Najlepszy sok dla seniora. Pij, żeby uniknąć zawału i udaru

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Choroby układu krążenia wciąż zbierają największe żniwo zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwiniętych. Miażdżyca i nadciśnienie mogą prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka - odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna chronią przed otyłością, która jest jedną z głównych przyczyn chorób serca. Seniorzy powinni też włączyć do codziennej diety produkty szczególnie cenne dla układu krążenia. Jednym z nich jest sok z buraka. Sprawdź, jak działa na organizm i jak go przyrządzić, by był smaczny i aromatyczny.

Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na ochronę przed zawałem i udarem
Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na ochronę przed zawałem i udaremOKSANA SHUFRYCH123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?
  2. Sok z buraka wspiera cały organizm
  3. Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Jak sok z buraka wpływa na układ krążenia?

Sok z buraka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na zdrowe serce. Spożywany regularnie może znacznie zmniejszać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Znajdujące się w nim naturalne azotany rozszerzają naczynia krwionośne i regulują poziom ciśnienia tętniczego. Cennym składnikiem soku z buraka jest także potas regulujący rytm serca. Czerwony napój zawiera także silne antyoksydanty, które opóźniają procesy starzenia się i zwalczają stany zapalne - także te w naczyniach krwionośnych i w mózgu.

Regularne spożywanie soku z buraka zapobiega również częstej u seniorów anemii - chronią przed tym żelazo, kwas foliowy i witaminy z grupy B biorące udział w produkcji czerwonych krwinek.

Zobacz również:

Jakie warzywa warto jeść na serce?
Porady

Obniżają ciśnienie, wspomagają krążenie. Te warzywa jedz codziennie

Natalia Jabłońska

Sok z buraka wspiera cały organizm

Już po kilku tygodniach codziennego spożywania soku z buraka seniorzy mogą zauważyć zmiany w postaci lepszej wydolności i kondycji, a także poprawy funkcji poznawczych, takich jak pamięć i koncentracja. Dobre funkcjonowanie układu krążenia przekłada się bowiem na lepszy stan mózgu. Warto wiedzieć, że sok z buraka nie obciąża trzustki i nie wywołuje gwałtownych skoków glukozy we krwi. Najlepiej pić go rano lub 2 godziny przed zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.

Świeże buraki na drewnianym stole, w tle szklanka z czerwonym sokiem i słomką.
Sok z buraka zawiera wiele cennych składników, przede wszystkim azotany, które pomagają regulować ciśnienie tętniczeCanva ProINTERIA.PL

Jak przyrządzić smaczny sok z buraka?

Sok z buraka bywa kojarzony z nieprzyjemnym ziemistym posmakiem. Jeśli jednak dodasz do niego odpowiednie składniki, będzie pyszny, aromatyczny i rozgrzewający.

Składniki:

  • 2 średniej wielkości buraki;
  • 2 nieduże jabłka;
  • 1 marchewka;
  • kawałek korzenia świeżego imbiru;
  • sok z połówki cytryny.

Przygotowanie:

Buraki, marchew i jabłka, a także imbir należy umyć i obrać, a następnie pokroić na mniejsze kawałki. Składniki wystarczy umieść w kielichu blendera. Do smaku warto dodać sok z połówki cytryny (buraka możesz wcześniej wycisnąć w sokowirówce). Odżywczy koktajl najlepiej pić od razu po przygotowaniu.

Zobacz również:

Jesienią jedz codziennie te warzywa
Porady

Ta mieszanka warzyw jesienią może obniżyć ciśnienie krwi. Włącz do codziennej diety

Natalia Jabłońska
"Ewa gotuje": Sałatka z buraków i paprykiPolsat

Najnowsze