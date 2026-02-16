Spis treści: Jak wygląda mysikrólik i co to za ptak? Gdzie żyje mysikrólik? Czym żywi się mysikrólik? Jak zwabić mysikrólika do ogrodu?

Jak wygląda mysikrólik i co to za ptak?

Mysikrólik to najmniejszy ptak występujący w Polsce i w całej Europie. Długość jego ciała nie przekracza 10 cm, a rozpiętość skrzydeł 15 cm. Ten uroczy ptak waży zaledwie 5-7 g. Jego cechą charakterystyczną jest żółty pasek na czubku głowy (samiec ma dodatkowo pomarańczową plamkę). Grzbiet ma kolor oliwkowozielony z nieco jaśniejszym ubarwieniem brzuszka. Mimo delikatnej sylwetki to niezwykle energiczny ptak. Szybko się przemieszcza i potrafi zawisnąć w powietrzu, podobnie jak koliber. Błyskawicznie atakuje owady i potrafi nawet wisieć na gałęzi drzew nogami do góry, co ułatwia mu polowanie.

Gdzie żyje mysikrólik?

Mysikróliki występują dość powszechnie w naszym kraju. Najłatwiej spotkać je na północy i południu Polski. Żyją przede wszystkim w lasach mieszanych i iglastych. Nie odlatują na zimę, ale w poszukiwaniu jedzenia mogą przemieszczać się na spore odległości. W sezonie zimowym można je spotkać nawet w miejskich parkach, gdy odpoczywają, wyczerpane poszukiwaniem pożywienia. Do ogrodów przylatują, gdy warunki atmosferyczne są naprawdę złe, a więc gdy ziemia przykryta jest śniegiem, a temperatury są ujemne.

Czym żywi się mysikrólik?

Mysikróliki żywią się owadami i larwami, a zimą uzupełniają dietę nasionami drzew iglastych. Z tego powodu łatwiej je spotkać w lasach i parkach niż w przydomowych karmnikach. Jednak w przypadku srogiej zimy te malutkie ptaki zaczynają szukać pożywienia również w okolicy domostw.

Mysikrólika najłatwiej rozpoznać po żółtym pasku na czubku głowy 123RF/PICSEL

Jak zwabić mysikrólika do ogrodu?

Jeśli chcesz zaobserwować w ogrodzie najmniejszego europejskiego ptaka, na gałęzi drzewa iglastego zawieś kulę tłuszczową zawierającą mieszankę dla ptaków owadożernych. Powinny się w niej znaleźć mączniki i inne drobne owady. Najlepiej wybierać produkty przewleczone jedynie sznurkiem, a nie otoczone siatką - niewielkie ptaki mogą się bowiem w niej zaczepić.

Mysikróliki rzadko odwiedzają klasyczne karmniki. Znacznie łatwiej zwabić je do ogrodu, gdy na podwórku mamy sporo drzew iglastych oraz bylin z nasionami, których nie usuwamy na zimę.

