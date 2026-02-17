Naturalny sojusznik ogrodników. Pomoże warzywom, na szkodniki zadziała jak tarcza

Słynie z prozdrowotnych właściwości, kwiatowego aromatu i łagodnego smaku. Rumianek warto mieć w ogrodzie jeszcze z innego powodu. Roślina doskonale sprawdza się w roli tarczy przeciw szkodnikom. Posadź w ogrodzie, a zapomnisz o chemicznych preparatach.

Delikatne stokrotki o białych płatkach i żółtych środkach rozkwitają na zielonej łące z pojedynczymi czerwonymi makami w tle.
Rumianek to naturalny sprzymierzeniec w walce ze szkodnikami MILA MUZYKA123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach
  2. Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek?
  3. Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza
  4. Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji

Roślina, która ma moc. I to na wielu płaszczyznach. Rumianek pospolity pochodzi z rodziny astrowatych i czasami dorasta do 50 cm wysokości. Jego znakiem rozpoznawczym są białe kwiaty z żółtym oczkiem - to właśnie one skrywają całą skarbnicę cennych związków.

Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach

Rumianek wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, działa odstraszająco na szkodniki. W zamian za to przyciąga pożyteczne owady, takie jak motyle i pszczoły. Oprócz tego korzenie rośliny wydzielają substancje działające korzystnie na glebę. Do tego należy jeszcze wspomnieć o wsparciu wzrostu innych, sąsiadujących z nimi roślin. Towarzystwo rumianku szczególnie lubią warzywa kapustne i cebulowe.

    Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek?

    Rumianek nie bez powodu jest tak lubiany przez niektóre rośliny. Obok jakich najlepiej go sadzić? Oto lista:

    • kapusta,
    • jarmuż, 
    • cebula, 
    • czosnek,
    • marchew, 
    • ogórki.

    Rumianek będzie też świetnym kompanem dla mięty pieprzowej, pokrzywy czy jabłoni. Posadzony w pobliżu drzewek owocowych będzie przyciągał owady zapylające, na czym przydomowy sad tylko zyska.

    Rumianek
    Rumianek - słynie z prozdrowotnych właściwości i odstrasza szkodniki. Warto mieć w ogrodzieeastnews INTERIA.PL

    Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza

    Dzięki zawartości licznych związków bioaktywnych rumianek sprawdza się jako tarcza na szkodniki. To zasługa olejków eterycznych, działających antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

    Flawonoidy i kumaryny mogą skutecznie odstraszać mszyce, mączliki i przędziorki. Naturalny rumianek to świetna alternatywa dla chemicznych preparatów - nie szkodzi pożytecznym pszczołom i biedronkom.

    Mszyce to ogrodnicza zmora
    Mszyce to ogrodnicza zmora123RF/PICSEL

    Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji

    Dobra wiadomość dla początkujących: rumianek nie jest zbyt wymagający w uprawie. Nasiona należy wysiewać bezpośrednio do gruntu na przełomie marca i kwietnia, przykrywając je ziemią. Warto pamiętać o odległości między roślinami, która powinna wynosić ok. 20 cm. Dzięki temu zyskają odpowiednio dużo miejsca do wzrostu.

    Roślina najlepiej będzie rosła w podłożu przepuszczalnym, piaszczysto-gliniastym o lekko kwaśnym odczynie. Roślina preferuje słoneczne stanowisko, ale poradzi sobie też w lekkim półcieniu. Ważne, by miejsce było osłonięte od wiatru.

    Rumianek wystarczy podlewać tylko w czasie długotrwałej suszy. Nie wymaga też nawożenia - wiosną wystarczy zaserwować mi kompost lub nawóz organiczny. Roślina łatwo się rozsiewa, dlatego, jeśli zależy ci, by porastała konkretne miejsce, usuwaj przekwitłe kwiaty.

    Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
    Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
