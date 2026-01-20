Spis treści: Ruch - największy przyjaciel kości i stawów Zbilansowana dieta Suplementacja witaminy D Nawodnienie i odpowiednia temperatura

Ruch - największy przyjaciel kości i stawów

Zimą w związku z mniejszą aktywnością fizyczną słabną nasze mięśnie, a to właśnie od nich uzależniona jest siła kości i stawów. Ruch poprawia ukrwienie w okolicach stawów i zmniejsza poczucie sztywności. Z kolei chłód i siedzący tryb życia zmniejszają elastyczność chrząstki stawowej i zwiększają ryzyko stanów zapalnych. Dlatego tak ważne jest, by codziennie spacerować (zwłaszcza w ciągu dnia, gdy mamy dostęp do światła słonecznego). Pamiętać trzeba też o innych formach aktywności, np. treningu siłowym lub aerobowym. 150-300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej to zdaniem ekspertów podstawa zdrowego trybu życia. Szczególnie zalecane są joga, pilates, pływanie czy jazda na rowerze stacjonarnym. Ruch nie tylko poprawia kondycję kości i stawów, ale chroni też przed nadwagą i otyłością.

Zbilansowana dieta

Równie ważna dla wzmocnienia kości i stawów jest zbilansowana dieta. Kluczowe jest unikanie żywności wysokoprzetworzonej (wędliny, kiełbasy, fast food, przekąski, słodycze) na rzecz świeżych warzyw i owoców, a także produktów pełnoziarnistych. Warto znacznie ograniczyć spożycie czerwonego mięsa, a częściej sięgać po drób. Dla zdrowia kości kluczowe są produkty bogate w kwasy omega-3, a więc tłuste ryby morskie, awokado, oleje roślinne, oliwa z oliwek, siemię lniane czy orzechy. Cenny jest także chudy nabiał, który stanowi dobre źródło wapnia. W miarę możliwości dieta powinna być bogata w świeże warzywa i owoce - są one najlepszym źródłem silnych przeciwutleniaczy, które niwelują stany zapalne w organizmie i chronią stawy.

Jedz i pij, aby wzmocnić kości. Na liście nie tylko mleko i nabiał 123RF/PICSEL

Suplementacja witaminy D

Zimą i wiosną drastycznie spada poziom witaminy D w naszym organizmie. Tymczasem jest ona niezbędna do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu. Badania naukowe wykazały, że zmniejsza stany zapalne w stawach i ryzyko osteoporozy. Dlatego już od września aż do końca kwietnia należy suplementować witaminę D, najlepiej wybierać preparaty, które zawierają też witaminę K2, która zapobiega zwapnieniu naczyń krwionośnych i pozytywnie wpływa na gęstość kości.

Spaceruj codziennie i ćwicz w domu. To najlepsze, co możesz zrobić dla kości i stawów 123RF/PICSEL

Nawodnienie i odpowiednia temperatura

Zimą często zapominamy też o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Warto wiedzieć, że woda to główny składnik chrząstki stawowej, która zapewnia elastyczność i zmniejsza tarcie. Jednocześnie odpowiada za stymulację produkcji mazi stawowej. Odpowiednie nawodnienie poprawia też krążenie i zmniejsza apetyt, co jest ważnym czynnikiem utrzymania prawidłowej masy ciała.

Osoby zmagające się ze schorzeniami stawów powinny też unikać wilgoci w mieszkaniu oraz noszenia przemoczonej odzieży. Objawy chorób układu ruchu zaostrzają też niskie temperatury, więc w czasie mrozów zalecana jest aktywność fizyczna w domu.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

