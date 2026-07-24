1800,43 zł na rękę dla emerytów. Rząd podał datę

Rząd poinformował, że ustalono już wszystkie szczegóły dotyczące wypłaty tegorocznej czternastej emerytury. Jak wynika z projektu rozporządzenia, opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowe świadczenie wypłacone będzie, podobnie jak w poprzednich trzech latach, we wrześniu.

Pełna kwota czternastki wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto. Z uwagi na potrącenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy kwota netto wyniesie 1800,43 zł. Otrzymają ją jednak tylko ci emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązywać już będzie zasada "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość "czternastki" może wynieść 50 zł brutto.

Co ważne, świadczenie wypłacone będzie automatycznie przez ZUS lub KRUS czy pozostałe organy - nie trzeba składać żadnego wniosku.

Zobacz również: Mam 58 lat. Czy opłaca mi się przejść na emeryturę wcześniej?

Kto nie otrzyma w tym roku czternastej emerytury?

Zgodnie z ustawą, czternastej emerytury nie otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego została zawieszona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia, czyli 31 sierpnia 2026 roku. Powodem jest przekroczenie limitów dorabiania do emerytury przez osoby, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego.

Czternasta emerytura to świadczenie wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku, a rok później wprowadził to świadczenie na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom,

inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Od czternastej emerytury zostaje pobrana składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Kwota "na rękę" jest więc zawsze niższa.

Zobacz również: Zachowek po rodzicach. W tych sytuacjach można się go domagać

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL



