Spis treści: Jak wygląda begonia koralowa? Co trzeba o niej wiedzieć? Stanowisko i światło. Gdzie najlepiej postawić doniczkę z begonią? Podlewanie begonii. Umiar to podstawa w uprawie Temperatura i podłoże. Warunki sprzyjające wzrostowi Dlaczego nie należy dotykać begonii koralowej?

Jak wygląda begonia koralowa? Co trzeba o niej wiedzieć?

Największą ozdobą begonii koralowej (Begonia maculata) są jej nietuzinkowe liście. Charakteryzują się wydłużonym kształtem i intensywnie zielonym kolorem. Co najistotniejsze, powierzchnia liści pokryta jest jasnymi, srebrzystymi kropkami, które sprawiają, że trudno pomylić ten gatunek z jakąkolwiek inną rośliną.

Z kolei spód liści zwykle zyskuje czerwonawy odcień. Roślina może kwitnąć na początku lata (choć nie jest to regułą), wytwarzając zwisające kwiatostany. Najczęściej przybierają barwy delikatnego różu lub bieli, pięknie kontrastujących z liśćmi.

Stanowisko i światło. Gdzie najlepiej postawić doniczkę z begonią?

Begonia plamista najlepiej rośnie w jasnych miejscach, ale nie powinna być narażona na bezpośrednie, ostre promienie słońca. Zbyt intensywne działanie światła może powodować poparzenie liści. Niech ta wiedza nie skutkuje jednak umieszczeniem doniczki w najciemniejszym kącie pokoju. Zacienienie powoduje, że begonia rośnie gorzej i traci swoje charakterystyczne kropki.

Idealnym rozwiązaniem będzie stanowisko z rozproszonym światłem, np. na parapecie okna wychodzącego na wschód lub zachód.

Begonia plamista w uprawie domowej zwykle osiąga około 70 cm wysokości 123RF/PICSEL

Podlewanie begonii. Umiar to podstawa w uprawie

Okaz ten lubi umiarkowanie wilgotne podłoże. Najlepiej podlewać go przegotowaną i ostudzoną wodą, gdy wierzchnia warstwa ziemi lekko przeschnie. Nadmiar wody jest dla begonii koralowej znacznie groźniejszy niż krótkotrwałe przesuszenie. Roślina nie tylko staje się podatna na choroby grzybowe, ale też traci dobrą kondycję przez gnijące korzenie. Należy pamiętać, że begonia koralowa musi pod podlewana od dołu, bez moczenia liści.

Temperatura i podłoże. Warunki sprzyjające wzrostowi

Nie da się ukryć, że roślina lubi ciepło. Begonia koralowa najlepiej rozwija się w temperaturze pokojowej, czyli w zakresie 18-24 st. C, choć wyższe temperatury również nie są jej straszne.

Nie lubi za to gwałtownych zmian, chłodu i przeciągów. Doniczkę należy więc ustawiać w miejscu osłoniętym od powiewów chłodnego powietrza. W domowej uprawie begonii równie istotne jest podłoże. Najlepiej rozwija się w lekkiej, przepuszczalnej ziemi do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu lub drobnej kory. Taka mieszanka zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wokół korzeni i zapobiega zatrzymywaniu nadmiaru wilgoci.

Dlaczego nie należy dotykać begonii koralowej?

Roślinę z przekonaniem można określić mianem indywidualistki. Bardzo nie lubi kontaktu z jakimikolwiek obiektami, nie tylko z wodą podczas podlewania. Należy powstrzymać się przed dotykaniem liści. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymagają one usunięcia kurzu. Roślinne porządki należy przeprowadzać ostrożnie przy użyciu miękkiego pędzla lub suchej ściereczki.

Z racji tego, że begonia plamista ceni sobie spokój i swobodę, nie powinna mieć styczności ani z szybą, ani z innymi roślinami znajdującymi się na parapecie.

