Spis treści: Aromatyczny cytrus ma wielką moc? Jest kilka "ale" Naturalne wsparcie, ale nie lek

Aromatyczny cytrus ma wielką moc?

Bergamotka - cytrus znany przede wszystkim ze wspaniałego aromatu herbaty Earl Grey - wraca do łask jako potencjalny sposób na obniżenie poziomu cholesterolu. Według badania opublikowanego na łamach "Nutrients" jej ekstrakty, bogate w polifenole, mogą wpływać na redukcję LDL, czyli tzw. "złego cholesterolu". W niektórych analizach wskazuje się nawet na spadek sięgający około 40 proc., co powinno stawiać ją w sile działania wraz z lekami. Czy na pewno?

Jest kilka "ale"

Problem w tym, że wyniki nie są jednoznaczne, bo w innych badaniach, opublikowanych na łamach "Foods" i "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", działanie bergamotki na obniżenie cholesterolu było już znacznie słabsze i oscylowało w granicach zaledwie kilku proc. Jak podkreślają autorzy analiz, skuteczność bergamotki zależy m.in. od badanej grupy pacjentów. Spore różnice i rozrzut w postaci obniżenia "złego" cholesterolu LDL pomiędzy 7 a aż 40 proc. w kolejnym badaniu wynikają także z formy i dawki podawanego ekstraktu: uczestnicy przyjmowali od 150 mg aż do 1000 mg dziennie i to właśnie grupa spożywająca te największe dawki przedstawiała największe spadki złego cholesterolu. Nie można więc mówić o jednoznacznym ogromnym obniżeniu, ale naukowcy podkreślają, że kierunek jest dobry i choć różni się wartościami, spadek jest zauważalny, a zatem działanie bergamotki można uznać pozytywne dla osób borykających się z problemem podwyższonego cholesterolu.

Naturalne wsparcie, ale nie lek

Choć większość analiz dotyczyła suplementów o standaryzowanym składzie, a nie samego owocu, jej potencjał z pewnością zaskoczył naukowców i planowane są dalsze, pogłębione badania nad jej składnikami aktywnymi wpływającymi na cholesterol. Mimo obiecujących wyników, bergamotka nie jest na razie traktowana jako alternatywa dla leków, a raczej jako dobre uzupełnienie diety. Potrzebne są większe, dobrze zaprojektowane badania kliniczne, by jednoznacznie potwierdzić jej skuteczność.

