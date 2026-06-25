Nasi dziadkowie pili go codziennie. Zapomniany napój wraca do łask

InteriaKobieta Redakcja

Kilkadziesiąt lat temu była obecna w wielu polskich domach. Spożywano ją jako orzeźwiający napój i wykorzystywano w bardziej złożonych daniach. Z czasem straciła na popularności, ustępując miejsca nowoczesnym suplementom i napojom funkcjonalnym. Tymczasem serwatka to naturalne źródło wielu cennych składników, które wspierają organizm na różnych poziomach.

Dwie szklanki serwatki na jasnym blacie, do jednej nalewany napój z przezroczystego dzbanka.
Serwatkę pij, gdy dokuczają jelita. To też jeden z najlepszych napojów na upały123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Specjał naszych dziadków. Dobrze znali jego właściwości
  2. Jakie składniki odżywcze zawiera serwatka? To naturalna skarbnica zdrowia
  3. Serwatka a zdrowie jelit
  4. Serwatka dla osób aktywnych fizycznie i zmęczonych upałem
  5. Picie serwatki korzystne dla seniorów
  6. Szklanka dziennie dla zdrowia

Specjał naszych dziadków. Dobrze znali jego właściwości

Nasi dziadkowie i pradziadkowie doskonale zdawali sobie sprawę z wartości serwatki, choć najpewniej nie posiłkowali się danymi naukowymi, a doświadczeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Była łatwo dostępna w gospodarstwach domowych jeszcze za czasów PRL. Stanowiła produkt uboczny podczas wyrobu twarogu. Niczego nie marnowano, korzystając jednocześnie z bogactwa składników odżywczych zawartych w niepozornym płynie.

Serwatkę podawano zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wykorzystywano ją do zup i wypieków. Niejednokrotnie służyła do zrobienia przynoszących ulgę okładów przy stłuczeniach i obrzękach. Współcześnie, gdy coraz więcej osób poszukuje naturalnych produktów wspierających zdrowie, warto przypomnieć sobie o tym tradycyjnym elemencie polskiej kuchni.

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Jakie składniki odżywcze zawiera serwatka? To naturalna skarbnica zdrowia

Choć na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że serwatka składa się głównie z wody, zawiera wiele substancji o korzystnym wpływie na organizm. To przede wszystkim źródło dobrze przyswajalnych białek. Dostarcza niezbędne aminokwasy egzogenne, których organizm ludzki nie potrafi samodzielnie wytworzyć. Serwatka jest również skarbnicą wapnia, potasu, fosforu i magnezu. Nie brakuje w niej witamin B2 i B12.

Odpowiedź na pytanie: czy serwatka jest zdrowa wydaje się więc jasna. Może stanowić wartościowy element zrównoważonej diety, a jej regularne spożywanie pomaga uzupełniać niedobory minerałów i białka.

Dwa szklane kubki z kremowym napojem ustawione na drewnianym stole, ozdobione fioletowymi kwiatami bratków.
Warto przypomnieć sobie o przysmaku sprzed lat123RF/PICSEL

Serwatka a zdrowie jelit

Jedną z najczęściej wymienianych zalet serwatki jest jej korzystny wpływ na układ pokarmowy. Wspiera rozwój pożytecznych bakterii jelitowych, a zdrowa mikroflora odkrywa kluczową rolę nie tylko w trawieniu, ale również w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Regularne spożywanie serwatki pomaga utrzymać sprawną przemianę materii, prawidłowy rytm wypróżnień i zmniejsza uczucie ciężkości po posiłkach.

Serwatka dla osób aktywnych fizycznie i zmęczonych upałem

Współczesne odżywki białkowe bardzo często bazują na składnikach pozyskiwanych z serwatki. Nie jest to przypadek. Białko serwatkowe wyróżnia się wysoką wartością biologiczną i szybkim wchłanianiem. Oznacza to, że organizm jest w stanie efektywnie wykorzystywać aminokwasy do regeneracji i odbudowy mięśni po treningu.

Osoby regularnie uprawiające sport mogą więc traktować swojski produkt jako lekkostrawny napój sprzyjający odnowie organizmu. Dodatkową korzyścią jest obecność minerałów traconych wraz z potem. Z tego powodu serwatka okazuje się idealnym napojem do gaszenia pragnienia podczas letnich upałów.

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Picie serwatki korzystne dla seniorów

Spożywanie łatwo przyswajalnego białka, które wpływa pozytywnie na regenerację, procesy naprawcze organizmu i utrzymanie prawidłowej masy mięśniowej powinno być domeną nie tylko osób aktywnych fizycznie.

Właściwości te czynią z serwatki napój o bardzo korzystnym wpływie na zdrowie seniorów. Obecność wapnia i fosforu przekłada się na utrzymywanie mocnych kości oraz zdrowych zębów. Z kolei witaminy z grupy B są nieodzowne dla dobrej kondycji mózgu, procesów pamięciowych i koncentracji. Co więcej, produkt ten może wykazywać dobroczynne działanie w kontekście kontroli poziomu cukru we krwi oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia tętniczego.

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Szklanka dziennie dla zdrowia

Serwatkę można spożywać samodzielnie jako orzeźwiający napój. Zaleca się wypijać jedną szklankę dziennie - najlepiej rano lub po intensywnej aktywności fizycznej. Na tym nie kończy się jednak jej zastosowanie.

Nie wszyscy są fanami wyrazistego, kwaskowatego smaku serwatki. W takich sytuacjach sprytniej będzie wlać ją do smoothie lub koktajlu. Sprawdzi się również jako składnik zup, duszonych dań i mięsnych marynat.

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