Spis treści: Czym jest jagoda kamczacka? Jak jagoda kamczacka wpływa na zdrowie? Jak włączyć jagodę kamczacką do diety? Jagodę kamczacką warto mieć w ogrodzie

Czym jest jagoda kamczacka?

Jagoda kamczacka to krzew pochodzący z Syberii, Japonii i Dalekiego Wschodu. To roślina wieloletnia i bardzo wytrzymała na trudne warunki atmosferyczne. Owoce pojawiają się pod koniec maja i w czerwcu. Obecnie Polska jest największym producentem tych niezwykłych owoców. Warto jeść je jak najczęściej, bo zawierają mnóstwo antyoksydantów: antocyjanów, flawonoidów i polifenoli, a także wiele cennych witamin i minerałów: witaminę C, A i K oraz potas, magnez, miedź i mangan. Najzdrowsze i najsmaczniejsze są dojrzałe owoce.

Jak jagoda kamczacka wpływa na zdrowie?

Częste spożywanie jagody kamczackiej korzystnie wpływa na cały organizm. Duża ilość antyoksydantów pomaga niwelować stany zapalne, usuwa wolne rodniki i opóźnia procesy starzenia się. Liczne substancje bioaktywne znajdujące się w owocach wzmacniają układ odpornościowy, poprawiają kondycję naczyń krwionośnych, obniżają ciśnienie krwi i wzmacniają serce. Jagoda kamczacka zbawiennie wpływa także na gospodarkę węglowodanową organizmu - reguluje poziom glukozy we krwi, a także poprawia profil lipidowy. Wspiera też pracę mózgu, poprawia pamięć i koncentrację. Badania dowodzą, że ekstrakty z jagody kamczackiej mogą zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów.

Jak włączyć jagodę kamczacką do diety?

Jagoda kamczacka to jeden z pierwszych owoców lata - na straganach pojawia się już w drugiej połowie maja i w czerwcu. Najlepiej jeść ją na surowo - jako zdrową przekąskę. Ze względu na cierpki smak można ją dodawać do koktajli owocowo-warzywnych. Dobrze komponuje się z bananami i jabłkami. W połączeniu z miodem czy syropem klonowym świetnie sprawdzi się jako dodatek do owsianki czy naleśników na słodko.

Jagodę kamczacką warto uprawiać w ogrodzie. Nie wymaga szczególnych zabiegów 123RF/PICSEL

Jagodę kamczacką warto mieć w ogrodzie

Jagoda kamczacka to świetny krzew do uprawy w ogrodzie. Ma minimalne wymagania i jest odporna na mrozy. Przez pierwszych 5 lat nie wymaga przycinania, później warto jedynie usuwać stare gałęzie. Wystarczy wsadzić ją do żyznej przepuszczalnej gleby na nasłonecznionym stanowisku. Dla zwiększenia plonów kluczowe jest jednak wsadzenie dwóch różnych odmian blisko siebie, by mogły się zapylać. Podlewać należy w okresie suszy i zawiązywania owoców. Na wiosnę warto nawieźć ją kompostem lub obornikiem. Odwdzięczy się bogactwem owoców.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Jagody - nie jedz ich w lesie prosto z krzaka! Leśnicy ostrzegają Polsat News Polsat News