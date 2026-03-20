Spis treści: Fasola mung - dlaczego jest tak cenna? Jak fasola mung wpływa na zdrowie? Jak smakuje fasola mung i jak ją przyrządzać?

Fasola mung - dlaczego jest tak cenna?

Pochodząca z Indii fasola mung obecnie jest uprawiana w wielu regionach Azji i zyskała popularność na całym świecie. Nic dziwnego - może poszczycić się delikatnym smakiem i wieloma walorami odżywczymi. Jest też mniej wzdymająca niż wiele znanych w Polsce strączków i łatwo się ją gotuje.

Fasola mung zawiera duże ilości łatwo przyswajalnego białka, a także błonnika, który reguluje pracę jelit i obniża apetyt. Dietetycy chwalą ją za niski indeks glikemiczny oraz zaspokajanie sporej części dziennego zapotrzebowania na wiele witamin i minerałów.

Znajdziemy w niej duże ilości witamin A, C, E i K oraz witamin z grupy B, a także sporo wapnia, fosforu, potasu, cynku i magnezu. Do jej cennych składników zalicza się również dwie substancje o silnych właściwościach przeciwzapalnych (isovitexin oraz vitexin), a także fitoestrogeny, izoflawony czy polifenole, które są naturalnymi antyoksydantami.

Jak fasola mung wpływa na zdrowie?

Dzięki bogactwu składników odżywczych fasola mung świetnie wpływa na układ krążenia. Obniża poziom złego cholesterolu i reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Poprawia też profil lipidowy i wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu zmniejsza ryzyko miażdżycy i innych schorzeń serca.

"Złota fasola" wspiera również detoksykację organizmu - pomaga odtruwać wątrobę i zmniejsza objawy zatrucia pokarmowego, łagodzi też dolegliwości trawienne. Jest też pomocna w niwelowaniu nadkwasoty żołądka.

Fasola mung wykazuje też zbawienny wpływ na układ nerwowy - poprawia pamięć, koncentrację i nastrój. Działa też neuroprotekcyjnie i antyoksydacyjnie - niweluje stany zapalne w organizmie, poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

Pochodząca z Indii fasola wzmacnia także kości i zęby, stanowi naturalną formę profilaktyki osteoporozy. Jest cenna także ze względu na niski indeks glikemiczny - dzięki temu może być regularnym składnikiem diety cukrzyków i osób odchudzających się. Nie tylko syci na długo, ale reguluje też poziom cukru we krwi i zmniejsza apetyt.

Kiełki fasoli mung są źródłem m.in. białka, błonnika, witaminy C i witaminy K 123RF/PICSEL

Jak smakuje fasola mung i jak ją przyrządzać?

Fasola mung ma zielony kolor, który po ugotowaniu zmienia się na lekko brunatny. Jej nasiona mają lekko słodkawy, orzechowy smak. Przed gotowaniem powinno się je moczyć w zimnej wodzie (najlepiej przez całą noc). Po tym czasie wodę należy wymienić, a fasolę gotuje się ok. 30-40 minut na małym ogniu, soląc ją dopiero pod sam koniec obróbki termicznej.

Ze względu na delikatny smak fasola mung jest idealnym składnikiem wielu dań, zarówno mięsnych, jak i wegetariańskich - zup, sałatek warzywnych, posiłków z kaszą czy makaronem. Na jej bazie można przyrządzić wysokobiałkowe pasty kanapkowe, a także wegetariańskie burgery, pasztety czy kotlety. Warto jednak pamiętać o tym, że optymalna dzienna dawka fasoli mung to trzy łyżki stołowe surowych nasion. Alternatywą jest spożywanie kiełków fasoli mung - są równie zdrowe, a można jeść je na surowo lub jedynie krótko zblanszować na patelni.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

