Naukowcy podali, kiedy najlepiej zjeść kolację. Zbyt późna rujnuje wątrobę

InteriaKobieta Redakcja

Najnowsze zalecenia dietetyczne mówią, że kolacji nie warto pomijać. Ponadto prawdą nie jest, że ostatni posiłek w ciągu dnia trzeba zjadać nie później niż o godzinie 18. Przeprowadzone niedawno badania dowodzą jednak, że zbyt późna kolacja może mieć fatalny wpływ na jeden z organów. W jakiej porze można zatem ją bezpiecznie jeść?

Osoba odkłada widelec po późnej kolacji, zegar wskazuje po 21, ilustracja do tematu posiłków po godzinie 21.
Czy jedzenie kolacji po 21 może być niebezpieczne?Karolina Dudek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kolacja - jeść czy nie jeść?
  2. Zaskakujące wyniki badań. Zbyt późna i zbyt wczesna kolacja mogą nieść problemy zdrowotne
  3. Jaka jest optymalna pora na zjedzenia kolacji?

Kolacja - jeść czy nie jeść?

W temacie pory jedzenia kolacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat narosło sporo kontrowersji. Niegdyś sądzono, że każdy powinien trzymać się ścisłej pory, a kolacja jedzona w późnych godzinach wieczornych sprzyja tyciu. Dziś dietetycy przekonują, że pora spożywania ostatniego posiłku w ciągu dnia powinna być uzależniona przede wszystkim od tego, jak późno kładziemy się spać, jak również od prowadzonego stylu życia. Osoby aktywne fizycznie, trenujące wieczorami, a także dzieci, kobiety w ciąży i karmiące oraz seniorzy, z pewnością nie powinni z niej rezygnować. Przyjmuje się, że kolację najlepiej jest zjeść na 2-3 godziny przed snem, przy czym należy pamiętać, aby nie była ona ciężkostrawna i obfita. W celu utrzymania zdrowia, zgrabnej sylwetki i dobrego samopoczucia zdecydowanie więc lepiej będzie jeść wieczorem nieco mniej, aniżeli nie jeść wcale - tym bardziej, jeśli kładziemy się spać stosunkowo późno.

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Dominika Gębiś

Zaskakujące wyniki badań. Zbyt późna i zbyt wczesna kolacja mogą nieść problemy zdrowotne

Pora jedzenia kolacji wciąż budzi niejasności, dlatego amerykańscy naukowcy postanowili niedawno zagłębić się w ten temat. Przeprowadzając badanie na wielu dorosłych osobach doszli do zaskakujących wniosków, które opisali na łamach czasopisma "npj Science of Food" . Po wykonanych analizach okazało się, że zarówno zbyt wczesne jak i zbyt późne zjedzenie kolacji może mieć negatywne skutki zdrowotne. Ich zdaniem osoby zasiadające regularnie do kolacji po godzinie 21:00, posiadają bardziej zaawansowane markery starzenia biologicznego. Z kolei zakończenie jedzenia przed godziną 15:00 również działa na ludzki organizm niekorzystnie i może wiązać się ze starzeniem serca oraz wątroby.

Duża szklana miska wypełniona świeżą sałatą, pomidorami, plasterkami cebuli i marchewki, mieszana drewnianymi szczypcami.
Ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być lekkostrawny123RF/PICSEL

Jaka jest optymalna pora na zjedzenia kolacji?

Amerykańscy badacze podali konkretne godziny, w których zjedzenie kolacji nie obciąża narządów. Dla serca i całego ciała najkorzystniejsza ich zdaniem jest przedział między 15:00 a 17:00, natomiast dla wątroby najlepsze są godziny 17:00 do 19:00. Eksperci podali też, że obfite najadanie się przed snem może nieść za sobą wiele dolegliwości i chorób. Przy późnych kolacjach cierpi przede wszystkim wątroba, której aktywność (polegająca na przetwarzaniu tłuszczy i cukru), powinna opierać się na porze dziennej. Wymuszanie na niej pracy w późnych godzinach zaburza jej naturalny rytm dobowy. Wówczas narząd ten może znacznie szybciej się starzeć.


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