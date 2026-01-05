Spis treści: Kiedy wypłata trzynastki i czternastki w 2026 roku? Waloryzacja emerytury 2026 - kiedy? O ile wzrośnie świadczenie? Terminy wniosków o dodatki do emerytury - o tym należy pamiętać Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 r.?

Kiedy wypłata trzynastki i czternastki w 2026 roku?

Wielu emerytów czeka na wypłatę "trzynastki", która znacząco zwiększa pobierane świadczenie. Wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury każdemu bez względu na wysokość świadczenia. Kiedy trzynasta emerytura będzie wypłacana w 2026 roku?

Tę seniorzy otrzymają wraz z kwietniową emeryturą. Warto jednak zaznaczyć, że na początku kwietnia 5 i 6 wypadają święta Wielkanocne. To oznacza, że świadczenie podstawowe wraz z trzynastką osobom pobierającym emeryturę 6. dnia miesiąca, zostanie wypłacone wcześniej - 3 kwietnia.

Czternasta emerytura w pełnej kwocie wynosi tyle samo co trzynastki, co powoduje, że jest kolejnym dużym zastrzykiem gotówki dla seniorów. W tym wypadku obowiązuje jednak próg dochodowy. W pełnej kwocie dostaną ją we wrześniu jedynie emeryci, których świadczenie nie przekracza 2900 brutto.

Waloryzacja emerytury 2026 - kiedy? O ile wzrośnie świadczenie?

Kolejną ważną datą w kalendarzu emeryta w 2026 roku jest 1 marca. To właśnie wówczas następuje coroczna waloryzacja emerytur i rent. Dzień ten wypada w niedzielę, co oznacza, że osoby pobierające świadczenie 1 marca, otrzymają zwaloryzowaną emeryturę już 27 lutego, czyli w ostatni dzień roboczy poprzedzający 1 marca.

W 2026 roku specjaliści przewidują najniższą od wielu lat waloryzację świadczeń emerytalnych wynoszącą ok. 4,88 proc. Wynika to z ustawy budżetowej na rok 2026 podpisanej we wrześniu 2025 roku. Na waloryzację świadczeń emerytalnych wpływa m.in. inflacja, której poziom zostanie ogłoszony w lutym 2026 r. przez Główny Urząd Statystyczny. Wówczas dowiemy się dokładnie, o ile wzrosną emerytury od marca 2026 roku. Jeśli utrzymane zostanie zapowiedziany poziom, najniższa emerytura w 2026 wyniesie ok. 1970,98 zł brutto.

Terminy wniosków o dodatki do emerytury - o tym należy pamiętać

Wysokość świadczenia emerytalnego mogą podnieść także liczne dodatki, które wypłaca ZUS. Niektóre z nich przyznawane są z urzędu i nie wymagają składania wniosków. Należą do nich np. trzynasta i czternasta emerytura czy dodatek pielęgnacyjny dla seniorów powyżej 75 roku życia. Na pozostałe należy złożyć wniosek:

dodatek pielęgnacyjny dla osób poniżej 75. roku życia,

dodatek kombatancki i kompensacyjny,

dodatek za tajne nauczanie,

dodatek dla weteranów,

dodatek dla niewidomych ofiar wojny, deportowanych i poddanych represjom,

500 i 200 plus dla najuboższych emerytów.

Przy składaniu wniosków o dodatki do emerytury należy dokładnie zwrócić uwagę na wymagane dokumenty. Choć nie ma ustalonych terminów składania dokumentów, należy pamiętać, że ZUS potrzebuje średnio 30 dni na ich rozpatrzenie. Warto zatem wnioski składać na 30 dni przed wypłatą emerytury, aby kolejne świadczenie było już wypłacone w powiększonej kwocie.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 r.?

Mężczyźni po 65. i kobiety po 60. roku życia mogą rozważyć zakończenie swojej kariery zawodowej i przejście na emeryturę w 2026 roku. Kiedy najlepiej to zrobić?

Specjaliści wymieniają dwie daty, w których emeryci mogą najmocniej skorzystać i cieszyć się wyższym świadczeniem. Osoby, które złożą dokumenty na emeryturę do końca lutego, zyskają podwójnie. Obejmie ich coroczna waloryzacją emerytury w marcu i wypłata trzynastki w kwietniu.

Kolejnym wartym rozważenia terminem przejścia na emeryturę jest lipiec. Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku na emeryturę do końca lutego, poczekaj z tym do lipca. W czerwcu następuje coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego. Przy zgromadzonym kapitale w wysokości 500 tys. zł możesz otrzymać nawet 270 zł więcej.

