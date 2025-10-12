Spis treści: Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia? Sok z buraka wspiera cały organizm Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?

Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serce. Spożywany regularnie może znacznie zmniejszać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Znajdujące się w nim naturalne azotany rozszerzają naczynia krwionośne i regulują poziom ciśnienia tętniczego. Cennym składnikiem soku z buraka jest także potas regulujący rytm serca. Czerwony napój zawiera także silne antyoksydanty, które opóźniają procesy starzenia się i zwalczają stany zapalne - także te w naczyniach krwionośnych i w mózgu.

Regularne spożywanie soku z buraka zapobiega również częstej u seniorów anemii - chronią przed tym żelazo, kwas foliowy i witaminy z grupy B biorące udział w produkcji czerwonych krwinek.

Sok z buraka wspiera cały organizm

Już po kilku tygodniach codziennego spożywania soku z buraka seniorzy mogą zauważyć zmiany w postaci lepszej wydolności i kondycji, a także poprawy funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja. Dobre funkcjonowanie układu krążenia przekłada się bowiem na lepszy stan mózgu. Warto wiedzieć, że sok z buraka nie obciąża trzustki i nie wywołuje gwałtownych skoków glukozy we krwi. Najlepiej pić go rano lub 2 godziny przed zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.

Sok z buraka zawiera wiele cennych składników, przede wszystkim azotany, które pomagają regulować ciśnienie tętnicze Canva Pro INTERIA.PL

Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Sok z buraka bywa kojarzony z nieprzyjemnym ziemistym posmakiem. Jeśli jednak dodasz do niego odpowiednie składniki, będzie pyszny, aromatyczny i rozgrzewający.

Składniki:

2 średniej wielkości buraki;

2 nieduże jabłka;

1 marchewka;

kawałek korzenia świeżego imbiru;

sok z połówki cytryny.

Przygotowanie:

Buraki, marchew i jabłka, a także imbir należy umyć i obrać, a następnie pokroić na mniejsze kawałki. Składniki wystarczy umieść w kielichu blendera. Do smaku warto dodać sok z połówki cytryny (buraka możesz wcześniej wycisnąć w sokowirówce). Odżywczy koktajl najlepiej pić od razu po przygotowaniu.

