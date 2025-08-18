Na czym polegało badanie naukowców z Instytutu Karolinska?

Szwedzcy naukowcy z Centrum Badań nad Starzeniem się przez 15 lat badali 2400 osób w starszym wieku. Monitorowali ich stan zdrowia, samopoczucie i styl życia pod kątem aż 60 różnych chorób przewlekłych. Wyniki opracowano w oparciu o różnorodne metody analityczne, tak by były jak najbardziej wiarygodne i rzetelne. Celem było określenie najważniejszego czynnika ryzyka wystąpienia kilku schorzeń przewlekłych jednocześnie. Wielochorobowość dotyka bowiem coraz większej części społeczeństwa. Lekarze alarmują, że zwiększa się liczba seniorów zmagających się jednocześnie z miażdżycą, cukrzycą, depresją oraz schorzeniami neurodegradacyjnymi. Ich leczenie staje się coraz większym wyzwaniem - zwiększa się ryzyko niepełnosprawności, częstych hospitalizacji i przedwczesnych zgonów.

Oto przyczyna szybszego rozwoju chorób przewlekłych u starszych osób

Badania wykazały, że ogromny wpływ na rozwój chorób przewlekłych (a w szczególności metabolicznych) ma dieta. Naukowcy przeanalizowali cztery wzorce żywieniowe osób biorących udział w badaniu. Okazało się, że życie w zdrowiu przedłuża dieta Mind (opracowana z myślą o wspieraniu pracy mózgu), dieta śródziemnomorska oraz dieta AHEI (Alternatywny Indeks Zdrowego Odżywiania). Z kolei dietę bogatą w żywność wysokoprzetworzoną i produkty zapalne powiązano z szybszymi i częstszymi zachorowaniami na cukrzycę, miażdżycę, otyłość i inne choroby metaboliczne.

Badania wykazały, że sposób odżywiania się miał największy wpływ na choroby układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego. Osoby, które spożywały więcej zdrowych i nieprzetworzonych produktów rzadziej i znacznie później zmagały się z miażdżycą, chorobą wieńcową, depresją czy demencją. Dieta poszczególnych osób miała za to mniejszy wpływ na rozwój schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak osteoporoza czy zapalenie stawów.

Jak odżywiać się w starszym wieku, by dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnym umysłem? 123RF/PICSEL

Jak spowolnić procesy starzenia się i zapadania na choroby przewlekłe?

Naukowcy z Instytutu Karolinska podkreślają, że nigdy nie jest za późno na zmianę nawyków żywieniowych. Wręcz przeciwnie - największe korzyści wynikające z wprowadzenia zdrowej diety zaobserwowano u osób w wieku 78 lat i starszych. Sekretem jest spożywanie produktów jak najmniej przetworzonych, które niwelują stany zapalne w organizmie. Naukowcy twierdzą, że wraz z wiekiem pojawiają się one samoistnie w wielu miejscach - styl odżywiania się może je wyeliminować lub nasilić. Zdrowa dieta wspiera też naturalne mechanizmy obronne, a przede wszystkim układ odpornościowy. Poprawia też funkcje poznawcze i zmniejsza ryzyko schorzeń, które w znacznym stopniu przyczyniają się do demencji (np. miażdżyca czy cukrzyca).

Jakie produkty powinni jeść seniorzy?

Dieta starszych osób powinna obfitować w warzywa i owoce, które są najlepszym źródłem przeciwutleniaczy. Szczególnie cenne są nasiona roślin strączkowych, tłuste ryby morskie i orzechy w umiarkowanych ilościach. Ważne, by wybierać zdrowe tłuszcze roślinne (oliwę z oliwek, oleje roślinne) i produkty pełnoziarniste. Ograniczać trzeba mięso - zwłaszcza czerwone. Wyeliminować należy żywność wysokoprzetworzoną - słodycze, słone przekąski, kolorowe napoje, gotowe dania czy wędliny.

Źródło:

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/diet-chronic-illness-depression-heart-diabetes-b2804762.html

