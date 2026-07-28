Spis treści: Zrób to zaraz po przebudzeniu. Organizm będzie wdzięczny Niezwykłe właściwości babki płesznik i jej wpływ na organizm Efekty picia naparu przed śniadaniem Jak przygotować napój z babki płesznik? Kto powinien zachować ostrożność? Przeciwwskazania

Zrób to zaraz po przebudzeniu. Organizm będzie wdzięczny

Po okresie nocnego spoczynku ludzki organizm znajduje się w stanie naturalnego, lekkiego odwodnienia. Podczas snu ciało intensywnie się regeneruje. Poranne dostarczenie porcji płynów pozwala uzupełnić niedobory wody, a jednocześnie działa jak budzik dla jelit i żołądka. Pobudza ruchy perystaltyczne i przygotowuje układ trawienny na przyjęcie składników odżywczych ze śniadania.

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Niezwykłe właściwości babki płesznik i jej wpływ na organizm

Z filiżanką kawy albo herbaty warto się wstrzymać. Zanim sięgniemy po swoje śniadaniowe klasyki, po przebudzeniu zaleca się wypić prosty napar z babki płesznik. To niepozorna roślina, które w swoich nasionach kryje bogactwo dobroczynnych składników, w tym błonnik pokarmowy.

Po kontakcie z wodą nasiona pęcznieją (podobnie jest w przypadku siemienia lnianego), tworząc żelową powłokę, która działa na przewód pokarmowy niczym ochronny balsam. Spożywanie naparu pomaga więc łagodzić ewentualne podrażnienia ścian żołądka i jelit. Jednocześnie jako źródło błonnika stymuluje jelita do pracy, zapobiegając uporczywym zaparciom oraz wzdęciom.

Efekty picia naparu przed śniadaniem

Regularne spożywanie naparu z babki płesznik sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, zapobiegając gwałtownym skokom glukozy po śniadaniu. Wspomaga także zachowanie właściwego stężenia cholesterolu. Żelowa struktura daje ponadto długotrwałe uczucie sytości, co jest ogromnym wsparciem dla osób dbających o linią i starających się zmniejszyć masę ciała.

Najlepsze efekty przynosi spożywanie naparu z babki płesznik 20-30 minut przed śniadaniem. Daje to czas na pobudzenie perystaltyki jelit, zanim trafi do nich pierwszy posiłek dnia. Lekkość w brzuchu, regularność wypróżnień oraz brak uczucia przejedzenia to pierwsze efekty, która pojawiają się już po kilku dniach stosowania. Po takim starcie nasze myśli nieprędko będą krążyć wokół śniadania czy obiadu.

Co najczęściej pijesz zaraz po przebudzeniu? Kawę Szklankę wody Herbatę lub napar ziołowy Sok Coś innego Zagłosuj

Napar z babki płesznik pomoże ograniczyć podjadanie między posiłkami 123RF/PICSEL

Jak przygotować napój z babki płesznik?

Obawiasz się, że rano masz zbyt mało czasu na wprowadzenie zdrowych nawyków? Szybko przekonasz się, że są to myśli na wyrost. Wystarczy, że do szklanki wsypiesz jedną lub dwie łyżeczki nasion babki płesznik, a następnie zalejesz je ciepłą (ale nie gorącą) wodą. Wymieszaj i odczekaj 10 minut. Napar jest gotowy do spożycia - bez komplikacji, złożonego przepisu i długiego oczekiwania. Ważne jest, aby po wypiciu naparu sięgnąć także po szklankę wody.

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Kto powinien zachować ostrożność? Przeciwwskazania

Mimo że babka płesznik jest bezpieczna dla większości osób, istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Picia naparu powinny unikać osoby zmagające się z niedrożnością jelit oraz ostrymi stanami zapalnymi układu trawiennego. Ostrożność należy zachować również przy refluksie. Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki na stałe, stosowanie naturalnych kuracji w postaci roślinnych naparów zawsze należy skonsultować z lekarzem.

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