.
