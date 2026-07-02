Spis treści: Wnuczka może odziedziczyć majątek bezpośrednio Podatku można uniknąć, ale formalności są konieczne Zachowek może pomniejszyć realną wartość spadku Wydziedziczenie nie może być pozorne Jak sporządzić testament? Trzy praktyczne warianty przekazania majątku Testament warto poprzedzić kalkulacją

Wnuczka może odziedziczyć majątek bezpośrednio

Bez testamentu wnuki zwykle nie dziedziczą po dziadkach, jeżeli ich rodzic, czyli dziecko spadkodawcy, żyje i może dziedziczyć. Prawidłowo sporządzona ostatnia wola zmienia tę zasadę. Babcia lub dziadek mogą powołać wnuczkę do całego spadku, określonego udziału albo przekazać jej konkretny przedmiot.

Powołanie do spadku oznacza jednak przejęcie nie tylko mieszkania, oszczędności czy samochodu. W masie spadkowej mogą znajdować się także długi. Wnuczka powinna więc ustalić stan majątku i zobowiązań oraz zdecydować, czy spadek przyjąć, czy odrzucić. Brak oświadczenia w ustawowym terminie zasadniczo oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości odziedziczonego majątku.

Podatku można uniknąć, ale formalności są konieczne

Wnuczka należy do najbliższej rodziny, określanej jako zerowa grupa podatkowa. Może skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn niezależnie od wartości spadku. Nie oznacza to jednak, że nie musi niczego robić.

Nabycie majątku trzeba co do zasady zgłosić urzędowi skarbowemu na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu albo od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Spóźnienie może prowadzić do utraty zwolnienia. Od 2026 roku możliwe jest przywrócenie terminu, gdy spadkobierczyni uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Nie warto jednak traktować tego jako zwykłego sposobu naprawienia zaniedbania.

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Zachowek może pomniejszyć realną wartość spadku

Testament nie odbiera automatycznie praw pominiętemu małżonkowi ani dzieciom spadkodawcy. Mogą oni wystąpić przeciwko wnuczce o zachowek, czyli zapłatę określonej sumy. Nie otrzymują automatycznie części mieszkania lub działki, ale mogą domagać się pieniędzy.

Zachowek wynosi zwykle połowę wartości udziału, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo uprawnionym zstępnym jest osoba małoletnia, należność wzrasta do dwóch trzecich takiego udziału. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy głównym składnikiem spadku jest nieruchomość, a wnuczka nie ma gotówki na spłatę rodziny.

Przykładowo, jeżeli wdowiec ma dwoje dorosłych dzieci i zapisze cały majątek wnuczce, każde dziecko dziedziczyłoby ustawowo po połowie. Zachowek każdego z nich może odpowiadać jednej czwartej wartości podstawy jego obliczenia. W efekcie wnuczka otrzyma mieszkanie, lecz może zostać zobowiązana do wysokich spłat.

Roszczenie o zachowek nie powstaje przy tym automatycznie. Uprawniona osoba musi wystąpić z żądaniem zapłaty, a jeżeli nie dojdzie do porozumienia - skierować sprawę do sądu. Roszczenia związane z zachowkiem ulegają również przedawnieniu, dlatego znaczenie ma data ogłoszenia testamentu oraz rodzaj podstawy odpowiedzialności.

Wydziedziczenie nie może być pozorne

Samo stwierdzenie "pozbawiam syna zachowku" nie wystarczy. Wydziedziczenie jest dopuszczalne tylko z powodów wskazanych w prawie. Należą do nich między innymi uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych, uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo określone umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy lub jego najbliższym.

Przyczyna musi wynikać z testamentu i odpowiadać rzeczywistości. Chwilowa kłótnia, ogólnikowy zarzut czy samo osłabienie kontaktów mogą okazać się niewystarczające. Osoba wydziedziczona może próbować wykazać przed sądem, że podana przyczyna nie istniała, nie była uporczywa albo spadkodawca wcześniej jej przebaczył.

Co więcej, dzieci wydziedziczonego potomka mogą uzyskać własne prawo do zachowku. Wydziedziczenie jednej osoby nie zawsze usuwa więc wszystkie potencjalne roszczenia. W rozbudowanej rodzinie może nawet spowodować, że zamiast jednego uprawnionego pojawi się kilku kolejnych.

Gdy wnuczka zostanie zobowiązana do zapłaty zachowku, może w określonych okolicznościach żądać odroczenia terminu płatności, rozłożenia należności na raty, a wyjątkowo również jej obniżenia. Sąd uwzględnia wówczas sytuację majątkową i osobistą obu stron.

Osoby pominięte w testamencie mają prawo do zachowku. 123RF/PICSEL

Jak sporządzić testament?

Testament własnoręczny musi zostać w całości napisany ręką spadkodawcy i podpisany. Wydruk komputerowy opatrzony odręcznym podpisem nie spełnia tego wymogu. Warto również umieścić datę, dokładnie wskazać wnuczkę i jasno opisać swoją wolę. Nie można sporządzić jednego wspólnego testamentu dla małżonków.

Problemy może wywołać również wymienianie poszczególnych składników bez wskazania, kto ma być spadkobiercą. Zdanie "mieszkanie zapisuję wnuczce" nie w każdej sytuacji oznacza, że wnuczka stanie się właścicielką lokalu bez dodatkowych czynności. Znaczenie ma treść całego dokumentu, wartość mieszkania w stosunku do pozostałego majątku oraz zastosowana konstrukcja prawna.

Testament notarialny nie jest całkowicie niepodważalny, ale ogranicza ryzyko błędów, niejasności i sporów o autentyczność dokumentu. Jest szczególnie przydatny przy dużym majątku, napiętych relacjach rodzinnych lub wydziedziczeniu.

Tylko w testamencie notarialnym można także ustanowić zapis windykacyjny. Dzięki niemu konkretny przedmiot, na przykład mieszkanie, działka albo samochód, przechodzi na wnuczkę już w chwili śmierci spadkodawcy. Zapis windykacyjny również może jednak zostać uwzględniony podczas obliczania zachowku.

Trzy praktyczne warianty przekazania majątku

Cały spadek dla wnuczki. Zostaje ona jedyną spadkobierczynią i przejmuje wszystkie prawa oraz obowiązki należące do spadku. Otrzymuje cały majątek, ale musi liczyć się z długami oraz ewentualnymi roszczeniami o zachowek.

Określony udział w spadku. Wnuczka otrzymuje na przykład połowę majątku, a pozostała część przypada dziecku lub małżonkowi spadkodawcy. Takie rozwiązanie może zmniejszyć wysokość późniejszych rozliczeń rodzinnych, choć nie zawsze całkowicie wyeliminuje zachowek.

Konkretny składnik majątku. W testamencie notarialnym można przekazać wnuczce mieszkanie, działkę, samochód lub zbywalne prawo majątkowe w formie zapisu windykacyjnego. Wnuczka nabywa wskazany przedmiot bezpośrednio, ale jego wartość może zostać uwzględniona przy ustalaniu roszczeń innych członków rodziny.

Testament warto poprzedzić kalkulacją

Zapisanie majątku wnuczce skutecznie zmienia ustawową kolejność dziedziczenia, ale nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów. Może sprawić, że wnuczka stanie się właścicielką rodzinnego mieszkania, lecz jednocześnie będzie musiała spłacić dzieci lub małżonka zmarłego.

Przed sporządzeniem dokumentu warto ustalić skład majątku, wysokość długów, krąg osób uprawnionych do zachowku i możliwą wartość ich roszczeń. Przy nieruchomościach, wydziedziczeniu albo konflikcie rodzinnym najbezpieczniej skorzystać z pomocy notariusza lub prawnika zajmującego się prawem spadkowym.

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