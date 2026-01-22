Spis treści: Uprawa pomidorów. Od czego zacząć planowanie? Najlepsze odmiany pomidorów do gruntu Jakie odmiany pomidorów wybrać na balkon? Odmiany pomidorów do uprawy pod osłonami Kiedy sadzić pomidory?

Uprawa pomidorów. Od czego zacząć planowanie?

Uprawę pomidorów należy dostosować do swoim możliwości. Jeśli planujesz posadzić je w doniczkach na balkonie, musisz znać wszystkie zalecenia, bo w innym przypadku plony okażę się marne. Podobnie jest w przypadku uprawy gruntowej czy pod osłonami. Warto też wybrać takie odmiany, które najbardziej preferujesz pod kątem smaku i przyrządzania posiłków. Jedne będą doskonałe do przetworów, inne do bezpośredniego spożywania - np. na kanapkę, a inne do dań na ciepło czy sałatek. Przy wyborze dobrze też wziąć pod uwagę odporność na choroby - szczególnie na zarazę ziemniaczaną.

Najlepsze odmiany pomidorów do gruntu

Pomidory gruntowe bywają najbardziej problematyczne - muszą bowiem radzić sobie z niesprzyjającymi warunkami jak wiatr, deszcz i wahania temperatur. Odmiany, które planujesz więc posadzić w ten sposób, muszą być odporne i wytrzymałe. Najlepiej sprawdzą się:

'Rumba Ożarowska' - soczyste pomidory średniej wielkości, najlepsze do bezpośredniego spożycia

'Roma' - pomidory idealne na przetwory

'Bohun ' - karłowa odmiana, nie wymaga przycinania ani palikowania. Krzaki mają zwarty pokrój i nie zajmują dużo miejsca na grządce.

'Malinowy Ożarowski' - pomidory malinowe, duże i słodkie. Mogą być uprawiane zarówno w gruncie jak i pod osłonami

Jakie odmiany pomidorów wybrać na balkon?

Do uprawy w donicach najlepiej będzie wybrać odmiany karłowe i koktajlowe.

Dobrym wyborem będą:

'Koralik' - drobne, kuliste, słodkie owoce

'Bajaja' - odmiana o zwisających pędach, z wysoką odpornością na choroby grzybowe i bakteryjne

'Vilma' - karłowa odmiana, owoce są niewielkie, czerwone i jędrne

Jaka jest najlepsza odmiana pomidora? Te zachwycą smakiem 123RF/PICSEL

Odmiany pomidorów do uprawy pod osłonami

W przypadku uprawy pomidorów w szklarni bądź w tunelach foliowych świetnie sprawdzą się odmiany:

'Bawole Serce' - owoce duże, mięsiste, aromatyczne

'Malinowy Książę' - owoce sporej wielkości o intensywnym, słodkim smaku

'Black Cherry' - odmiana koktajlowa idealna pod osłony. Owoce są ciemnobrązowe, bardzo słodkie

'San Marzano' - włoska odmiana o wydłużonych, czerwonych owocach - idealna na przetwory

Kiedy sadzić pomidory?

Aby uprawa pomidorów zakończyła się sukcesem, bardzo ważną kwestią jest przestrzeganie terminów. Nasiona na rozsadę należy wysiewać do skrzynek w połowie marca (powinny znajdować się w miejscu nasłonecznionym o temperaturze 22-25 st. C).

Po około dwóch tygodniach od pojawienia się pierwszych listków przesadź je do osobnych doniczek.

Do tunelu lub szklarni rozsadę zaleca się przenosić na początku maja, a do gruntu i na balkon - dopiero gdy minie ryzyko przymrozków.

