Spis treści: Naturalny izotonik, który sprzyja odchudzaniu Napój zdrowy dla serca i mózgu Mało popularny napój działa jak kosmetyk

Naturalny izotonik, który sprzyja odchudzaniu

Woda kokosowa to jeden z najzdrowszych napojów świata. Pozyskuje się ją z młodych, zielonych owoców palmy, dzięki czemu jest bogata w minerały, a jednocześnie wielokrotnie filtrowana, co jest naturalnym procesem zachodzącym w roślinie. Woda kokosowa jest pozyskiwana w sterylny sposób i bez żadnych zmian oraz dodatków trafia do butelek i kartonów, w których jest sprzedawana w sklepach.

Co ciekawe, poziom elektrolitów w wodzie kokosowej jest niemal identyczny z tym znajdującym się w ludzkim osoczu. Egzotyczny płyn genialne nawadnia organizm - ok. 10 razy lepiej niż inne izotoniki. Do tego jest w 100 procentach naturalny - nie zawiera żadnych konserwantów, słodzików czy stabilizatorów. W dodatku zawiera niewiele kalorii - zaledwie 20 kcal w 100 ml. Z tego względu woda kokosowa jest szczególnie polecana na diecie redukcyjnej oraz podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Orzeźwiający napój nie tylko gasi pragnienie, ale błyskawicznie dostarcza niezbędnych mikroelementów i pozytywnie wpływa na metabolizm.

Napój zdrowy dla serca i mózgu

Woda kokosowa doskonale wpływa na kondycję całego organizmu. Zawiera wiele cennych składników, m.in. magnez, potas, wapń, fosfor, witaminę C czy witaminy z grupy B. Pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Skutecznie rozrzedza też krew i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów.

Woda kokosowa jest też polecana na dolegliwości trawienne i problemy z jelitami. Łagodzi objawy zatrucia pokarmowego, zmniejsza biegunkę, działa przeciwwymiotnie i poprawia samopoczucie. Jest też korzystna dla nerek - działa przeciwzapalnie i zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Wykazuje też właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe.

Na co pomaga woda kokosowa? Egzotyczny izotonik o wyjątkowych właściwościach 123RF/PICSEL

Tropikalny napój jest również szczególnie cenny dla osób, które zmagają się z silnym lub przewlekłym stresem. Woda kokosowa działa kojąco na układ nerwowy - sprzyja regeneracji całego organizmu, poprawia funkcje poznawcze - pamięć i koncentrację, a do tego chroni przed obniżeniem nastroju. Działa relaksująco i uspokajająco - eksperci twierdzą, że jest idealnym napojem przed snem, bo działa podobnie do melisy - ułatwia odprężenie się i zasypianie. Zawiera też duże ilości magnezu, który wspiera pracę układu nerwowego. Silne nawodnienie w połączeniu z bogactwem minerałów i witamin z grupy B sprawia, że picie wody kokosowej zmniejsza ryzyko tzw. mgły mózgowej.

Mało popularny napój działa jak kosmetyk

Ze względu na cenne składniki woda kokosowa jest też wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym. Okazuje się, że nie tylko doskonale nawilża skórę, ale odżywia ją i łagodzi negatywne skutki promieniowania UV. Egzotyczny napój dodawany jest nie tylko do kremów czy toników do skóry, ale też szamponów czy odżywek do paznokci, bo doskonale je wzmacnia i odżywia.

Warto wiedzieć, że samo spożywanie wody kokosowej jest korzystne dla urody. Znajdujące się w niej antyoksydanty działają przeciwzapalnie i antyalergicznie. Do tego usuwają wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia się skóry.

