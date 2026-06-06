W skrócie Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza uprawnienia do świadczeń i zniżek oraz jest wydawana automatycznie w formie elektronicznej, natomiast wersję plastikową można otrzymać po złożeniu wniosku.

Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja funkcjonuje jako plastikowa karta lub mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel, a uzyskanie dokumentu tradycyjnego wymaga złożenia wniosku w ZUS.

Legitymacja umożliwia korzystanie z wybranych zniżek komunikacyjnych, ulg kulturalnych, formalności medycznych oraz może być honorowana przy promocjach oferowanych przez instytucje i firmy.

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Komu przysługuje legitymacja emeryta?

Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zgodnie z informacjami na stornie ZUS od 1 stycznia 2023 r. dokument funkcjonuje w dwóch formach: tradycyjnej, czyli jako spersonalizowana plastikowa karta identyfikacyjna, oraz elektronicznej - jako mLegitymacja.

Osoby, które nabyły prawo do świadczenia po 1 stycznia 2023 r., automatycznie otrzymują mLegitymację. Dokument jest dostępny w bezpłatnej aplikacji mObywatel na urządzeniu mobilnym. Emeryt lub rencista, który chce dodatkowo otrzymać legitymację w tradycyjnej formie, powinien złożyć w ZUS wniosek ERL. mLegitymacje zostały udostępnione także osobom, które uzyskały prawo do świadczeń przed 1 stycznia 2023 r. Jednocześnie plastikowe legitymacje wydane przed tą datą zachowują ważność przez okres wskazany na dokumencie.

Jak otrzymać plastikową legitymację emeryta-rencisty?

Osoba, która chce korzystać z tradycyjnej legitymacji emeryta-rencisty w formie plastikowej karty, powinna wystąpić do ZUS z wnioskiem o jej wydanie. Dodatkowe dokumenty są potrzebne w szczególnych przypadkach, na przykład wtedy, gdy dotychczasowa karta została uszkodzona, zniszczona albo zgubiona.

W razie zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji należy dołączyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli dokument został utracony, konieczne jest złożenie oświadczenia o jego zagubieniu wraz z deklaracją, że w przypadku odnalezienia karta zostanie zwrócona do ZUS.

Formalności można załatwić osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może zostać złożony pisemnie albo ustnie do protokołu. Dokumenty można również przesłać pocztą, a osoby przebywające poza Polską mają możliwość skorzystania z pośrednictwa polskiego urzędu konsularnego.

Wersja cyfrowa jest dużym ułatwieniem

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty znacznie ułatwia codzienne korzystanie z przysługujących uprawnień. Dokument zapisany w smartfonie ma takie samo zastosowanie jak tradycyjna plastikowa karta, dlatego nie trzeba już nosić jej przy sobie.

Aby potwierdzić status emeryta lub rencisty, wystarczy wyświetlić mLegitymację na ekranie telefonu. Senior może w ten sposób wykazać swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, a także do ulg i zniżek, na przykład przy zakupie biletów komunikacyjnych czy wejściówek do kina.

Dzięki mLegitymacji potrzebny dokument jest zawsze dostępny w telefonie, co ogranicza ryzyko, że plastikowa karta zostanie zgubiona, uszkodzona lub po prostu pozostawiona w domu.

Od stycznia każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS 123RF/PICSEL

Legitymacja emeryta-rencisty. Do jakich ulg może uprawniać?

Legitymacja emeryta-rencisty jest dokumentem potwierdzającym, że jej właściciel pobiera emeryturę, rentę lub inne uprawnione świadczenie. Może być potrzebna przy korzystaniu z ulg i preferencyjnych warunków przewidzianych dla seniorów oraz świadczeniobiorców. Sama legitymacja nie gwarantuje jednak każdej zniżki - w wielu przypadkach decydują dodatkowe przepisy, kryteria dochodowe albo regulaminy konkretnej instytucji.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych uprawnień są tańsze przejazdy. Emeryci i renciści mogą korzystać między innymi z ustawowej ulgi 37 proc. na dwa przejazdy koleją w ciągu roku kalendarzowego. W wielu miastach dostępne są również zniżki na komunikację miejską, jednak ich wysokość oraz zasady przyznawania zależą od lokalnych uchwał.

Dokument może być przydatny także podczas korzystania z oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Kina, teatry, muzea, galerie czy organizatorzy wystaw często przewidują bilety ulgowe dla emerytów i rencistów, a okazanie legitymacji pozwala potwierdzić prawo do niższej ceny.

Legitymacja służy również do potwierdzania statusu świadczeniobiorcy w sytuacjach związanych z opieką zdrowotną. Może być pomocna podczas załatwiania formalności w placówkach medycznych, uzdrowiskach lub ośrodkach rehabilitacyjnych, choć zakres odpłatności za pobyt czy zabiegi wynika z odrębnych zasad.

W określonych przypadkach emeryci i renciści mogą także ubiegać się o zwolnienie z opłat za abonament RTV. Nie wystarczy jednak samo posiadanie legitymacji - konieczne jest spełnienie warunków przewidzianych w przepisach, na przykład dotyczących wieku lub wysokości świadczenia.

Status emeryta lub rencisty bywa honorowany również przez firmy prywatne. Hotele, uzdrowiska, sklepy, salony optyczne czy punkty usługowe mogą oferować specjalne rabaty dla seniorów, a legitymacja pozwala łatwo potwierdzić uprawnienie do skorzystania z promocji.

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