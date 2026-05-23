To jedno z najzdrowszych zbóż. Jak działa owies na organizm?

Owies to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Największą jego zaletą jest wysoka zawartość błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit, reguluje procesy trawienne i pomaga usuwać z organizmu zbędne produkty przemiany materii. To właśnie dzięki niemu po posiłkach z dodatkiem owsa uczucie sytości utrzymuje się znacznie dłużej, co ogranicza podjadanie między głównymi posiłkami.

Regularne spożywanie owsa może wspierać również utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz pomagać w kontroli cholesterolu. Obecne w nim beta-glukany korzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, a nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają pracę mózgu i układu nerwowego.

Nie bez znaczenia są także polifenole, czyli naturalne przeciwutleniacze chroniące organizm przed stresem oksydacyjnym. Z tego względu owies poleca się szczególnie osobom pracującym umysłowo, narażonym na przewlekły stres oraz wszystkim, którzy chcą wspierać pamięć i koncentrację.

Spirulina - zielony proszek podnosi wartość owsianki

Choć owsianka sama w sobie jest skarbnicą zdrowia, wybierając do niej odpowiednie dodatki, możemy jeszcze bardziej zwiększyć jej wartość odżywczą.

Jednym z mniej oczywistych dodatków jest spirulina - intensywnie zielony proszek pozyskiwany z alg. Zawiera wyjątkowo dużo białka - nawet kilkukrotnie więcej niż mięso.

Jest także źródłem witamin z grupy B, aminokwasów egzogennych oraz kwasu gamma-linolenowego. Dzięki temu wspiera metabolizm, może pomagać w redukcji tkanki tłuszczowej i stanowi cenne uzupełnienie diety osób aktywnych, wegetarian i wegan.

Niewielka porcja spiruliny sprawia, że owsianka staje się bardziej wartościowym posiłkiem, który dodaje energii i wspiera koncentrację na wiele godzin.

Spirulinę można kupić w formie proszku

Najzdrowszy przepis na owsiankę. Gotowa w kilka minut

Przygotowanie takiego śniadania jest bardzo proste i zajmuje zaledwie kilka minut.

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych

2 szklanki mleka lub wody

1 łyżeczka spiruliny

Dodatkowo:

ulubione owoce (np. banan, kiwi, truskawki)

garść orzechów lub pestek słonecznika

łyżeczka miodu

Przygotowanie:

Płatki ugotuj tradycyjnie na mleku lub wodzie, aż uzyskają kremową konsystencję. Pod koniec gotowania dodaj spirulinę i dokładnie wymieszaj, aby proszek równomiernie się rozprowadził.

Gotową owsiankę przełóż do miseczki i udekoruj świeżymi owocami, orzechami oraz pestkami. Jeśli lubisz słodszy smak, dodaj odrobinę miodu.

Taki posiłek sprawdzi się nie tylko na śniadanie, ale także jako lekka kolacja lub zdrowa przekąska w ciągu dnia. To prosty sposób, by dostarczyć organizmowi energii i solidnej porcji cennych składników odżywczych.

