Spis treści: Dlaczego zupa jarzynowa jest dobra dla jelit? Jakie warzywa sprawdzają się najlepiej? Przepis na lekką zupę jarzynową Kiedy warto sięgnąć po taką dietę? Dlaczego ta metoda wraca do łask?

Dlaczego zupa jarzynowa jest dobra dla jelit?

Zupa jarzynowa jest pełna warzyw, a te z kolei są źródłem cennego błonnika, który:

wspiera perystaltykę jelit,

zapobiega zaparciom,

jest pożywką dla pożytecznych bakterii jelitowych.

Wszystko to sprawia, że codzienna dawka błonnika reguluje cykl wypróżnień, przyspiesza trawienie, a dobry stan naszego mikrobiomu wpływa na większą odporność organizmu na infekcje.

Warzywa, szczególnie cebula, czosnek, seler czy por są również bogate w przeciwutleniacze. Substancje te chronią przed stresem oksydacyjnym, ale także wyciszają stany zapalne, które często towarzyszą schorzeniom jelit.

Zupa jarzynowa jest również lekkostrawna, dzięki czemu nie obciąża układu pokarmowego. Po jej zjedzeniu czujemy się syci i pełni energii, a nie senni jak po ciężkim daniu z mięsem w sosie własnym i ziemniakami.

Na pracę jelit wpływa także pozytywnie woda, którą dostarczamy wraz z zupą. Nawadnia ona nie tylko nasze komórki, ale także ułatwia formowanie stolca i redukuje ryzyko zaparć.

Nie można także zapominać o porządnej dawce witamin i składników mineralnych, które dostarczamy wraz z zupą jarzynową. Danie to jest bogate w witaminy A, K, z grupy B. Jeśli dodamy do zupy zielone warzywa, dostarczamy organizmowi sporej dawki kwasu foliowego. Ponadto warzywa są źródłem żelaza, cynku, wapnia i magnezu.

Jakie warzywa sprawdzają się najlepiej?

Zupę jarzynową można gotować ze wszystkich warzyw, choć najlepiej sprawdzają się warzywa korzeniowe, które zachowują formę także po długim gotowaniu. Podstawą zupy jarzynowej są: marchew, ziemniaki, pietruszka korzeniowa, seler, cebula, kapusta, ale także por i czosnek.

Zupę można uzupełnić w warzywa sezonowe takie jak: kalafior, brokuł, zielony groszek czy fasolka szparagowa. Warzywa, które łatwo się rozgotowują jak szpinak, cukinia czy brukselka warto dodać pod koniec gotowania, aby zachowały chrupką formę.

Zimą, kiedy stargany z warzywami są puste, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zupę jarzynową ugotować z mrożonki. W tej formie warzywa nie tracą zanadto swoich wartości odżywczych, a są łatwo dostępne przez cały rok.

Przepis na lekką zupę jarzynową

Zupę jarzynową przygotujesz w 30 minut, a jej smak pokocha cała rodzina. Poniżej znajdziesz przykładowy przepis na lekką zupę jarzynową na warzywnym bulionie. Możesz także wcześniej przygotować bulion mięsny np. na drobiu.

Osoby z problemami jelitowymi powinny unikać w zupie jarzynowej brokułów, kalafiora, cebuli i czosnku. Warzywa te mają właściwości wzdymające, a nadmiar gazów może podrażniać jelita.

Jeśli chcesz uzyskać danie lekkostrawne i niskokaloryczne, zamiast śmietany użyj jogurtu naturalnego, aby zabielić zupę. Pomiń również etap wcześniejszego podsmażania warzyw na maśle. Zamiast tego wrzuć wszystkie do wody podczas gotowania. Do przygotowania zupy jarzynowej potrzebujesz:

500 g kalafiora lub brokuła;

500 g ziemniaków;

2 marchewek;

1 cebuli;

ząbku czosnku,

kawałka selera,

pietruszki,

150 g fasolki szparagowej,

100 g zielonego groszku,

1,5 litra bulionu drobiowego lub warzywnego;

śmietany 18% lub 30%;

1 łyżki masła lub oliwy;

sól i pieprz do smaku.

Jak przygotować lekką zupę jarzynową?

Umyj i obierz marchewkę, cebulę, pietruszkę, ziemniaki, czosnek, seler. Następnie pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Cebulę drobno posiekaj, marchew, pietruszkę, seler i ziemniaki pokrój w drobną kostkę, kalafiora lub brokuł podziel na mniejsze różyczki. Czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę. W garnku o grubym dnie roztop łyżkę masła i podsmaż cebulę wraz z czosnkiem, marchewką i ziemniakami. Podsmażaj przez 4-5 minut. Wlej bulion do garnka i gotuj przez 5 minut. Dodaj fasolkę, groszek, kalafior lub brokuł. Gotuj przez 15-20 minut. Pod koniec gotowania dopraw zupę solą i pieprzem.

Przed podaniem możesz zabielić zupę i ewentualnie posypać świeżym koperkiem.

Kiedy warto sięgnąć po taką dietę?

Zupa jarzynowa jest częstym elementem diety lekkostrawnej, która działa zbawiennie na nasze jelita po okresie przejedzenia. Dieta lekkostrawna stosowana jest także w przypadku zatruć czy u osób z chorobami jelit, trzymających diety eliminacyjne typu FODMAP.

Zupa jarzynowa jest doskonałym daniem dla rekonwalescentów po różnego rodzaju operacjach i zabiegach. Można ją podawać osobom starszym i dzieciom. W wersji fit jest idealną potrawą dla osób dbających o linię i na diecie odchudzającej.

Dlaczego ta metoda wraca do łask?

Zupa jarzynowa coraz częściej wybierana jest przez osoby dbające o swoją dietę i starające się dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości warzyw. Jej zaletami jest krótki czas przygotowania, co szczególnie doceniają osoby o napiętym planie dnia.

Częstszemu przygotowywaniu zupy sprzyja również moda na dietę naturalną i domową, która stoi w kontrze do szybkich, ale mocno przetworzonych dań i produktów, w które obfitują półki sklepowe. Idealnie wpisuje się także w idee zero waste, ponieważ ugotujesz ją niemal ze wszystkich warzyw, które zalegają ci w lodówce.

