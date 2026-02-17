Naturalny sojusznik ogrodników. Pomoże warzywom, na szkodniki zadziała jak tarcza
Słynie z prozdrowotnych właściwości, kwiatowego aromatu i łagodnego smaku. Rumianek warto mieć w ogrodzie jeszcze z innego powodu. Roślina doskonale sprawdza się w roli tarczy przeciw szkodnikom. Posadź w ogrodzie, a zapomnisz o chemicznych preparatach.
Spis treści:
- Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach
- Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek?
- Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza
- Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji
Roślina, która ma moc. I to na wielu płaszczyznach. Rumianek pospolity pochodzi z rodziny astrowatych i czasami dorasta do 50 cm wysokości. Jego znakiem rozpoznawczym są białe kwiaty z żółtym oczkiem - to właśnie one skrywają całą skarbnicę cennych związków.
Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach
Rumianek wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, działa odstraszająco na szkodniki. W zamian za to przyciąga pożyteczne owady, takie jak motyle i pszczoły. Oprócz tego korzenie rośliny wydzielają substancje działające korzystnie na glebę. Do tego należy jeszcze wspomnieć o wsparciu wzrostu innych, sąsiadujących z nimi roślin. Towarzystwo rumianku szczególnie lubią warzywa kapustne i cebulowe.
Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek?
Rumianek nie bez powodu jest tak lubiany przez niektóre rośliny. Obok jakich najlepiej go sadzić? Oto lista:
- kapusta,
- jarmuż,
- cebula,
- czosnek,
- marchew,
- ogórki.
Rumianek będzie też świetnym kompanem dla mięty pieprzowej, pokrzywy czy jabłoni. Posadzony w pobliżu drzewek owocowych będzie przyciągał owady zapylające, na czym przydomowy sad tylko zyska.
Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza
Dzięki zawartości licznych związków bioaktywnych rumianek sprawdza się jako tarcza na szkodniki. To zasługa olejków eterycznych, działających antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
Flawonoidy i kumaryny mogą skutecznie odstraszać mszyce, mączliki i przędziorki. Naturalny rumianek to świetna alternatywa dla chemicznych preparatów - nie szkodzi pożytecznym pszczołom i biedronkom.
Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji
Dobra wiadomość dla początkujących: rumianek nie jest zbyt wymagający w uprawie. Nasiona należy wysiewać bezpośrednio do gruntu na przełomie marca i kwietnia, przykrywając je ziemią. Warto pamiętać o odległości między roślinami, która powinna wynosić ok. 20 cm. Dzięki temu zyskają odpowiednio dużo miejsca do wzrostu.
Roślina najlepiej będzie rosła w podłożu przepuszczalnym, piaszczysto-gliniastym o lekko kwaśnym odczynie. Roślina preferuje słoneczne stanowisko, ale poradzi sobie też w lekkim półcieniu. Ważne, by miejsce było osłonięte od wiatru.
Rumianek wystarczy podlewać tylko w czasie długotrwałej suszy. Nie wymaga też nawożenia - wiosną wystarczy zaserwować mi kompost lub nawóz organiczny. Roślina łatwo się rozsiewa, dlatego, jeśli zależy ci, by porastała konkretne miejsce, usuwaj przekwitłe kwiaty.
