Spis treści: Od czego zależy trwałość zapachu w mieszkaniu? Ambra - królowa trwałych zapachów W jakiej formie ambra będzie najlepsza? Gdzie ustawić zapach, aby rozprowadzał się jak najlepiej? Jak sprawić, żeby zapach utrzymywał się dłużej?

Od czego zależy trwałość zapachu w mieszkaniu?

Każda kompozycja zapachowa - niezależnie od tego, czy mówimy o perfumach dla ludzi, czy dla wnętrz - opiera się na tzw. piramidzie zapachowej. Składa się ona z trzech warstw: nut głowy, serca i bazy. To, które z nich dominują w danym produkcie, ma znaczenie dla jego trwałości.

Nuty głowy - to pierwsze akordy, które wyczuwa tuż po otwarciu flakonu. Najczęściej są to cytrusy lub zioła. Choć są niezwykle intensywne ich cząsteczki są lekkie i ulatniają się najszybciej - często już po kilkunastu minutach.

Nuty serca- stanowią środek kompozycji (np. nuty kwiatowe lub owocowe) i utrzymują się przez kilka godzin.

Nuty bazy - to fundament zapachu. Składają się z gęstych cząsteczek, które parują niezwykle wolno. To właśnie nuty drzewne, żywiczne, piżmo oraz ambra decydują o ostatecznej trwałości. Jeśli produkt bazuje wyłącznie na zapachach cytrusowych aromat zniknie błyskawicznie.

Pomijając sposób produkcji jednym z najistotniejszych elementów wpływających na trwałość zapachu jest ruch powietrza. Z jednej strony zapach potrzebuje delikatnego podmuchu, aby móc "podróżować" po pokojach. Niemiej, jeśli stawia się dyfuzor w miejscu, gdzie panuje zbyt silny przeciąg (np. tuż przy stale uchylonym oknie), powietrze po prostu wymiata cząsteczki zapachowe na zewnątrz, zanim zdążą się one rozprzestrzenić. Z kolei przy całkowitym braku ruchu powietrza aromat staje się ciężki, stoi w miejscu i przestajemy go czuć. Dochodzi do tzw. adaptacji węchowej - mózg uznaje stały zapach za tło i przestaje go rejestrować.

Warunki panujące w domu również mają bezpośrednie przełożenie na to, jak zachowują się olejki zapachowe. Im cieplej w pomieszczeniu, tym szybciej zachodzi proces parowania. Zimą, gdy kaloryfery mocno grzeją, zapach z dyfuzora będzie bardzo intensywny, ale płyn skończy się znacznie szybciej niż latem. Wilgotne powietrze doskonale "niesie" i potęguje cięższe, słodsze nuty. W suchym powietrzu zapachy mogą wydawać się bardziej płaskie, a nośniki zapachu (np. patyczki rattanowe) mogą zbyt szybko wysychać, co blokuje prawidłowe uwalnianie aromatu.

Ambra - królowa trwałych zapachów

Ambra przez wielu nazywana jest królową i nie bez przyczyny zyskała takie miano. Zapach ten to kwintesencja ciepła i elegancji. Jego woń jest głęboko drzewna i nieco orientalna. Kiedy myślimy o ambrze, przed oczami staje nam zazwyczaj ciepły, złocisty kamień. I słusznie. Klasyczna ambra to skamieniała żywica dawno wymarłych sosen, których wiek szacuje się na 50 do aż 300 milionów lat. Kiedy miliony lat temu kora drzew ulegała uszkodzeniu, sosna wydzielała płynną substancję, aby chronić się przed chorobami i pleśnią. Zastygając, żywica zyskiwała złotawo-miodową barwę i drzewny zapach.

Z samego kamienia bursztynowego nie da się jednak wyekstrahować esencji zapachowej. Jak więc perfumiarze zamykają go we flakonach? Tworzą tak zwany "akord ambrowy", komponując go z innych naturalnych składników, w tym labdanum, fasoli tonka oraz dodatków takich jak wanilia, migdały, tytoń oraz żywicy balsamicznej.

W perfumiarstwie istnieje jednak jeszcze drugie pojęcie: ambra szara. To substancja pochodzenia zwierzęcego, będąca efektem procesów trawiennych kaszalota. Ze względu na swoją rzadkość i unikalny, słonawo-tytoniowy aromat, nazywana jest "morskim złotem". Niemniej ze względów ekologicznych i finansowych, w luksusowych zapachach zastępuje się ją syntetycznymi odpowiednikami.

Ponadto ambra ma ważną cechę - jest genialnym utrwalaczem. Cząsteczki są duże, ciężkie i ulatniają się niezwykle powoli. Dodana do kompozycji zapachowej działa jak kotwica. Wiąże inne, znacznie lżejsze oraz bardziej ulotne nuty i dosłownie "przytrzymuje" je przy powierzchni. Dzięki temu ambra nie tylko sama pachnie przez długie godziny, ale sprawia, że cała kompozycja zapachowa staje się bardziej trwała.

To jeden z najtrwalszych zapachów do mieszkania. Przywodzi na myśl bursztynowe plaże Magda Weidner 123RF/PICSEL

W jakiej formie ambra będzie najlepsza?

Producenci zapachów do wnętrz oferują ambrę w wielu różnych postaciach. Najlepiej dopasować ją do wielkości pomieszczenia i indywidualnych potrzeb. Najpopularniejszym rozwiązaniem do mieszkań są dyfuzory z patyczkami (rattanowymi lub bawełnianymi). To idealne rozwiązanie na co dzień. Patyczki powoli nasączają się esencją i uwalniają zapach stale, równomiernie i bardzo powoli. Zapewnią subtelną, ale wyraźnie wyczuwalną woń przez tygodnie.

Warto także rozważyć świece. Pod wpływem płomienia ambra zawarta w wosku uwalnia swój zapach. Taka świeca potrafi błyskawicznie wypełnić salon otulającym aromatem. Alternatywą są woski do kominka, które uwalniają maksymalnie skoncentrowaną dawkę aromatu. Idealnie sprawdzą się jako "szybki efekt" tuż przed wizytą niespodziewanych gości.

Gdzie ustawić zapach, aby rozprowadzał się jak najlepiej?

Nawet najdroższy zapach o najwyższym stężeniu ambry nie spełni swojej roli, jeśli zostanie postawiony w przypadkowym miejscu. Zapachy domowe potrzebują nośnika, czyli wspominanego delikatnego ruchu powietrza. Zamiast chować dyfuzor w kącie pokoju, postaw go tam, gdzie naturalnie panuje ruch np. w przedpokoju lub na szafce przy wejściu do salonu.

Ponadto najlepsze efekty uzyska się, stawiając źródło zapachu na poziomie nosa lub klatki piersiowej, czyli na wysokości ok. 1-1,5 metra od podłogi. Dzięki temu woń nie osiądzie na podłodze, ani nie będzie unosić się nadmiernie ku górze, gdzie nikt jej nie wyczuje.

Jak sprawić, żeby zapach utrzymywał się dłużej?

W przypadku używania dyfuzora istotna jest rotacja patyczków. Czasami warto je obrócić "do góry nogami" raz na 1-2 tygodnie. To natychmiast odświeży intensywność uwalniania zapachu. Warto także kontrolować zużycie olejku przez dopasowanie liczby patyczków - nie trzeba stosować wszystkich dostępnych. Do mniejszych pomieszczeń, takich jak łazienka, wystarczy włożyć 2-3 patyczki.

Stawiając na świecie zapachowe przy pierwszym paleniu należy utrzymywać płomień tak długo, aż wosk rozpuści się równomiernie od brzegu do brzegu. Zapobiegnie to tunelowaniu, czyli wypalaniu dziury wokół knota, przez co marnuje się mnóstwo wosku i zapachu. Przy czym mając świecę, nie trzeba rezygnować z dyfuzora - warstwowość pozwala na dobre wzmacnianie zapachu, gdy jest taka potrzeba.

Dodatkowo warto pamiętać, że zapachy najlepiej "przyczepiają się" do czystych powierzchni. Gruby kurz na meblach, zapachy z kuchni (np. po smażeniu) czy dym papierosowy działają jak filtr, który potrafi stłumić i zniekształcić nawet najtrwalszą ambrę.





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