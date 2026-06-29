Spis treści: Kolacja - jeść czy nie jeść? Zaskakujące wyniki badań. Zbyt późna i zbyt wczesna kolacja mogą nieść problemy zdrowotne Jaka jest optymalna pora na zjedzenia kolacji?

Kolacja - jeść czy nie jeść?

W temacie pory jedzenia kolacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat narosło sporo kontrowersji. Niegdyś sądzono, że każdy powinien trzymać się ścisłej pory, a kolacja jedzona w późnych godzinach wieczornych sprzyja tyciu. Dziś dietetycy przekonują, że pora spożywania ostatniego posiłku w ciągu dnia powinna być uzależniona przede wszystkim od tego, jak późno kładziemy się spać, jak również od prowadzonego stylu życia. Osoby aktywne fizycznie, trenujące wieczorami, a także dzieci, kobiety w ciąży i karmiące oraz seniorzy, z pewnością nie powinni z niej rezygnować. Przyjmuje się, że kolację najlepiej jest zjeść na 2-3 godziny przed snem, przy czym należy pamiętać, aby nie była ona ciężkostrawna i obfita. W celu utrzymania zdrowia, zgrabnej sylwetki i dobrego samopoczucia zdecydowanie więc lepiej będzie jeść wieczorem nieco mniej, aniżeli nie jeść wcale - tym bardziej, jeśli kładziemy się spać stosunkowo późno.

Zaskakujące wyniki badań. Zbyt późna i zbyt wczesna kolacja mogą nieść problemy zdrowotne

Pora jedzenia kolacji wciąż budzi niejasności, dlatego amerykańscy naukowcy postanowili niedawno zagłębić się w ten temat. Przeprowadzając badanie na wielu dorosłych osobach doszli do zaskakujących wniosków, które opisali na łamach czasopisma "npj Science of Food" . Po wykonanych analizach okazało się, że zarówno zbyt wczesne jak i zbyt późne zjedzenie kolacji może mieć negatywne skutki zdrowotne. Ich zdaniem osoby zasiadające regularnie do kolacji po godzinie 21:00, posiadają bardziej zaawansowane markery starzenia biologicznego. Z kolei zakończenie jedzenia przed godziną 15:00 również działa na ludzki organizm niekorzystnie i może wiązać się ze starzeniem serca oraz wątroby.

Ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być lekkostrawny 123RF/PICSEL

Jaka jest optymalna pora na zjedzenia kolacji?

Amerykańscy badacze podali konkretne godziny, w których zjedzenie kolacji nie obciąża narządów. Dla serca i całego ciała najkorzystniejsza ich zdaniem jest przedział między 15:00 a 17:00, natomiast dla wątroby najlepsze są godziny 17:00 do 19:00. Eksperci podali też, że obfite najadanie się przed snem może nieść za sobą wiele dolegliwości i chorób. Przy późnych kolacjach cierpi przede wszystkim wątroba, której aktywność (polegająca na przetwarzaniu tłuszczy i cukru), powinna opierać się na porze dziennej. Wymuszanie na niej pracy w późnych godzinach zaburza jej naturalny rytm dobowy. Wówczas narząd ten może znacznie szybciej się starzeć.





Jak artystka Frida Kahlo stała się światową ikoną © 2026 Associated Press