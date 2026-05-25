Najtańsze i najlepsze superfoods. Chronią przed miażdżycą, cukrzycą i demencją
Superfoods to określenie żywności, która jest bogata w cenne substancje odżywcze i wykazuje szczególnie korzystny wpływ na zdrowie. W ostatnich latach popularne stały się zwłaszcza egzotyczne produkty, takie jak spirulina, awokado, nasiona chia, komosa ryżowa, jagody acai czy jagody goji. Niestety są one drogie, a eksperci podkreślają, że znacznie lepszym rozwiązaniem są polskie superfoods. Nie od dziś wiadomo, że na organizm najlepiej działają lokalne i sezonowe produkty. Poznaj najlepszą i najtańszą polską żywność.
Spis treści:
- Siemię lniane
- Kiszona kapusta
- Natka pietruszki
- Żurawina
- Orzechy włoskie
- Kasza jaglana
- Olej rzepakowy
Siemię lniane
Siemię lniane to nieco tańszy zamiennik popularnych nasion chia. Nie znaczy, że gorszy, a wręcz przeciwnie. Nasiona lnu to jeden z najzdrowszych produktów świata - pod względem zawartości cynku, witaminy E czy niektórych przeciwutleniaczy nawet przewyższają modną szałwię hiszpańską. Są bogatym źródłem kwasów omega-3 i błonnika. Działają jak balsam na żołądek i jelita, zmniejszają ryzyko miażdżycy, chorób serca, a także cukrzycy typu 2.
Kiszona kapusta
Kiszona kapusta to jeden z najzdrowszych i jednocześnie najtańszych polskich superfoods. Zawiera mnóstwo witaminy C i witamin z grupy B, warto jeść ją jesienią i zimą, bo rewelacyjnie wpływa na odporność i poprawia kondycję jelit. Wspomaga też procesy detoksykacji i poprawia nastrój.
Natka pietruszki
Zamiast alg czy spiruliny postaw na rodzimą natkę pietruszki. Tanie zielone złoto potrafi zdziałać cuda - zawiera dużo żelaza, a także mnóstwo witaminy C, która jest niezbędna do jego przyswojenia. Znajdziemy w niej też cenne przeciwutleniacze i chlorofil, dzięki czemu to produkt, który opóźnia procesy starzenia się. Dlatego w sezonie jak najczęściej dodawaj natkę nie tylko do zup czy gulaszów, ale miksuj ją z koktajlami owocowymi i warzywnymi.
Żurawina
Żurawina z powodzeniem zastąpi popularne jagody acai czy goji. Jest prawdziwą skarbnicą witamin, minerałów i silnych przeciwutleniaczy. Dzięki temu wykazuje właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne - pomaga zwalczyć infekcje układu moczowego. Reguluje też ciśnienie krwi i wzmacnia odporność. Najtańsza jest w sezonie, czyli na przełomie października i listopada. Warto jednak pamiętać, by latem wprowadzić do diety inne polskie jagody, np. kamczacką czy jagodę leśną.
Orzechy włoskie
Nie musisz kupować też drogich orzechów pekan czy orzechów brazylijskich. Jeszcze lepszy wpływ na organizm mają rodzime orzechy włoskie. Znajdują się w nich duże ilości kwasów omega-3, witamin z grupy B oraz liczne antyoksydanty. Dzięki temu mają zbawienny wpływ na mózg - poprawiają pamięć i koncentrację, a nawet zmniejszają ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych. Redukują też poziom cholesterolu i obniżają ciśnienie krwi. Wspomagają też pracę jelit i poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci. Trzeba jednak jeść je z umiarem, są bardzo kaloryczne.
Kasza jaglana
Od lat coraz popularniejsza staje się komosa ryżowa, za to zapominamy o rodzimej i cennej kaszy jaglanej. Tymczasem to doskonałe źródło pełnowartościowego białka i witamin z grupy B, krzemu oraz żelaza. Jest niskokaloryczna i polecana na diecie redukcyjnej, a także w czasie infekcji i osłabienia organizmu. Odkwasza, wzmacnia odporność i działa antywirusowo. Poprawia kondycję skóry i zapobiega odwapnieniu kości.
Olej rzepakowy
Olej rzepakowy nie bez przyczyny bywa nazywany "oliwą północy". To jeden z najzdrowszych roślinnych tłuszczów, bo może się poszczycić idealną proporcją kwasów omega-3 i omega-6. Dzięki temu wspaniale wpływa na układ krążenia - wzmacnia naczynia krwionośne, obniża poziom złego cholesterolu i poprawia profil lipidowy. Działa też przeciwzapalnie, odmładza skórę i poprawia ukrwienie mózgu. Kluczowe jest spożywanie oleju nierafinowanego, tłoczonego na zimno i na surowo - np. jako dodatek do sałatki. Jest niezwykle zdrowy dla serca i układu nerwowego.
