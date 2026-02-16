Spis treści: Niepozorne warzywo o wielkiej mocy Dlaczego warto jeść cykorię? Jak jeść i przyrządzać cykorię?

Niepozorne warzywo o wielkiej mocy

Cykoria to idealne warzywo na zimę - w sklepach pojawia się od listopada do kwietnia i jest doskonałą alternatywą dla sałaty. Wyglądem przypomina miniaturową kapustę pekińską. Najlepiej wybierać niewielkie główki kwiatowe (ok. 15 cm długości) o jasnej barwie i przylegających do siebie listkach. Im ciemniejsza cykoria, tym większe ryzyko, że jest już nieświeża.

Ta niepozorna roślina kryje w sobie mnóstwo cennych składników odżywczych - witaminę A i C, sód, potas, żelazo, magnez, cynk, fosfor czy witaminy z grupy B. W cykorii znajdziemy też substancje bioaktywne, które wykazują właściwości prebiotyczne i ochronne na wątrobę.

Dlaczego warto jeść cykorię?

Cykoria to smaczne warzywo o jędrnych i chrupiących listkach oraz lekko goryczkowym posmaku. Warto jeść ją zwłaszcza zimą, kiedy trudno o świeże i wartościowe warzywa. Jest niskokaloryczna, a dostarcza mnóstwa składników odżywczych. Świetnie wpływa przede wszystkim na układ pokarmowy i trawienny. Korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową i wspiera procesy trawienne.

Nie bez przyczyny cykoria bywa nazywana "złotem dla wątroby". Stymuluje wydzielanie żółci, ułatwia detoksykację i działa ochronnie na ten narząd. Pozytywnie wpływa na tworzenie czerwonych krwinek, wzmacnia naczynia krwionośne i wspiera pracę nerek.

Znajdujące się w niej substancje pomagają również kontrolować poziom cukru we krwi, a regularne spożywanie cykorii zmniejsza ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2. Zapomniane warzywo warto jeść także dla urody - poprawia koloryt skóry, działa przeciwzapalnie i odmładzająco. Chroni też przed zatrzymywaniem nadmiaru wody w organizmie.

Jak jeść i przyrządzać cykorię?

Cykoria jest idealnym składnikiem sałatek warzywnych oraz dodatkiem do kanapek. Z powodzeniem można nią zastępować sałatę. Warzywo to warto również dodawać do zapiekanek i dań duszonych (najlepiej w postaci całych główek). Idealnie komponuje się z mięsem czy wędlinami.

