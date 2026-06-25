Spis treści: Najlepsze pomidory już są. Dlaczego warto je jeść? Właściwości prozdrowotne pomidorów. Na uwagę zasługuje szczególnie jedna odmiana

Najlepsze pomidory już są. Dlaczego warto je jeść?

Szczyt sezony na pomidory w Polsce przypada na miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień. To wtedy dojrzewają na potęgę, są najsmaczniejsze, najbardziej jędrne i soczyste. W sklepach i na targach można wybierać już do woli, bo dostępnych jest wiele najcenniejszych odmian. Pomidory to warzywa idealne na upały, bowiem świetnie orzeźwiają i nawadniają. Zawierają szereg wspierających zdrowie związków, w tym witamin i minerałów. Zawartość składników odżywczych w pomidorach nieco jednak różni się, w zależności od odmiany. Która z nich zasługuje na szczególną uwagę?

Właściwości prozdrowotne pomidorów. Na uwagę zasługuje szczególnie jedna odmiana

Pomidory jak i przetwory z pomidorów są bardzo wartościowe, bo bogate przede wszystkim w cenny likopen - to silny antyoksydant z grupy karotenoidów, chroniący komórki przed stresem antyoksydacyjnym, działający przeciwnowotworowo. Ponadto pomidory zawierają szereg witamin i minerałów - w szczególności witaminy C oraz potasu.

Mniejsze odmiany pomidorów, np. San Marzano, kumulują w sobie większe ilości dobroczynnych składników 123RF/PICSEL

Regularne jedzenie tych warzyw, jak również przecierów pomaga chronić serce, obniżać ciśnieni krwi, wspiera trawienie, odporność, działa też korzystnie na oczy i skórę. W Polsce uprawia się wiele odmian pomidorów, a do tych najpopularniejszych należą wielkoowocowe - szczególnie malinowe. Są bowiem mięsiste, mniej kwaśne i mają wyjątkowy aromat. Jeśli chodzi natomiast o właściwości prozdrowotne, faworytami są mniejsze odmiany, które zawierają rekordowe ilości likopenu oraz antocyjanów. Należą do nich:

Pomidory czarne - np. Black Cherry, Black Prince. Ciemny kolor zawdzięczają potężnej dawce antocyjanów. Zwalczają stany zapalne, chronią przed nowotworami i wspierają układ krążenia.

Odmiany śliwkowe np. San Marzano, Roma - zawierają nawet około 30 proc. więcej likopenu niż tradycyjne, okrągłe odmiany wielkoowocowe.

Koktajlowe - dzięki wyższej zawartości suchej masy kumulują więcej witamin i składników mineralnych, aniżeli duże pomidory.





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