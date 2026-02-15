Naturalny wróg stonki. Posadź, a ziemniaki nie będą celem ataku

Jest jednym z najbardziej uciążliwych szkodników. Stonka jest w stanie zniszczyć pokaźne uprawy ziemniaków i innych warzyw, w tym m.in. pomidorów. Nie trzeba jednak od razu sięgać po chemiczne preparaty. W pobliżu ziemniaków warto posadzić konkretne rośliny. To naturalny wróg stonki.

Spis treści:

  1. Żarłoczne larwy sieją spustoszenie wśród warzyw
  2. Warzywa najczęściej atakowane przez stonkę
  3. Naturalny wróg stonki. Posadź, a ziemniaki nie będą celem ataku

Żarłoczne larwy sieją spustoszenie wśród warzyw

Pojawia się w ogrodzie, gdy dni stają się cieplejsze. Stonkę ziemniaczaną można zauważyć już w kwietniu lub maju, kiedy temperatura gleby wynosi ok. 14 st. C. Największa aktywność przypada na czerwiec i lipiec, gdy samice składają jaja na wewnętrznych stronach liści. Najbardziej żarłoczne są larwy, które sieją prawdziwe spustoszenie na grządkach. 

Ślady ich obecności to skupiska pomarańczowych jaj na spodzie liści i postrzępione ich brzegi. Z czasem pojawiają się czerwono-pomarańczowe larwy w czarne plamki, które są w stanie całkowicie pozbawić roślinę liści. Dorosłe osobniki mają żółto-czarne paski na grzbiecie.

Warzywa najczęściej atakowane przez stonkę

Ofiarą stonki padają najczęściej warzywa takie jak:

  • Ziemniaki - są głównym celem ataku szkodnika. Żerują na nich zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki,
  • Bakłażan - stonka zjada liście, co osłabia roślinę,
  • Pomidory - celem stonki są zazwyczaj dolne liście i młode okazy.

Warto regularnie sprawdzać rośliny - pomoże to wcześnie wykryć obecność nieproszonych gości i w odpowiedniej chwili zainterweniować. Pierwsza myśl? Chemiczne preparaty. Dobrym rozwiązaniem - przynajmniej na początek - będzie wypróbowanie naturalnych sposobów.

Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie sąsiedztwo dla ziemniaków. Mowa o roślinach, które będą wspomagać i rozwój. Niektóre z nich stworzą natomiast barierę ochronną przed stonką i innymi szkodnikami.

W pobliżu warto posadzić rośliny strączkowe takie jak fasola, groch i bób. Podłoże zostanie dzięki nim wzbogacone w azot, który jest tak ważny dla odpowiedniego rozwoju ziemniaków.

Korzystne warunki pod uprawę ziemniaków stworzą też czerwona i biała kapusta, kalafior, brukselka i kalarepa.

Z kolei niektóre rośliny ozdobne, warzywa i zioła stworzą żelazną barierę przed stonką ziemniaczaną i mątwikiem. Należą do nich:

aksamitki,

nasturcje,

mięta,

bazylia, 

czosnek,

rzodkiewka,

chrzan.

Wspomniane rośliny będą nie tylko chronić, ale i korzystnie wpływać na ziemniaki - polepszą ich smak i jakość.

Świeżo wykopane ziemniaki ułożone na metalowej taczce, w tle zielone rośliny oraz kwitnące pomarańczowe nagietki na grządkach ogrodu.
Niektóre rośliny wspomagają wzrost ziemniaków. Polepszają ich smak i jakośćTATEVOSIAN YANA123RF/PICSEL

