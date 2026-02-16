Nasze babcie ją uwielbiały. Dziś nazywa się ją "złotem dla wątroby"
Kiedyś królowało na polskich stołach, dziś to zapomniane warzywo. A szkoda, bo jest nie tylko smaczne, ale bardzo zdrowe. Wykazuje cenne właściwości dla układu pokarmowego i trawiennego, nie bez przyczyny nazywane jest też "złotem dla wątroby". Do codziennej diety powinni je także włączyć diabetycy i osoby zmagające się z insulinoopornością. Sprawdź, na jakie warzywo należy zwrócić uwagę podczas kolejnej wizyty w sklepie.
Spis treści:
- Niepozorne warzywo o wielkiej mocy
- Dlaczego warto jeść cykorię?
- Jak jeść i przyrządzać cykorię?
Niepozorne warzywo o wielkiej mocy
Cykoria to idealne warzywo na zimę - w sklepach pojawia się od listopada do kwietnia i jest doskonałą alternatywą dla sałaty. Wyglądem przypomina miniaturową kapustę pekińską. Najlepiej wybierać niewielkie główki kwiatowe (ok. 15 cm długości) o jasnej barwie i przylegających do siebie listkach. Im ciemniejsza cykoria, tym większe ryzyko, że jest już nieświeża.
Ta niepozorna roślina kryje w sobie mnóstwo cennych składników odżywczych - witaminę A i C, sód, potas, żelazo, magnez, cynk, fosfor czy witaminy z grupy B. W cykorii znajdziemy też substancje bioaktywne, które wykazują właściwości prebiotyczne i ochronne na wątrobę.
Dlaczego warto jeść cykorię?
Cykoria to smaczne warzywo o jędrnych i chrupiących listkach oraz lekko goryczkowym posmaku. Warto jeść ją zwłaszcza zimą, kiedy trudno o świeże i wartościowe warzywa. Jest niskokaloryczna, a dostarcza mnóstwa składników odżywczych. Świetnie wpływa przede wszystkim na układ pokarmowy i trawienny. Korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową i wspiera procesy trawienne.
Nie bez przyczyny cykoria bywa nazywana "złotem dla wątroby". Stymuluje wydzielanie żółci, ułatwia detoksykację i działa ochronnie na ten narząd. Pozytywnie wpływa na tworzenie czerwonych krwinek, wzmacnia naczynia krwionośne i wspiera pracę nerek.
Znajdujące się w niej substancje pomagają również kontrolować poziom cukru we krwi, a regularne spożywanie cykorii zmniejsza ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2. Zapomniane warzywo warto jeść także dla urody - poprawia koloryt skóry, działa przeciwzapalnie i odmładzająco. Chroni też przed zatrzymywaniem nadmiaru wody w organizmie.
Jak jeść i przyrządzać cykorię?
Cykoria jest idealnym składnikiem sałatek warzywnych oraz dodatkiem do kanapek. Z powodzeniem można nią zastępować sałatę. Warzywo to warto również dodawać do zapiekanek i dań duszonych (najlepiej w postaci całych główek). Idealnie komponuje się z mięsem czy wędlinami.
