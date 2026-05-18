Spis treści: Jak dbać o hortensje, by bujnie kwitły przez całe lato? Naturalny nawóz do hortensji Jak przygotować naturalny nawóz? Domowe sposoby na wybarwienie kwiatów hortensji

Jak dbać o hortensje, by bujnie kwitły przez całe lato?

Hortensje preferują żyzną, przepuszczalną i kwaśną glebę, dlatego należy pamiętasz o zakwaszaniu zasadowego podłoża. Najlepiej rosną w miejscach nasłonecznionych i w półcieniu. Roślinę należy obficie podlewać deszczówką, warto też ściółkować ją korą drzew iglastych, która zakwasza glebę i chroni przed nadmierną utratą wilgoci. Wczesną wiosną, w zależności od odmiany, należy wykonać cięcie - skrócenie pędów o 1/3 lub 2/3 długości. Dla obfitego kwitnienia kluczowe jest także regularne nawożenie hortensji, najlepiej co 2-3 tygodnie.

Naturalny nawóz do hortensji

Maj to najlepszy czas na nawożenie hortensji. Krzewy intensywnie przygotowują się wówczas do kwitnienia. Mimo że w sklepach dostępne są specjalne preparaty, warto przygotować domowy nawóz o przedłużonym działaniu. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko przenawożenia, czego roślina bardzo nie lubi.

Naturalny nawóz przygotujesz, łącząc biohumus z płatkami owsianymi. Taki specyfik zawiera dużo mikroelementów - przede wszystkim azotu, fosforu i potasu, a także enzymów poprawiających strukturę gleby i wzmacniających odporność roślin. Ogromną zaletą takiego naturalnego nawozu jest jego stopniowe uwalnianie się, dzięki czemu hortensje będą stale odżywione i stymulowane do kwitnienia. To nie tylko wygodne, ale i bezpieczne rozwiązanie.

Jak przygotować naturalny nawóz?

Rozdrobnij 2 łyżki płatków owsianych i zalej je szklanką wody, odstaw na kilka godzin, by zmiękły. Następnie dodaj 3 łyżki biohumusu i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowany nawóz wlej bezpośrednio pod hortensję, a zabieg powtarzaj co 2-3 tygodnie.

Domowy nawóz sprawi, że hortensja wybarwi się na różowo i niebiesko 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na wybarwienie kwiatów hortensji

Niezwykle efektownie wyglądają niebieskie i różowe kwiaty hortensji. Aby je wybarwić, można skorzystać z domowych sposobów. Roślina wybarwia się, jeśli gleba jest mocno kwaśna. W tym celu ziemię pod hortensją należy zmieszać z kwaśnym torfem i igliwiem. Można też zastosować roztwór wody z octem jabłkowym (1 łyżka octu na 3-4 litry wody) i stosować raz w miesiącu. Pod hortensję trzeba wysypać fusy z kawy, które zakwaszają glebę.

