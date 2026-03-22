Spis treści: Dlaczego warto zrobić cukrowy detoks? Naturalny "wspomagacz" podczas cukrowego detoksu. Ten napój to bomba zdrowia

Dlaczego warto zrobić cukrowy detoks?

Wiosna to czas, kiedy wiele osób postanawia zdrowiej się odżywiać. Popularne stają się nie tylko diety odchudzające ale również różnego rodzaju detoksy. Rezygnujemy z żywności przetworzonej, mąki, a nawet tego, czego wielu osobom trudno jest sobie odmówić czyli słodyczy. Zdaniem ekspertów ds. żywienia i lekarzy, cukier to produkt zupełnie zbędny w diecie człowieka, który nie wnosi nic dobrego, a może jedynie zaszkodzić.

Jego regularne spożywanie zwiększa ryzyko wielu chorób - nie tylko otyłości, miażdżycy czy nadciśnienia, ale także nowotworów. Ponadto cukier jest substancją silnie uzależniającą, a sklepowe produkty, które go zawierają są najczęściej wysokoprzetworzone, co niesie jeszcze za sobą jeszcze większe ryzyko zdrowotne. Wielu osobom trudno jest sobie zupełnie go odmówić, bo oznacza to rezygnację z ulubionych przekąsek, słodkich ciast i wypieków.

Warto jednak ograniczyć cukier w diecie do minimum, a także raz na jakiś czas zafundować sobie przynajmniej dwutygodniową kurację, w czasie której odstawimy go w 100 procentach. Po tym czasie będziemy mogli zauważyć nie tylko lepsze samopoczucie, ale także efekty w postaci zdrowej, promienniej cery i większych pokładów energii. Czym zatem wspomagać się w tym wymagającym, bezcukrowym czasie, aby go przetrwać? Istnieje jeden naturalny produkt, a właściwie napój, który pohamuje ochotę na słodycze, a przy okazji poprawi parametry zdrowotne.

Zakwas z buraków warto pić codziennie, najlepiej o poranku 123RF/PICSEL

Naturalny "wspomagacz" podczas cukrowego detoksu. Ten napój to bomba zdrowia

Napojem, który genialny wpływa na organizm, dodaje energii i pomaga pozbyć się niepohamowanego apetytu na słodycze jest zakwas buraczany. Bez względu na to czy zakupisz gotowy czy przygotujesz go samodzielnie, sprawdzi się doskonale jako urozmaicenie diety nie tylko w czasie detoksu, ale również przy słabszej odporności oraz przemęczeniu. Jego wpływ na organizm jest bowiem nieoceniony. Zakwas buraczany przede wszystkim:

Reguluje poziomu cukru we krwi - dzięki zawartości betainy poprawia wrażliwość na insulinę, co sprzyja usuwaniu glukozy

Zmniejsza łaknienie na słodycze - wystarczy wypij jedną szklankę dziennie, aby zauważyć mniejszy apetyt na słodkości

Dodaje energii - dzięki zawartości witamin z grupy B, azotanów i antyoksydantów pomaga zwalczyć uczucie zmęczenia, często pojawiające się w czasie cukrowego detoksu

Wspiera mikrobiom jelitowy - zawarte w zakwasie żywe kultury bakterii probiotycznych wspierają funkcjonowanie jelit, których kondycja jest często osłabiona przez nadmiar cukru w diecie

Wspomaga wątrobę w odtruwaniu organizmu z toksyn.

Zakwas buraczany warto pić regularnie, najlepiej każdego dnia o poranku, na czczo. Poza tym, że napój ten pomoże przetrwać detoks cukrowy i wzmocni jego efekty, poprawi także inne parametry zdrowotne - załagodzi stany zapalne, wpłynie korzystnie na odporność, pomoże w leczeniu anemii i zwiększy wydolność u osób aktywnych fizycznie.

