Spis treści: Rukiew wodna - co to za roślina? Dlaczego rukiew wodna jest jeszcze zdrowsza niż inne warzywa? Jakie właściwości ma rukiew wodna? Gdzie kupić rukiew wodną i jak ją jeść? Jak uprawiać rukiew wodną samodzielnie?

Rukiew wodna - co to za roślina?

Rukiew wodna i jej nieocenione właściwości zdrowotne są znane już od czasów starożytnych. W celach leczniczych, ale także jako przekąskę wykorzystywali ją starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Wówczas była ceniona przede wszystkim za orzeźwiający smak i traktowana jako naturalny afrodyzjak, a także ważny element diety legionistów. Sok z tej rośliny wykorzystywano natomiast niegdyś do leczenia dolegliwości związanych z układem oddechowym czy trawiennym.

Dziś, o tym niezwykłym skarbie natury pamięta już niewielu, a w Polsce uprawa rukwi wodnej to rzadkość. W rzeczywistości jest "kuzynką" rzeżuchy, zwana także rzeżuchą wodną, rośliną z rodziny kapustowatych, która występuje niemal na całym świecie. Rośnie wzdłuż czystych, wolno płynących strumieni, płytkich rzek oraz na okresowo zalewanych terenach podmokłych. Posiada strzałkowate listki osadzone na długich ogonkach, a jej kwiaty wystają ponad powierzchnię wody. Wykazuje nie tylko właściwości lecznicze i wysoką wartość odżywczą, ale posiada też wyrazisty, lekko pikantny smak (podobny do rukoli) i może być wykorzystywana w kuchni na wiele różnych sposobów. Czym wyróżnia się to warzywo na tle innych i dlaczego warto uprawiać je samodzielnie?

Dlaczego rukiew wodna jest jeszcze zdrowsza niż inne warzywa?

Zdaniem ekspertów z dziedziny nauki, rukiew wodna to roślina po stokroć wyjątkowa i zdecydowanie zbyt mało doceniana. Amerykańscy badacze z William Paterson University na podstawie skrupulatnych obserwacji doszli do wniosku, że to właśnie ta zielenina jest najzdrowszym warzywem na świecie. Rukiew wodna wyróżnia się na tle innych pod względem gęstości odżywczej, deklasując nawet szpinak czy jarmuż. Takim oto sposobem w rankingach Centers for Disease Control and Prevention (Centrum Kontroli Chorób i Prewencji) roślina ta zajęła pierwsze miejsce, gdyż w jednej porcji zawiera najwięcej witamin (A, C, K), minerałów i antyoksydantów przy minimalnej kaloryczności (około 11 kcal na 100 g).

Jakie właściwości ma rukiew wodna?

Rukiew wodna to prawdziwa bomba składników odżywczych i związków zmniejszających ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym nowotworowych. Przeprowadzone badania naukowe i analizy żywieniowe dowodzą, że ma wyjątkowy wpływ na organizm w kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim jest to warzywo, które:

Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne - zmniejsza stany zapalne, neutralizuje wolne rodniki i redukuje stres oksydacyjny, hamując tym samym procesy starzenia się organizmu.

Wspiera układ krążenia - jest bogactwem witaminy K, wapnia, magnezu i potasu, dzięki czemu zmniejsza ryzyko chorób serca, poprawia profil lipidowy i ułatwia wchłanianie żelaza z pożywienia. Korzystnie wpływa też na krzepliwość krwi, pomaga zachować prawidłowy poziom cholesterolu, a także może obniżać ciśnienie tętnicze.

Zbawiennie wpływa na skórę - regularnie spożywana redukuje uszkodzenia oksydacyjne i wpływa korzystnie na elastyczność naskórka. Zawarte w niej witaminy i pierwiastki poprawiają ponadto koloryt skóry, łagodzą podrażnienia, zmniejszają widoczność przebarwień, a dodatkowo wzmacniają włosy.

Wspomaga trawienie oraz pracę jelit - spożywanie rukwi wodnej doskonale wpływa na ich perystaltykę, pobudza wydzielanie enzymów trawiennych, zapobiega wzdęciom i innym dolegliwościom od strony układu pokarmowego.

Ma działanie przeciwnowotworowe - badania naukowe przeprowadzone na University of Ulster w Wielkiej Brytanii dowodzą, że wysoka zawartość glukozynolanów i izotiocyjanianów (silnych związków fitochemicznych) w rukwi wodnej pomaga hamować namnażanie komórek rakowych oraz aktywnie chroni białe krwinki przed uszkodzeniami DNA. Ma to szczególnie znaczenie w profilaktyce raka piersi i płuc.

Gdzie kupić rukiew wodną i jak ją jeść?

Rukiew wodną w formie liści, gotową do spożycia można spotkać w dobrze zaopatrzonych dyskontach oraz sklepach ze zdrową żywnością - zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Najlepiej jeść ją na surowo, gdyż wtedy zachowuje cenne enzymy i inne dobroczynne związki. Doskonale sprawdza się jako dodatek do sałatek, kanapek czy koktajli.

Jak uprawiać rukiew wodną samodzielnie?

Rukiew wodną można uprawiać samodzielnie - zarówno w ogródku, jak i na kuchennym parapecie. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje bardzo wilgotnego podłoża, a nawet stojącej wody oraz lekko zacienionego stanowiska i żyznej ziemi. W ogrodzie można wysiewać rukiew do donic bez odpływu (od maja do sierpnia) lub bezpośrednio do gruntu w pobliżu oczka wodnego. Warto regularnie "skubać" jej wierzchołki, co pomoże stymulować roślinę do rozkrzewiania. Jeśli chodzi zaś o uprawę w domu, nasiona można wysiewać już od marca, w doniczkach bez otworów na dnie. Ziemia powinna być stale wilgotna, a konsystencja podłoża "błotna". Rukiew można także uprawiać podobnie jak rzeżuchę, na wilgotnej gazie i półcienistym lub słonecznym parapecie.





