Na czym polega płodozmian?

Odpowiednie sadzenie roślin po sobie pozwala zachować żyzność gleby, ograniczyć choroby oraz zapobiec atakom szkodników. To wszystko przekłada się na obfite plonowanie. W celu uzyskania tych efektów należy zmieniać gatunki roślin na danym stanowisku.

Każdy okaz ma inne wymagania pokarmowe oraz inny wpływ na glebę. Jeśli przez kilka sezonów uprawiamy to samo warzywo w jednym miejscu, gleba stopniowo się wyjaławia, a patogeny i szkodniki charakterystyczne dla danej rośliny zaczynają się intensywnie namnażać. Zmianowanie pozwala przerwać ten cykl i przywrócić naturalną równowagę w ogrodzie czy na działce.

Zmianowanie jako zabezpieczenie gleby

Jednym z głównych powodów, przez które trzeba zmieniać rodzaj upraw, jest ochrona podłoża. Rośliny pobierają składniki odżywcze z różnych warstw gleby i w odmiennych proporcjach. Warzywa o dużych wymaganiach, takie jak kapusta, pomidory czy ogórki, szybko zużywają zapasy azotu, fosforu i potasu. Jeśli posadzimy je rok po roku w tym samym miejscu, nawet intensywne nawożenie nie zawsze przyniesie pożądane rezultaty. Płodozmian sprawia, że ziemia ma czas na regenerację, a jej struktura ulega poprawie.

Płodozmian w profilaktyce chorób

Jesteś początkującym działkowcem, a zadowalające zbiory z zeszłego roku zachęcają cię do wysiania warzyw w dokładnie tych samych miejscach, w których obficie plonowały? Ten sposób myślenia jest błędny i chodzi nie tylko o kwestię eksploatacji gleby.

Zmianowanie chroni uprawy przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Patogeny oraz szkodniki często zimują w podłożu lub resztkach roślinnych, szykując się do zaatakowania tych samych gatunków w kolejnym sezonie. Sadząc inne rośliny, które nie są dla nich atrakcyjnym celem, ograniczamy ich rozwój w sposób naturalny - bez konieczności stosowania chemicznych środków. Ogród staje się zdrowszy, a nasze działania ogrodnicze bardziej przyjazne dla środowiska.

Różnorodność w ogrodzie to obfite plony

Wpływ płodozmianu na plonowanie jest bardzo wyraźny. Rośliny uprawiane zgodnie z zasadami zmianowania rosną bardziej dorodne. Stają się mniej podatne na choroby i szkodniki, a plony są bogatsze i lepszej jakości. Warzywa mają lepszy smak, są większe i dłużej zachowują świeżość.

Jakie warzywa sadzić po sobie?

Podstawową zasadą zmianowania jest unikanie uprawy roślin tego samego gatunku lub tej samej rodziny botanicznej na jednej grządce w następujących po sobie latach. Dla przykładu - ziemniaki, pomidory i papryka należą do rodziny roślin psiankowatych, więc nie powinny rosnąć ani bezpośrednio po sobie, ani w swoim sąsiedztwie. Jeśli nie zastosujemy tej reguły, stworzymy idealne warunki do rozwoju chorób i szkodników. Zatem, jakie rośliny można sadzić po sobie?

W miejscu po pomidorach zaleca się uprawę grochu, rzodkiewki, cebuli, fasoli szparagowej, buraków, pomidorów, ogórków i warzyw kapustnych.

Stanowisko, w którym rosły ogórki warto zagospodarować cebulą, sałatą, selerem, warzywami kapustnymi, koprem, cebulą, burakami.

Po marchwi sieje się rzodkiewkę, pory, cebulę, fasolę tyczkową oraz groch.

Dobrym pomysłem po uprawie sałaty jest postawienie na groch, cebulę, fasolę szparagową i tyczkową, pomidory, ogórki, pory.

Po warzywach kapustnych można wysiać rzodkiewkę, sałatę, pomidory, ogórki, groch.

Co można sadzić po ziemniakach? W takim miejscu dobrze będą rozwijać się rośliny strączkowe (zwłaszcza bób, groch i fasola), warzywa korzeniowe (np. marchew, seler, pietruszka, marchew), cebula, czosnek, kapusta, kalafior, brokuł, brukselka i szpinak.

W twoim ogrodzie jest miejsce także dla owoców i zastanawiasz się, co posadzić po truskawkach? Ta część grządki będzie odpowiednia dla warzyw kapustnych, sałaty, rzodkiewki i cebuli.

