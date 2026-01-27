Spis treści: Czy ziemniaki są zdrowe? Okłady z ziemniaków. Na co mogą pomóc? Ziemniaki na obrzęki Okład z ziemniaków pod oczy Okłady z ziemniaków na rany Okłady z ziemniaków na kaszel

Czy ziemniaki są zdrowe?

Wokół ziemniaków powstało na przestrzeni lat wiele kontrowersji. Przed laty zarzucano im działanie utrudniające odchudzanie, a wręcz potęgujące tycie. Na szczęście ten mit został już dawno obalony, a dziś każdy dietetyk radzi, aby jeść je jak najczęściej. Ziemniaki to bomba wielu prozdrowotnych składników - są sycące i co może niektórych zdziwić - niskokaloryczne. W 100 g ugotowanych ziemniaków znajduje się około 70-80 kcal, co nie zaburzy, a wręcz wspomoże utratę wagi. Jedząc gotowane lub pieczone, bez dodatku masła czy śmietany ziemniaki w towarzystwie chudego mięsa, ryby i surówki, najesz się do syta, dzięki czemu nie będziesz mieć ochoty na podjadanie. Przy okazji dostarczysz sobie wielu cennych witamin (C, z grupy B), minerałów (potasu, fosforu, magnezu, wapnia), błonnika i węglowodanów złożonych (skrobi).

Okłady z ziemniaków. Na co mogą pomóc?

Ziemniaki to wyjątkowe warzywa z jeszcze jednego względu. Genialnie działają nie tylko "od środka" ale również zewnętrznie w postaci okładów czy maseczek. Przynoszą ulgę przy wielu chorobach skórnych, dolegliwościach bólowych, obrzękach, niedoskonałościach, ranach i otarciach. Co więcej przykładając do skóry ziemniaki możemy wspomóc walkę z przeziębieniem oraz uporczywym kaszlem. Jak zatem stosować okłady z ziemniaków przy konkretnych schorzeniach?

Ziemniaki na obrzęki

Aby przygotować okłady z ziemniaków na obrzęki, wystarczy obrać kilka sztuk (najlepiej mocno schłodzonych), a następnie zetrzeć na tarce. Dobrze odciśnij nadmiar soku i kolejno nałóż na opuchnięte miejsce. Taki okład pozostaw przez przynajmniej pół godziny.

Okład z ziemniaków pod oczy

Okłady z ziemniaków to również świetny sposób na poprawienie wyglądu zmęczonych oczu i zredukowanie cieni. Wystarczy skorzystać z tartych lub pokrojonych w plasterków surowych ziemniaków, które należy umieścić w gazie i położyć na zamknięte powieki Zabieg ten powinien trwać od 15 do 20 minut.

Okłady z ziemniaków na rany

Ziemniaki pokrojone na plasterki lub w formie papki stosuje się też na rany, oparzenia słoneczne, odleżyny, czyraki, egzemy i trudno gojące się rany. Znajdują się w nich bowiem substancje o działaniu kojącym, przeciwzapalnym, ściągającym i łagodzącym ból. Chłodne plastry lub papkę ziemniaczaną nałóż na skórę na 10-30 min, wymieniając, gdy się ogrzeje. Metoda ta może być jedynie wspomagająca, a jeśli chcesz ją zastosować, warto wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Ugotowane ziemniaki sprawdzą się jako okład przy uporczywym kaszlu 123RF/PICSEL

Okłady z ziemniaków na kaszel

Ziemniaki są również dobrym przewodnik ciepła. Dawniej okłady z tych warzyw stosowano przy przeziębieniach i kaszlu. Ich działanie poleca się również na lepsze odksztuszanie zalegającej flegmy m.in. w przypadku zapaleniu oskrzeli. Aby sporządzić wspomagający leczenie okład należy kilka sztuk ziemniaków (4-6) ugotować wraz ze skórką. Potem wystarczy przełożyć je na gazę, zawinąć i zgnieść - wałkiem lub szklanką butelką. Gdy temperatura ziemniaków trochę spadnie (nie może parzyć), przyłóż okład na klatkę piersiową i przykryj ciepłym kocem. Taki kompres najlepiej nałożyć wieczorem, przed snem - na godzinę lub dwie, ale można także zostawić go na całą noc.

