Spis treści: Siemię lniane Kiszona kapusta Natka pietruszki Żurawina Orzechy włoskie Kasza jaglana Olej rzepakowy

Siemię lniane

Siemię lniane to nieco tańszy zamiennik popularnych nasion chia. Nie znaczy, że gorszy, a wręcz przeciwnie. Nasiona lnu to jeden z najzdrowszych produktów świata - pod względem zawartości cynku, witaminy E czy niektórych przeciwutleniaczy nawet przewyższają modną szałwię hiszpańską. Są bogatym źródłem kwasów omega-3 i błonnika. Działają jak balsam na żołądek i jelita, zmniejszają ryzyko miażdżycy, chorób serca, a także cukrzycy typu 2.

Kiszona kapusta

Kiszona kapusta to jeden z najzdrowszych i jednocześnie najtańszych polskich superfoods. Zawiera mnóstwo witaminy C i witamin z grupy B, warto jeść ją jesienią i zimą, bo rewelacyjnie wpływa na odporność i poprawia kondycję jelit. Wspomaga też procesy detoksykacji i poprawia nastrój.

Natka pietruszki

Zamiast alg czy spiruliny postaw na rodzimą natkę pietruszki. Tanie zielone złoto potrafi zdziałać cuda - zawiera dużo żelaza, a także mnóstwo witaminy C, która jest niezbędna do jego przyswojenia. Znajdziemy w niej też cenne przeciwutleniacze i chlorofil, dzięki czemu to produkt, który opóźnia procesy starzenia się. Dlatego w sezonie jak najczęściej dodawaj natkę nie tylko do zup czy gulaszów, ale miksuj ją z koktajlami owocowymi i warzywnymi.

Żurawina

Żurawina z powodzeniem zastąpi popularne jagody acai czy goji. Jest prawdziwą skarbnicą witamin, minerałów i silnych przeciwutleniaczy. Dzięki temu wykazuje właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne - pomaga zwalczyć infekcje układu moczowego. Reguluje też ciśnienie krwi i wzmacnia odporność. Najtańsza jest w sezonie, czyli na przełomie października i listopada. Warto jednak pamiętać, by latem wprowadzić do diety inne polskie jagody, np. kamczacką czy jagodę leśną.

Siemię lniane to nieoceniona pomoc w problemach jelitowych 123RF/PICSEL

Orzechy włoskie

Nie musisz kupować też drogich orzechów pekan czy orzechów brazylijskich. Jeszcze lepszy wpływ na organizm mają rodzime orzechy włoskie. Znajdują się w nich duże ilości kwasów omega-3, witamin z grupy B oraz liczne antyoksydanty. Dzięki temu mają zbawienny wpływ na mózg - poprawiają pamięć i koncentrację, a nawet zmniejszają ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych. Redukują też poziom cholesterolu i obniżają ciśnienie krwi. Wspomagają też pracę jelit i poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci. Trzeba jednak jeść je z umiarem, są bardzo kaloryczne.

Kasza jaglana

Od lat coraz popularniejsza staje się komosa ryżowa, za to zapominamy o rodzimej i cennej kaszy jaglanej. Tymczasem to doskonałe źródło pełnowartościowego białka i witamin z grupy B, krzemu oraz żelaza. Jest niskokaloryczna i polecana na diecie redukcyjnej, a także w czasie infekcji i osłabienia organizmu. Odkwasza, wzmacnia odporność i działa antywirusowo. Poprawia kondycję skóry i zapobiega odwapnieniu kości.

Olej rzepakowy to prawdziwa "oliwa północy". Wystarczy jeść go na surowo w wersji tłoczonej na zimno GARO/PHANIE 123RF/PICSEL

Olej rzepakowy

Olej rzepakowy nie bez przyczyny bywa nazywany "oliwą północy". To jeden z najzdrowszych roślinnych tłuszczów, bo może się poszczycić idealną proporcją kwasów omega-3 i omega-6. Dzięki temu wspaniale wpływa na układ krążenia - wzmacnia naczynia krwionośne, obniża poziom złego cholesterolu i poprawia profil lipidowy. Działa też przeciwzapalnie, odmładza skórę i poprawia ukrwienie mózgu. Kluczowe jest spożywanie oleju nierafinowanego, tłoczonego na zimno i na surowo - np. jako dodatek do sałatki. Jest niezwykle zdrowy dla serca i układu nerwowego.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Zupa tacos Polsat