Spis treści: Kiedy ćma bukszpanowa jest najbardziej aktywna? Bukszpan traci liście już w kilkadziesiąt godzin Trudności w zwalczaniu ćmy bukszpanowej Naturalny sposób na ćmę bukszpanową. Znajdziesz go w kuchennej szafce

Kiedy ćma bukszpanowa jest najbardziej aktywna?

Problemy ze szkodnikiem pojawiają się wiosną. Zazwyczaj pierwsze oznaki obecności ćmy bukszpanowej zauważyć można w kwietniu, gdy temperatura przekracza 10-12 st. C. Zdarza się jednak, że intruz do życia budzi się wcześniej. Jeśli początek wiosny jest w danym roku słoneczny i ciepły, pojawić się może już w marcu. Na baczności trzeba się mieć jednak przez cały sezon, aż do jesieni.

Z małych, żółtych jaj, składanych zwykle na spodzie liści, wykluwają się gąsienice i rozpoczynają intensywne żerowanie. Okres dużego zagrożenia dla bukszpanów przypada także na późną wiosnę oraz lato. W naszych warunkach klimatycznych szkodnik może bowiem wydać na świat dwa, a czasem nawet trzy pokolenia w ciągu jednego sezonu.

Bukszpan traci liście już w kilkadziesiąt godzin

Niszczycielskie działanie ćmy bukszpanowej jest błyskawiczne. Pierwsze straty w ozdobnym krzewie widoczne mogą być już po kilkudziesięciu godzinach jej żarłocznej działalności.

Najbardziej niebezpieczne są zielonkawe gąsienice z charakterystycznymi czarnymi paskami. W ekspresowym tempie zjadają liście i młode pędy. Dorosłe osobniki stanowią mniejsze zagrożenie dla samych roślin, ale to właśnie one składają jaja, kontynuując uciążliwy dla ogrodników i zgubny dla bukszpanów cykl. Jeśli nie zareagujemy od razu, z czasem krzew zostanie całkowicie ogołocony z liści.

Zwalczanie ćmy bukszpanowej wymaga systematyczności 123RF/PICSEL

Trudności w zwalczaniu ćmy bukszpanowej

Szkody wyrządzane przez ćmę bukszpanową są ogromne i postępują bardzo szybko. Gąsienice zjadają liście, zaczynając od wnętrza krzewu, dlatego problem nie jest zauważalny od razu. Jeśli nie będziemy często kontrolować kondycji roślin, pozbycie się ćmy bukszpanowej będzie jeszcze trudniejsze.

Kiedy liście zaczynają brązowieć i opadać, bukszpan wygląda jakby został spalony, a pozostawione gałązki są oplecione cienką przędzą, niewiele można już zdziałać. Dlatego zwalczanie szkodnika trzeba rozpocząć jak najwcześniej i przygotować się na systematyczne, długofalowe działania.

Naturalny sposób na ćmę bukszpanową. Znajdziesz go w kuchennej szafce

Wielu ogrodników decyduje się na naturalne metody walki ze szkodnikami. Biorą pod uwagę, że ogród wypełniony jest pszczołami, ptakami i wieloma innymi pożytecznymi stworzeniami. Silne środki chemiczne mogłyby im zaszkodzić i zaburzyć równowagę w ogrodzie.

Skutecznym sposobem na ćmę bukszpanową jest obsypywanie zaatakowanych krzewów mąką ziemniaczaną, pszenną lub kukurydzianą. Choć brzmi to nieco zaskakująco, produkt utrudnia inwazyjnym gąsienicom zarówno poruszanie się, jak i oddychanie. Jak go stosować? W suchy, bezwietrzny dzień obficie oprócz bukszpan, starając się dotrzeć nawet do trudniej dostępnych partii wewnątrz krzewu. Po kilkunastu minutach pod rośliną rozłóż folię i energicznie potrząśnij gałęziami. Usuniesz nadmiar mąki i zauważysz spadające szkodniki. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu.

