Naukowcy zbadali, jaka kawa jest najlepsza dla serca. Wyniki zaskakują
W ostatnich latach kawa w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Nauczyliśmy się nie tylko rozróżniać jej gatunki, ale coraz chętniej parzymy małą czarną w różny sposób. Kawy speciality, korzystanie z lokalnych palarni, eksperymentowanie z ziarnami różnego pochodzenia stały się codziennością i nikogo już nie dziwią, a picie czarnego płynu o poranku to swoisty rytuał na dobry początek dnia. Badania norweskich naukowców wykazały, że sposób parzenia kawy może wpływać na jej właściwości zdrowotne. Sprawdź, która kawa jest najlepsza dla serca.
Spis treści:
- Która kawa jest najzdrowsza dla serca? Badania norweskich naukowców
- Sposób parzenia kawy a wpływ na serce
- Czy warto pić kawę?
Która kawa jest najzdrowsza dla serca? Badania norweskich naukowców
Choroby serca od lat królują w czołówce statystyk dotyczących przyczyn przedwczesnych śmierci w krajach rozwiniętych. Dlatego eksperci z całego świata badają wpływ różnych czynników na ryzyko poważnych schorzeń serca. Naukowcy z Uniwersytetu w Tromsø w Norwegii postanowili sprawdzić, jaka kawa jest najzdrowsza dla układu krążenia, a która może podnosić poziom złego cholesterolu. W tym celu przeanalizowali ponad 21 tys. osób po 40. roku życia (średnia wieku uczestników badania wynosiła 56 lat) i wzięli pod uwagę ich masę ciała, sposób odżywiania się, styl życia i dbałość o aktywność fizyczną, a także ewentualne nałogi i występowanie schorzeń przewlekłych. Badane kobiety spożywały średnio 4 filiżanki kawy dziennie, a mężczyźni średnio 5. Okazało się, że wpływ kawy na układ krążenia uzależniony jest zarówno od płci, jak i sposobu parzenia małej czarnej.
Sposób parzenia kawy a wpływ na serce
Okazuje się, że kawa parzona w popularny sposób, czyli w kawiarce, po turecku czy zalewana wrzątkiem zawiera związki organiczne (kafestol, kahweol), które podnoszą poziom złego cholesterolu i trójglicerydów. Efekt ten występuje także w przypadku kawy z ekspresu ciśnieniowego czy przelewowego.
Według norweskich naukowców u osób, które 3-5 razy dziennie piły espresso, stężenie złego cholesterolu było wyższe niż u osób, które w ogóle nie piły kawy. Wyższe wskazania notowano u mężczyzn - cholesteril zwiększał się o 0,09 mmol/l w przypadku kobiet i 0,16 mmol/l w przypadku mężczyzn.
Dla sercowców znacznie bezpieczniejsza jest kawa filtrowana, czyli parzona przy użyciu specjalnego papierowego filtra, który zatrzymuje niepożądane substancje. Kawa zaparzona przy jego użyciu nie podnosi cholesterolu i może pozytywnie wpływać na organizm.
Czy warto pić kawę?
Kawa jest naturalnym źródłem cennych przeciwutleniaczy i w umiarkowanych ilościach (nie więcej niż 2-3 filiżanki dziennie) bardzo korzystnie wpływa na organizm. Podkręca metabolizm, poprawia pamięć i koncentrację, a nawet zmniejsza ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych i cukrzycy typu 2. Poprawia też nastrój i korzystnie wpływa na perystaltykę jelit.
