Śnieg na granicy działki: to generuje spory

Konflikty sąsiedzkie najczęściej pojawiają się tam, gdzie granica działki staje się faktyczną przestrzenią wspólnego użytkowania. Dotyczy to furtek, bram wjazdowych, wąskich przejść między ogrodzeniami oraz odcinków podjazdów, z których korzystają dwie strony. W takich miejscach śnieg usuwany z jednej posesji bardzo łatwo trafia na drugą, blokując dostęp lub powodując oblodzenie.

Podstawą prawną rozstrzygania takich sporów jest art. 144 Kodeksu cywilnego, który nakazuje właścicielowi nieruchomości powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z posesji sąsiednich. Zrzucanie śniegu, błota pośniegowego czy lodu na cudzy grunt może być potraktowane jako niedozwolona immisja pośrednia, nawet jeśli nie towarzyszy mu zła wola, a jedynie brak miejsca na własnej działce.

Druga grupa sporów dotyczy ciągów komunikacyjnych położonych na jednej nieruchomości, ale wykorzystywanych przez kilku sąsiadów - wspólnych podjazdów, dróg wewnętrznych lub przejazdów do garaży.

Z prawnego punktu widzenia decydujące znaczenie ma tu tytuł własności, a nie sposób faktycznego korzystania. Obowiązek utrzymania takiego terenu, w tym jego odśnieżania, obciąża właściciela gruntu na podstawie art. 140 Kodeksu cywilnego. Jeżeli inni użytkownicy korzystają z przejazdu na podstawie służebności drogowej, ich uprawnienie co do zasady ogranicza się do korzystania z drogi, a nie do przejmowania obowiązków porządkowych, chyba że umowa lub orzeczenie ustanawiające służebność stanowi inaczej. Brak takich ustaleń powoduje, że właściciel działki pozostaje samodzielnie odpowiedzialny za utrzymanie przejezdności, co często stoi w sprzeczności z jego oczekiwaniami.

Odrębne zasady obowiązują przy granicy posesji z drogą publiczną i chodnikiem. W przypadku chodników kluczowe znaczenie ma art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada obowiązek odśnieżania wyłącznie wtedy, gdy chodnik położony jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli między działką a chodnikiem znajduje się pas zieleni lub inna przeszkoda, obowiązek przechodzi na właściciela pasa drogowego, zazwyczaj gminę. Niezależnie od tego właściciel posesji, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, ma obowiązek utrzymania drożności zjazdu z drogi publicznej, co obejmuje także usuwanie śniegu i lodu.

Co grozi za nieodśnieżony chodnik przy posesji?

Sprawdzanie stanu chodników zimą to jedna z rutynowych czynności miejskich lub gminnych służb porządkowych, a sygnał do kontroli bardzo często pochodzi od przechodnia lub sąsiada.

Podstawą prawną jest obowiązek sprzątania chodnika wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a sankcję przewiduje art. 117 Kodeksu wykroczeń. Strażnik miejski może nałożyć mandat, który w praktyce zwykle wynosi kilkaset złotych, ale w postępowaniu sądowym potencjalna grzywna rośnie nawet do 1500 zł.

Nie każda kontrola kończy się jednak karą, bo kluczowe jest ustalenie, czy obowiązek faktycznie ciąży na właścicielu posesji. Prawo jasno wskazuje wyjątki: jeżeli chodnik nie leży bezpośrednio przy granicy działki, bo oddziela go pas zieleni, rów lub inna przeszkoda, odpowiedzialność przechodzi na właściciela pasa drogowego. Podobnie jest w miejscach, gdzie na chodniku dopuszczono płatny postój lub parkowanie - wówczas sprzątanie należy do podmiotu pobierającego opłaty.

Znacznie poważniej wygląda sytuacja, gdy na nieodśnieżonym chodniku dochodzi do wypadku. Poślizgnięcie się pieszego i uraz automatycznie przenoszą sprawę z poziomu wykroczenia na grunt odpowiedzialności cywilnej.

Poszkodowany może domagać się nie tylko zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, lecz także odszkodowania za utracone dochody, pokrycia przyszłych wydatków, a przy trwałym uszczerbku na zdrowiu także renty. Odrębną kategorią jest dodatkowe zadośćuczynienie za ból i cierpienie, które w praktyce często okazuje się wielokrotnie wyższe niż mandat.

