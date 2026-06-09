Spis treści: Stefanotis - elegancja i intensywny zapach Warunki uprawy stefanotisa w domu

Stefanotis - elegancja i intensywny zapach

Stefanotis bukietowy (Stephanotis floribunda), znany również pod nazwą jaśminu madagarskiego pochodzi z Madagaskaru, wyspy słynącej z niezwykle wysokiego udziału roślin endemicznych, czyli występujących naturalnie na ograniczonym obszarze. Kew Science klasyfikuje go jako gatunek z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rosnący w sezonowo suchym biomie tropikalnym jako krzew pnący lub liana. W naturze jego pędy wspinają się po pniach i gałęziach innych roślin, szukając światła ponad gęstszą zielenią.

W mieszkaniach dziki, tropikalny charakter rośliny można ujarzmić stosując obręcze, kratki i dekoracyjne podpory. Stefanotis ma mocne, wijące się pędy oraz skórzaste, eliptyczne liście w głębokim odcieniu zieleni. Są gładkie, błyszczące i dość sztywne, więc pnącze wygląda elegancko także wtedy, gdy akurat odpoczywa od kwitnienia.

Największe wrażenie robią jednak kwiatostany. Royal Horticultural Society opisuje je jako silnie pachnące, białe, rurkowate kwiaty z pięcioma rozchylonymi łatkami korony, osiągające do około 5 cm długości. W domowej uprawie zwykle tworzą pachnące grona wyrastające z kątów liści. Ich kolor jest czysty, śnieżnobiały, czasem z subtelnym kremowym tonem w miarę starzenia się kwiatu. Powierzchnia płatków sprawia wrażenie delikatnie woskowej, niemal porcelanowej, stąd angielska nazwa waxflower, czyli "woskowy kwiat".

Stefanotis zrobił również ślubną karierę. Od lat trafia do bukietów, korsarzy i dekoracji weselnych, dlatego funkcjonuje również pod nazwami bridal wreath oraz Hawaiian wedding flower. Kwiat jest trwały, elegancki, pachnący i fotograficznie bardzo czysty. Wygląda jak detal z dawnej oranżerii, a pachnie jak ciepły wieczór po deszczu w tropikalnym ogrodzie.

Aromat stefanotisa ma słodki, kremowo-kwiatowy charakter. 123RF/PICSEL

Aromat stefanotisa ma słodki, kremowo-kwiatowy charakter. Najczęściej porównuje się go do jaśminu, czasem także do tuberozy, gardenii albo kwiatu pomarańczy, choć botanicznie stefanotis należy do innej grupy roślin niż prawdziwe jaśminy. Jego zapach wynika z pracy lotnych związków organicznych, czyli małych cząsteczek uwalnianych przez kwiat do powietrza. To one trafiają do nosa i budują wrażenie woni.

W badaniu opublikowanym w 2004 roku w "Plant Physiology" przez zespół związany między innymi z University of Rostock wykazano, że kwiaty stefanotisa emitują przede wszystkim benzoesan metylu oraz salicylan metylu. Benzoesan metylu odpowiada za słodką, kwiatową nutę obecną w zapachu wielu roślin ozdobnych. Co ciekawe, największą emisję benzoesanu metylu odnotowano drugiego dnia po rozwinięciu kwiatu, między godziną 18.00 a 22.00. Wtedy zapach staje się najbardziej wyrazisty. Roślina wieczorem zwiększa produkcję wonnych substancji, ponieważ w naturalnym środowisku właśnie o tej porze najłatwiej przyciągnąć owady zapylające.

Jeszcze więcej szczegółów przyniosła publikacja "Localization of Methyl Benzoate Synthesis and Emission in and Flowers", opublikowana w 2006 roku. Badacze wykazali, że za powstawanie i uwalnianie zapachu odpowiadają głównie płatki korony, szczególnie ich zewnętrzne tkanki, podczas gdy rurka kwiatu odgrywa znacznie mniejszą rolę. Każdy biały kwiat stefanotisa okazuje się więc małą, żywą perfumerią zaprojektowaną przez naturę.

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Warunki uprawy stefanotisa w domu

Stefanotis to roślina egzotyczna, więc najlepiej rośnie w bardzo jasnym miejscu. Idealnym wyborem będzie parapet wschodni lub zachodni, który zapewnia dużą ilość rozproszonego światła przez większą część dnia. Przy oknie południowym roślinę warto odsunąć nieco od szyby lub osłonić lekką firanką. Intensywne letnie słońce może bowiem przegrzewać liście i powodować przesuszanie delikatnych pąków kwiatowych. Im lepsze warunki świetlne, tym większa szansa na obfite kwitnienie i intensywny zapach kwiatów.

Podłoże i podlewanie

Podłoże powinno być żyzne, lekkie i dobrze przepuszczalne, a jednocześnie zdolne do utrzymywania umiarkowanej wilgoci. Stefanotis źle znosi skrajności. Przesuszona bryła korzeniowa osłabia wzrost i rozwój pąków, natomiast zalegająca przy korzeniach woda sprzyja ich zamieraniu.

Najlepiej sadzić roślinę w doniczce wyposażonej w otwory odpływowe oraz warstwę drenażu na dnie. Po podlaniu nadmiar wody z osłonki należy usunąć po kilku minutach. Dobrym wskaźnikiem jest wierzchnia warstwa podłoża - gdy lekko przeschnie, można sięgnąć po konewkę. W okresie intensywnego wzrostu podlewanie powinno być regularne, natomiast zimą wyraźnie oszczędniejsze. Krótszy dzień i niższa temperatura sprawiają, że korzenie pobierają wodę znacznie wolniej.

Wilgotność powietrza

Odpowiednia wilgotność powietrza to jeden z najważniejszych elementów pielęgnacji stefanotisa. Roślina pochodzi z ciepłych i wilgotnych rejonów świata, dlatego suche powietrze panujące w mieszkaniach podczas sezonu grzewczego często odbija się na jej kondycji. Końcówki liści mogą zasychać, pąki marszczyć się przed rozwinięciem, a kwitnienie jest mniej obfite.

Pomaga ustawienie doniczki z dala od kaloryfera, zastosowanie podstawki z wilgotnym keramzytem oraz delikatne zwiększanie wilgotności wokół rośliny. Zraszanie należy wykonywać ostrożnie, najlepiej rano i bez moczenia rozwiniętych kwiatów. Krople wody pozostające na płatkach mogą pozostawiać nieestetyczne przebarwienia. Podłoże powinno pozostawać lekko wilgotne, natomiast powietrze wokół rośliny świeże, ale pozbawione zimnych przeciągów.

Temperatura

Wiosną i latem stefanotis doskonale odnajduje się w temperaturze typowej dla mieszkań, wynoszącej około 18-24°C. Zimą korzysta z chłodniejszego okresu spoczynku. Wielu ogrodników zaleca utrzymywanie w tym czasie temperatury w granicach 13-16°C oraz ograniczenie podlewania. Roślina może wówczas zgromadzić energię potrzebną do kolejnego sezonu kwitnienia.

Równie ważna jak sama temperatura jest jej stabilność. Nagłe ochłodzenie, zimny przeciąg wpadający przez uchylone okno, szybka zmiana stanowiska czy ustawienie doniczki bezpośrednio przy źródle ciepła mogą prowadzić do opadania pąków. Stefanotis najlepiej rozwija się tam, gdzie panuje przewidywalny rytm dnia i nocy.

Nawożenie

Od wiosny do końca lata warto regularnie zasilać roślinę nawozem przeznaczonym dla gatunków kwitnących. Najbezpieczniej stosować go co dwa lub trzy tygodnie, w dawce nieco niższej od maksymalnej zalecanej przez producenta. Zalecenia ogrodnicze wskazują również na regularne stosowanie zrównoważonych nawozów płynnych w okresie aktywnego wzrostu.

Stefanotis najpiękniej i najmocniej pachnie wieczorem Canva Pro INTERIA.PL

W przypadku stefanotisa szczególnie ważny jest umiar. Nadmiar azotu pobudza rozwój liści, lecz ogranicza liczbę kwiatów. Wtedy roślina wyróżnia się pięknym, błyszczącym ulistnieniem, ale wydaje niewiele pąków kwiatowych. A przecież największą ozdobą stefanotisa są właśnie kwiaty oraz ich intensywny, wieczorny aromat.

Cięcie i prowadzenie pędów

Cięcie stefanotisa powinno być oszczędne. Najlepszy moment przypada po kwitnieniu albo pod koniec zimy, zanim roślina rozpocznie intensywny wzrost. Wtedy można usunąć pędy słabe, połamane, nadmiernie wydłużone lub ogołocone u nasady. Mocne skracanie zdrowych przyrostów w sezonie może jednak pozbawić roślinę części młodych pędów, na których tworzą się pąki kwiatowe, a przy okazji zmusić ją do odbudowy zielonej masy zamiast do kwitnienia. Stefanotis wypuszcza wtedy nowe liście, wygląda zdrowo, ale kwiatów pojawia się mniej albo trzeba na nie dłużej poczekać.

Warto pamiętać, że stefanotis z natury jest pnączem, a nie zwartym krzewem do częstego formowania sekatorem. Jego pędy są długie, wijące się i z czasem częściowo drewnieją, dlatego potrzebują stabilnej podpory. Obręcz, kratka albo dekoracyjna drabinka porządkują wzrost rośliny, ułatwiają równomierne doświetlenie liści i zmniejszają ryzyko łamania pędów podczas podlewania, przestawiania doniczki czy przecierania liści. Dobrze prowadzony stefanotis kwitnie efektowniej, bo pędy mają więcej światła, nie plączą się w ciasny kłąb i łatwiej utrzymać wokół nich odpowiednią cyrkulację powietrza.

Przesadzanie

Stefanotis nie wymaga częstego przesadzania. Zabieg przeprowadza się dopiero wtedy, gdy korzenie wyraźnie wypełnią całą doniczkę. Co ciekawe, roślina często kwitnie obficiej w lekko ciasnym pojemniku niż w zbyt dużej donicy wypełnionej świeżym podłożem.

Po przesadzeniu może przez kilka tygodni skupiać się przede wszystkim na rozwoju systemu korzeniowego. W tym czasie tworzenie nowych pąków schodzi na dalszy plan, co jest całkowicie naturalną reakcją. Najlepiej sprawdza się podłoże dla roślin kwitnących rozluźnione perlitem, drobną korą lub keramzytem. Dzięki temu korzenie mają jednocześnie dostęp do wilgoci i powietrza. Nowa doniczka powinna być jedynie nieznacznie większa od poprzedniej, ponieważ zbyt duża ilość wolnej przestrzeni sprzyja rozwojowi korzeni kosztem kwitnienia.





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