Najlepszy sok dla seniora. Pij, żeby uniknąć zawału i udaru
Choroby układu krążenia wciąż zbierają największe żniwo zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwiniętych. Miażdżyca i nadciśnienie mogą prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka - odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna chronią przed otyłością, która jest jedną z głównych przyczyn chorób serca. Seniorzy powinni też włączyć do codziennej diety produkty szczególnie cenne dla układu krążenia. Jednym z nich jest sok z buraka. Sprawdź, jak działa na organizm i jak go przyrządzić, by był smaczny i aromatyczny.
Spis treści:
- Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?
- Sok z buraka wspiera cały organizm
- Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?
Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?
Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serce. Spożywany regularnie może znacznie zmniejszać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Znajdujące się w nim naturalne azotany rozszerzają naczynia krwionośne i regulują poziom ciśnienia tętniczego. Cennym składnikiem soku z buraka jest także potas regulujący rytm serca. Czerwony napój zawiera także silne antyoksydanty, które opóźniają procesy starzenia się i zwalczają stany zapalne - także te w naczyniach krwionośnych i w mózgu.
Regularne spożywanie soku z buraka zapobiega również częstej u seniorów anemii - chronią przed tym żelazo, kwas foliowy i witaminy z grupy B biorące udział w produkcji czerwonych krwinek.
Sok z buraka wspiera cały organizm
Już po kilku tygodniach codziennego spożywania soku z buraka seniorzy mogą zauważyć zmiany w postaci lepszej wydolności i kondycji, a także poprawy funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja. Dobre funkcjonowanie układu krążenia przekłada się bowiem na lepszy stan mózgu. Warto wiedzieć, że sok z buraka nie obciąża trzustki i nie wywołuje gwałtownych skoków glukozy we krwi. Najlepiej pić go rano lub 2 godziny przed zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.
Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?
Sok z buraka bywa kojarzony z nieprzyjemnym ziemistym posmakiem. Jeśli jednak dodasz do niego odpowiednie składniki, będzie pyszny, aromatyczny i rozgrzewający.
Składniki:
- 2 średniej wielkości buraki;
- 2 nieduże jabłka;
- 1 marchewka;
- kawałek korzenia świeżego imbiru;
- sok z połówki cytryny.
Przygotowanie:
Buraki, marchew i jabłka, a także imbir należy umyć i obrać, a następnie pokroić na mniejsze kawałki. Składniki wystarczy umieść w kielichu blendera. Do smaku warto dodać sok z połówki cytryny (buraka możesz wcześniej wycisnąć w sokowirówce). Odżywczy koktajl najlepiej pić od razu po przygotowaniu.