Aktywność fizyczna odmładza układ odpornościowy

Naukowcy i lekarze od lat powtarzają, jak ważna jest regularna aktywność fizyczna w każdym wieku - pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, obniża poziom glukozy we krwi i reguluje ciśnienie tętnicze. Najnowsze badania zespołu naukowców z Brazylii i Niemiec opublikowane w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports" wykazały, że ruch przynosi jeszcze jedną ważną korzyść - odmładza kluczowe komórki układu odpornościowego. Eksperymenty dowiodły, że u osób, które przez wiele lat trenowały, układ immunologiczny znacznie lepiej radzi sobie ze szkodliwymi drobnoustrojami.

Dzięki analizom udało się ustalić, że za mechanizm ten odpowiadają kluczowe komórki układu odpornościowego, które stoją na pierwszej linii frontu w walce ze szkodliwymi drobnoustrojami czy komórkami nowotworowymi. Nie bez przyczyny nazywa się je w skrócie NK - natural killer (z ang. "naturalni zabójcy"). U osób, które przez wiele lat biegały, pływały czy uprawiały kolarstwo, komórki te reagowały na infekcję podręcznikowo - odpowiednio dostosowywały ilość potrzebnej energii do zwalczania patogenu, a przede wszystkim nie wywoływały nadmiernego stanu zapalnego, który w najgorszej postaci wkracza w tzw. burzę cytokinową, wyniszczającą narządy.

Ruch to najlepszy lek na "cichą epidemię" naszych czasów

Naukowcy podzielili starsze osoby na dwie grupy - w jednej znalazły się osoby, które prowadziły siedzący tryb życia, a w drugiej osoby aktywne fizycznie przez wiele lat. Następnie przeanalizowali zachowanie układu odpornościowego u uczestników z obu grup. Wyniki były jednoznaczne - w pierwszej grupie znacznie częściej dochodziło do stanów zapalnych i nadmiernego wyniszczania komórek odpornościowych.

Tymczasem przewlekły stan zapalny coraz częściej nazywany jest "cichą epidemią" naszych czasów. Przyczyniają się do niego niezdrowa dieta, niedobory snu czy ciągły stres. A efektem przewlekłego stanu zapalnego są kolejne schorzenia cywilizacyjne takie jak cukrzyca typu 2., choroby serca i wreszcie nowotwory. Badania brazylijskich i niemieckich naukowców dają jednak nadzieję - regularna aktywność fizyczna znacznie poprawia kondycję układu odpornościowego i umożliwia mu skuteczną walkę ze szkodliwymi czynnikami nawet w starszym wieku. Działa też ochronnie na telomery, czyli końcówki chromosomów odpowiedzialne za tempo starzenia się.

Jak trenować, żeby spowolnić starzenie się organizmu?

WHO alarmuje, że aż jedna trzecia osób na świecie prowadzi siedzący tryb życia. Częściej są to kobiety, a największą grupę unikającą regularnej aktywności fizycznej są osoby po 60. roku życia, a także nastolatki w wieku 11-17 lat. Tymczasem regularny ruch przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Jak pisze dla serwisu Interia Zdrowie Aleksandra Oracz "wysiłek fizyczny poprawia zdolności poznawcze, obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę i zmniejsza ryzyko demencji i otępienia".

Zgodnie z zaleceniami WHO dorośli powinni uprawiać aerobową aktywność fizyczną (np. bieganie, jazda na rowerze, taniec, aerobik) o umiarkowanej intensywności co najmniej 150-300 minut tygodniowo lub aerobową aktywność fizyczną o dużej intensywności przez 75-150 minut tygodniowo. Dla seniorów po 65. roku życia dodatkową korzyść przyniosą ćwiczenia wspomagające równowagę i koordynację ruchową.

