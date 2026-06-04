Spis treści: Najlepsza pora dnia na zbieranie ziół Jakie zioła zbierać w czerwcu? Rumianek łagodzi podrażnienia i wspiera trawienie Złoto prosto z łąk, czyli dziurawiec zwyczajny Liście poziomki to aromatyczny skarb lasu Kwiaty lipy jako naturalne wsparcie podczas przeziębienia Przytulia czepna. Niepozorna roślina o szerokim zastosowaniu

Najlepsza pora dnia na zbieranie ziół

Rośliny są naturalnym źródłem cennych substancji, takich jak olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki czy witaminy. Wiele z nich wspiera odporność i pomaga uporać się z drobnymi dolegliwościami np. na tle układu pokarmowego. Choć nie można postrzegać ziół jako alternatywy dla leków i profesjonalnych zaleceń lekarskich, mogą stanowić wartościowe uzupełnienie diety.

Chcąc skorzystać z pełni ich roślinnej mocy, zioła należy zbierać w odpowiednim momencie. Najlepszą porą jest suchy, słoneczny poranek zaraz po zniknięciu rosy. Wtedy zyskujemy pewność, że nie nastąpiła utrata części substancji aktywnych pod wpływem silnego słońca i wysokiej temperatury.

Jakie zioła zbierać w czerwcu? Rumianek łagodzi podrażnienia i wspiera trawienie

Czerwiec to idealny moment na zbiór koszyczków rumianku. Niepozorna roślina od wieków jest jednym z najbardziej cenionych ziół i zajmuje ważne miejsce w domowych apteczkach.

Napar z rumianku wspiera pracę układu pokarmowego, pomaga przy wzdęciach i niweluje uczucie ciężkości po posiłku. Znany jest także z właściwości przeciwzapalnych. Stosowany zewnętrznie wspomaga pielęgnację podrażnionej skóry i przyspiesza regenerację w przypadku drobnych uszkodzeń naskórka.

Złoto prosto z łąk, czyli dziurawiec zwyczajny

Szczyt kwitnienia przypada na drugą połowę czerwca, dlatego jest nazywany zielem świętojańskim. Intensywnie żółte kwiaty są charakterystycznym elementem letnich krajobrazów. Roślina wykorzystywana jest jako wspomagacz układu nerwowego i dobrego samopoczucia. Napary oraz preparaty z dziurawca pomagają w okresach obniżonego nastroju i napięcia emocjonalnego.

Warto jednocześnie pamiętać, że dziurawiec zwiększa wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne. Jako zioło fotouczulające powinien być stosowany od jesieni do wczesnej wiosny.

Początek lata to idealny czas na uzupełnienie zapasów w naturalnej apteczce 123RF/PICSEL

Liście poziomki to aromatyczny skarb lasu

Co prawda większość osób kojarzy krzewy ze smacznymi owocami, ale równie cenne są liście poziomki. Zabierane w czerwcu zawierają najwięcej substancji aktywnych wykorzystywanych w zielarstwie.

Cenione są za delikatny, przyjemny aromat, dzięki któremu świetnie sprawdzają się jako składnik mieszanek ziołowych i herbat. Napar z liści poziomki stosowany jest jako środek wspierający trawienie. Ma łagodne działanie moczopędne, przez co sprzyja detoksykacji organizmu.

Kwiaty lipy jako naturalne wsparcie podczas przeziębienia

Od połowy czerwca rozpoczyna się sezon na zbiór kwiatów lipy. Najczęściej są wykorzystywane jako środek pomocniczy w leczeniu infekcji. Napary z tych wyjątkowych kwiatostanów działają rozgrzewająco i pomagają łagodzić objawy przeziębienia. O zrobieniu zapasów warto więc pomyśleć z wyprzedzeniem.

Dodatkowo kwiaty lipy mają łagodne działanie uspokajające, dlatego zaleca się sięgać po nie wieczorem, aby wyciszyć organizm po intensywnym, wypełnionym obowiązkami dniu.

Przytulia czepna. Niepozorna roślina o szerokim zastosowaniu

Przytulia, często spotykana na łąkach i obrzeżach pól, należy do ziół nieco mniej znanych niż np. rumianek. Mimo to nie powinniśmy bagatelizować jej potencjału leczniczego. Tradycyjnie przypisuje się jej właściwości wspierające naturalne procesy oczyszczania organizmu, układ krążenia oraz prawidłową pracę układu limfatycznego. Przyczynia się m.in. do niwelowania obrzęków.

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