Spis treści: Krok 1: Odkurzanie zakamarków ram okiennych Krok 2: Oczyszczanie i odkażanie ram okiennych Czego nie używać do mycia ram okiennych? Krok 3: Jak wybielić pożółkłe ramy okienne?

Krok 1: Odkurzanie zakamarków ram okiennych

Po zimie w zakamarkach ram okiennych gromadzą się kurz i sadza, a nawet szczątki owadów. Dlatego w pierwszej kolejności należy otworzyć okna i odkurzyć wszystkie zabrudzenia. W tym celu najlepiej używać małej miękkiej szczotki do odkurzacza, która nie zarysuje powierzchni.

Krok 2: Oczyszczanie i odkażanie ram okiennych

Teraz możemy już dokładnie umyć okienne ramy z obu stron. W tym celu najlepiej sprawdzi się mieszanka domowej roboty. Do pojemnika z atomizerem wlej wodę i ocet w proporcji 1:1. Ramy okien wystarczy spryskać, a następnie przecierać miękką ściereczką z mikrofibry. Ocet nie tylko rozpuszcza tłuste osady, ale działa też odkażająco. Jest więc skuteczny w higienicznym usuwaniu odchodów owadów i ptaków. Ramy okien na koniec dobrze jest wytrzeć do sucha, by uniknąć powstawania plam i zacieków.

W czasie mycia ram okiennych warto zadbać też o wyczyszczenie zakamarków i szczelin w narożnikach okien. W tym celu warto użyć wody z płynem do mycia naczyń oraz starej szczoteczki do zębów z miękkim włosiem.

Czego nie używać do mycia ram okiennych?

Widząc brudne i zżółknięte ramy okien, chętnie sięgamy po specjalistyczne preparaty. Trzeba jednak uważać na żrące produkty, a nawet specjalne mleczka do czyszczenia. Mogą one rysować powierzchnię okien, a nawet uszkadzać uszczelki.

Jakich domowych środków użyć, by wyczyścić białe ramy okienne? 123RF/PICSEL

Krok 3: Jak wybielić pożółkłe ramy okienne?

Lekko zżółkniętym ramom okiennym przywrócisz dawną biel, stosując płyn domowej roboty. Do pojemnika z atomizerem wlej 1,5 szklanki wody, 1/3 szklanki octu, 1 łyżeczkę płynu do mycia naczyń oraz 2 łyżki soku z cytryny. Taką mieszanką obficie spryskaj ramy okien, a następnie przecieraj miękką ściereczką.

W przypadku mocno zżółkniętych ram, warto sięgnąć po mocniejsze środki. Do miski wsyp opakowanie sody oczyszczonej i dodaj 3 łyżki octu oraz 3 łyżki soku z cytryny. Wymieszaj wszystko, by powstała konsystencja pasty i nakładaj ją miękką gąbką na ramy okien. Po kilku minutach możesz użyć twardszej strony gąbki do czyszczenia framug. Na zakończenie ramy okien trzeba jeszcze przemyć mokrą ścierką, by pozbyć się resztek pasty.

