Naturalny hit na cholesterol czy mit? Naukowcy wzięli pod lupę "włoską gwiazdę"

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Brzmi jak naturalny przełom w walce z cholesterolem, ale nauka nie daje prostych odpowiedzi. Cytrus z południa Włoch znów jest obiektem zainteresowania naukowców, choć badania pokazują, że jego działanie jest bardziej złożone, niż sugerują sensacyjne liczby.

Plasterki bergamotki na białym talerzu, obok świeżych owoców i zielonych liści
Niepozorny owoc znany ze swojego herbacianego aromatu ma moc obniżania cholesterolu?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Aromatyczny cytrus ma wielką moc?
  2. Jest kilka "ale"
  3. Naturalne wsparcie, ale nie lek

Aromatyczny cytrus ma wielką moc?

Bergamotka - cytrus znany przede wszystkim ze wspaniałego aromatu herbaty Earl Grey - wraca do łask jako potencjalny sposób na obniżenie poziomu cholesterolu. Według badania opublikowanego na łamach "Nutrients" jej ekstrakty, bogate w polifenole, mogą wpływać na redukcję LDL, czyli tzw. "złego cholesterolu". W niektórych analizach wskazuje się nawet na spadek sięgający około 40 proc., co powinno stawiać ją w sile działania wraz z lekami. Czy na pewno?

Jest kilka "ale"

Dłoń trzymająca zielony owoc kafiru na tle zielonych liści i gałęzi.
Bergamotka ma wpływ na poziom "złego" cholesterolu, ale potrzeba dalszych badań123RF/PICSEL

Problem w tym, że wyniki nie są jednoznaczne, bo w innych badaniach, opublikowanych na łamach "Foods" i "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", działanie bergamotki na obniżenie cholesterolu było już znacznie słabsze i oscylowało w granicach zaledwie kilku proc. Jak podkreślają autorzy analiz, skuteczność bergamotki zależy m.in. od badanej grupy pacjentów. Spore różnice i rozrzut w postaci obniżenia "złego" cholesterolu LDL pomiędzy 7 a aż 40 proc. w kolejnym badaniu wynikają także z formy i dawki podawanego ekstraktu: uczestnicy przyjmowali od 150 mg aż do 1000 mg dziennie i to właśnie grupa spożywająca te największe dawki przedstawiała największe spadki złego cholesterolu. Nie można więc mówić o jednoznacznym ogromnym obniżeniu, ale naukowcy podkreślają, że kierunek jest dobry i choć różni się wartościami, spadek jest zauważalny, a zatem działanie bergamotki można uznać pozytywne dla osób borykających się z problemem podwyższonego cholesterolu.

Naturalne wsparcie, ale nie lek

Przekrojone na pół owoce kaffiru o szorstkiej, zielonej skórce i jasnym miąższu z widocznymi pestkami, obok leżą świeże zielone liście na drewnianym tle.
"Moc" obniżania "złego" cholesterolu przez bergamotkę wzięli pod lupę naukowcy123RF/PICSEL

Choć większość analiz dotyczyła suplementów o standaryzowanym składzie, a nie samego owocu, jej potencjał z pewnością zaskoczył naukowców i planowane są dalsze, pogłębione badania nad jej składnikami aktywnymi wpływającymi na cholesterol. Mimo obiecujących wyników, bergamotka nie jest na razie traktowana jako alternatywa dla leków, a raczej jako dobre uzupełnienie diety. Potrzebne są większe, dobrze zaprojektowane badania kliniczne, by jednoznacznie potwierdzić jej skuteczność.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze