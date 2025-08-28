Słów kilka na temat głogu

Głóg to krzew lub niewielkie drzewo z rodziny różowatych, występujące naturalnie na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. W Polsce najczęściej spotykane są dwa gatunki: głóg jednoszyjkowy oraz głóg dwuszyjkowy.

Oba osiągają do kilku metrów wysokości, tworząc gęste, cierniste zarośla. Charakterystyczne są ich białe kwiaty zebrane w baldachogrona oraz owoce o intensywnej, czerwonej barwie, które dojrzewają późnym latem i jesienią.

Głóg w medycynie naturalnej i ludowej

Roślina może poszczycić się długą historią zastosowania w naturalnych kuracjach. Sięgano po nią w czasach, kiedy jeszcze nikomu nie śnił się dostęp do lekarskich przychodni. Medycyna ludowa stosowała kwiaty i owoce głogu jako środek:

wzmacniający serce,

poprawiający trawienie,

łagodzący stany lękowe i bezsenność,

pomocniczy przy wysokim ciśnieniu.

Mało kto wie, że owoce głogu mogą być jedzone na surowo

Kiedy zbierać kwiaty, a kiedy owoce głogu?

Także współcześnie wiadomo, że są to surowce o dobroczynnym wpływie na zdrowie. Kwiaty głogu zbiera się wiosną, w maju i czerwcu. Najbardziej wartościowe są na początku kwitnienia. Najlepiej robić to w suchy, słoneczny dzień. Kolejnym krokiem do zachowania ich cennych właściwości jest suszenie w przewiewnym, ale zacienionym miejscu.

Z kolei owoce głogu dojrzewają późnym latem i jesienią. Najczęściej przypada to na wrzesień i październik. Zbiera się je, gdy zyskają barwę soczystej czerwieni. Są jadalne, a spożywać je można na surowo (choć znacznie częściej znajdują zastosowanie jako składnik domowych przetworów) lub suszyć, aby móc korzystać z ich potencjału aż do następnego roku.

Właściwości lecznicze głogu

Choć medycyna ludowa przez wieki czerpała pełnymi garściami z jego zdrowotnego działania, nie wszystkie wierzenia zostały potwierdzone przez współczesne badania. Nie oznacza to, że głóg jest bezwartościowy, zawiera bowiem m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe i witaminy. Do udokumentowanych działań głogu należy wzmacnianie mięśnia sercowego. Składniki w nim obecne poprawiają kurczliwość serca oraz jego wydolność.

Dodatkowo może obniżać ciśnienie tętnicze krwi, choć jest to wpływ dość delikatny. Łagodzi napięcie nerwowe, wspiera zasypianie i podkreśla się jego właściwości uspokajające. Neutralizuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia. Zastanawiając się jeszcze, czy warto włączyć głóg do diety, warto uświadomić sobie, że wpływa korzystnie na poprawę krążenia.

Wszechstronność rośliny może zaskoczyć

Zastosowanie głogu jest naprawdę szerokie. Z jego kwiatów i owoców przygotujemy zarówno wspierające zdrowie napary, jak i smaczne przetwory.

Herbatka z suszonych kwiatów głogu działa uspokajająco i wzmacnia serce, z kolei napar z owoców szczególnie skutecznie poprawia odporność oraz jest korzystny dla układu krążenia. Syrop z głogu okazuje się nieocenionym sprzymierzeńcem w walce z jesiennymi i zimowymi przeziębieniami. Dla przyjemności podniebienia trzeba wspomnieć, że owoce głogu doskonale nadają się do robienia dżemów i konfitur. Pysznie komponują się z jabłkami i dziką różą.

