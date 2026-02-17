Spis treści: Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek? Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji

Roślina, która ma moc. I to na wielu płaszczyznach. Rumianek pospolity pochodzi z rodziny astrowatych i czasami dorasta do 50 cm wysokości. Jego znakiem rozpoznawczym są białe kwiaty z żółtym oczkiem - to właśnie one skrywają całą skarbnicę cennych związków.

Rumianek. Niepozorna roślina o cennych właściwościach

Rumianek wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, działa odstraszająco na szkodniki. W zamian za to przyciąga pożyteczne owady, takie jak motyle i pszczoły. Oprócz tego korzenie rośliny wydzielają substancje działające korzystnie na glebę. Do tego należy jeszcze wspomnieć o wsparciu wzrostu innych, sąsiadujących z nimi roślin. Towarzystwo rumianku szczególnie lubią warzywa kapustne i cebulowe.

Obok jakich roślin najlepiej sadzić rumianek?

Rumianek nie bez powodu jest tak lubiany przez niektóre rośliny. Obok jakich najlepiej go sadzić? Oto lista:

kapusta,

jarmuż,

cebula,

czosnek,

marchew,

ogórki.

Rumianek będzie też świetnym kompanem dla mięty pieprzowej, pokrzywy czy jabłoni. Posadzony w pobliżu drzewek owocowych będzie przyciągał owady zapylające, na czym przydomowy sad tylko zyska.

Rumianek - słynie z prozdrowotnych właściwości i odstrasza szkodniki. Warto mieć w ogrodzie eastnews INTERIA.PL

Naturalny sojusznik ogrodników. Na szkodniki zadziała jak tarcza

Dzięki zawartości licznych związków bioaktywnych rumianek sprawdza się jako tarcza na szkodniki. To zasługa olejków eterycznych, działających antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Flawonoidy i kumaryny mogą skutecznie odstraszać mszyce, mączliki i przędziorki. Naturalny rumianek to świetna alternatywa dla chemicznych preparatów - nie szkodzi pożytecznym pszczołom i biedronkom.

Mszyce to ogrodnicza zmora 123RF/PICSEL

Rumianek w ogrodzie. Podstawowe zasady pielęgnacji

Dobra wiadomość dla początkujących: rumianek nie jest zbyt wymagający w uprawie. Nasiona należy wysiewać bezpośrednio do gruntu na przełomie marca i kwietnia, przykrywając je ziemią. Warto pamiętać o odległości między roślinami, która powinna wynosić ok. 20 cm. Dzięki temu zyskają odpowiednio dużo miejsca do wzrostu.

Roślina najlepiej będzie rosła w podłożu przepuszczalnym, piaszczysto-gliniastym o lekko kwaśnym odczynie. Roślina preferuje słoneczne stanowisko, ale poradzi sobie też w lekkim półcieniu. Ważne, by miejsce było osłonięte od wiatru.

Rumianek wystarczy podlewać tylko w czasie długotrwałej suszy. Nie wymaga też nawożenia - wiosną wystarczy zaserwować mi kompost lub nawóz organiczny. Roślina łatwo się rozsiewa, dlatego, jeśli zależy ci, by porastała konkretne miejsce, usuwaj przekwitłe kwiaty.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Oblicza Dubaju. Miasto przyszłości pełne rekordów Content Studio