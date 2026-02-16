Najmniejszy ptak w Europie. Tak zwabisz go do ogrodu
Dokarmianie ptaków zimą to nie tylko wsparcie dla zwierząt, ale też ogromna satysfakcja i radość z możliwości ich obserwowania. Do karmników w Polsce najczęściej przylatują wróble, sikorki, dzwońce, kowaliki oraz czyże. Coraz częściej można jednak spotkać także najmniejsze europejskie ptaki o uroczym wyglądzie. Sprawdź, jak zwabić do ogrodu mysikrólika.
Spis treści:
- Jak wygląda mysikrólik i co to za ptak?
- Gdzie żyje mysikrólik?
- Czym żywi się mysikrólik?
- Jak zwabić mysikrólika do ogrodu?
Jak wygląda mysikrólik i co to za ptak?
Mysikrólik to najmniejszy ptak występujący w Polsce i w całej Europie. Długość jego ciała nie przekracza 10 cm, a rozpiętość skrzydeł 15 cm. Ten uroczy ptak waży zaledwie 5-7 g. Jego cechą charakterystyczną jest żółty pasek na czubku głowy (samiec ma dodatkowo pomarańczową plamkę). Grzbiet ma kolor oliwkowozielony z nieco jaśniejszym ubarwieniem brzuszka. Mimo delikatnej sylwetki to niezwykle energiczny ptak. Szybko się przemieszcza i potrafi zawisnąć w powietrzu, podobnie jak koliber. Błyskawicznie atakuje owady i potrafi nawet wisieć na gałęzi drzew nogami do góry, co ułatwia mu polowanie.
Gdzie żyje mysikrólik?
Mysikróliki występują dość powszechnie w naszym kraju. Najłatwiej spotkać je na północy i południu Polski. Żyją przede wszystkim w lasach mieszanych i iglastych. Nie odlatują na zimę, ale w poszukiwaniu jedzenia mogą przemieszczać się na spore odległości. W sezonie zimowym można je spotkać nawet w miejskich parkach, gdy odpoczywają, wyczerpane poszukiwaniem pożywienia. Do ogrodów przylatują, gdy warunki atmosferyczne są naprawdę złe, a więc gdy ziemia przykryta jest śniegiem, a temperatury są ujemne.
Czym żywi się mysikrólik?
Mysikróliki żywią się owadami i larwami, a zimą uzupełniają dietę nasionami drzew iglastych. Z tego powodu łatwiej je spotkać w lasach i parkach niż w przydomowych karmnikach. Jednak w przypadku srogiej zimy te malutkie ptaki zaczynają szukać pożywienia również w okolicy domostw.
Jak zwabić mysikrólika do ogrodu?
Jeśli chcesz zaobserwować w ogrodzie najmniejszego europejskiego ptaka, na gałęzi drzewa iglastego zawieś kulę tłuszczową zawierającą mieszankę dla ptaków owadożernych. Powinny się w niej znaleźć mączniki i inne drobne owady. Najlepiej wybierać produkty przewleczone jedynie sznurkiem, a nie otoczone siatką - niewielkie ptaki mogą się bowiem w niej zaczepić.
Mysikróliki rzadko odwiedzają klasyczne karmniki. Znacznie łatwiej zwabić je do ogrodu, gdy na podwórku mamy sporo drzew iglastych oraz bylin z nasionami, których nie usuwamy na zimę.
