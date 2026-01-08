Spis treści: Podatki w 2026 roku: co można rozliczyć w PIT? Ulgi podatkowe w PIT 2025. Kto i jak może obniżyć podatek? Jak zaoszczędzić na podatkach? Ważne daty w rozliczeniu PIT 2025 Rozliczenie podatku PIT z małżonkiem czy osobno: które wybrać? O czym należy pamiętać przy rozliczeniu podatku PIT?

Podatki w 2026 roku: co można rozliczyć w PIT?

System PIT w 2026 roku zachowuje dotychczasową konstrukcję, opartą na dwustopniowej skali podatkowej. Dochody do 120 tys. zł są opodatkowane stawką 12 proc., a nadwyżka ponad ten poziom - stawką 32 proc. Natomiast kwota wolna od podatku nadal pozostaje na poziomie 30 tys. zł. W rozliczeniu PIT uwzględnia się szeroki katalog przychodów. Obejmuje on wynagrodzenia z:

umowy o pracę,

umów zlecenia i o dzieło,

dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych,

przychody z najmu prywatnego,

świadczenia emerytalno‑rentowe.

Każde z nich podlega odrębnym zasadom dokumentowania i odliczeń, dlatego prawidłowe rozliczenie wymaga zebrania kompletu informacji już na początku roku. Dzięki temu możemy w pełni wykorzystać dostępne ulgi i uniknąć błędów, które prowadzą do korekt lub opóźnień w zwrocie podatku.

Ulgi podatkowe w PIT 2025. Kto i jak może obniżyć podatek?

Rok 2026 przynosi podatnikom szeroki zestaw narzędzi, które pozwalają realnie zmniejszyć wysokość należnego PIT. Ustawodawca utrzymał zarówno preferencje rodzinne, jak i zdrowotne, a także odliczenia związane z inwestycjami w dom, edukację czy aktywność zawodową. Dobrze przygotowane rozliczenie może zmniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa o kilka tysięcy złotych. Przedstawiamy najważniejsze ulgi podatkowe dostępne w rozliczeniu PIT za 2025, składanym w 2026 roku:

ulga prorodzinna : pozwala odliczyć 1 112,04 zł na pierwsze dziecko , 1 112,04 zł na drugie , 2 000,04 zł na trzecie oraz 2 700 zł na czwarte i każde kolejne , co oznacza, że rodzina wychowująca czwórkę dzieci może obniżyć podatek aż o 6 924,12 zł , a jeśli jej podatek jest zbyt niski, by wykorzystać pełną kwotę, fiskus zwraca różnicę w formie nadpłaty, o ile podatnik opłacał składki : pozwala odliczyćoraz, co oznacza, że rodzina wychowująca czwórkę dzieci może obniżyć podatek aż o, a jeśli jej podatek jest zbyt niski, by wykorzystać pełną kwotę, fiskus zwraca różnicę w formie nadpłaty, o ile podatnik opłacał składki ZUS i zdrowotne;

ulga dla seniorów (PIT-0) : przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczenia i kontynuują pracę. Zwolnienie obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie;

ulga na powrót : zwolnią z podatku z PIT przychody do 85 528 zł rocznie przez 4 lata podatkowe. Preferencja obejmuje osoby, które przez co najmniej 3 lata mieszkały i pracowały za granicą, a następnie przeniosły rezydencję podatkową do Polski . Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, działalności gospodarczej oraz umów zlecenia. To narzędzie ma przeciwdziałać odpływowi specjalistów i zachęcać do powrotu osoby z doświadczeniem zdobytym w innych krajach;

ulga dla rodzin 4+ : całkowicie zwalnia z podatku przychody rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci - do wysokości 85 528 zł rocznie na osobę . Oznacza to, że dwoje rodziców może łącznie uzyskać nawet 171 056 zł przychodów bez konieczności zapłaty PIT , a dopiero nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu według standardowej skali. Ulga działa niezależnie od ulgi prorodzinnej - można korzystać z obu jednocześnie;

ulga rehabilitacyjna : obejmuje zarówno wydatki na rehabilitację, jak i koszty związane z ułatwieniem codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Odliczyć można m.in. zakup leków, opłacenie przewozu na zabiegi, adaptację mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy utrzymanie psa asystującego.

ulga termomodernizacyjna : pozwala odliczyć do 53 tys. zł na podatnika na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej domu jednorodzinnego. Obejmuje to m.in. wymianę pieca, ocieplenie ścian, montaż fotowoltaiki, wymianę stolarki okiennej czy modernizację instalacji grzewczej;

ulga na Internet : przysługuje przez 2 następujące po sobie lata i pozwala odliczyć do 760 zł rocznie. Dotyczy wyłącznie wydatków faktycznie poniesionych na dostęp do sieci

odliczenia darowizn : odliczeniu podlegają m.in. darowizny na organizacje pożytku publicznego, kościoły oraz honorowe krwiodawstwo. W przypadku krwiodawców odliczenie jest przeliczane według stawek za litr oddanej krwi lub osocza;

ulga na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) : wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu. Limit w 2026 roku wynosi: 2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność, oraz 1,2% dla pozostałych podatników;

ulga dla młodych (PIT‑0 do 26. roku życia): zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie dla osób pracujących na umowie o pracę lub zleceniu, które nie ukończyły 26 lat.

Wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą największe zainteresowanie budzą ulgi prorozwojowe, które realnie zmniejszają podatek, jeśli firma inwestuje w nowoczesne rozwiązania i rozwój kompetencji:

ulga B+R : uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów kwalifikowanych związanych z badaniami i rozwojem. Obejmuje to m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty, zakup materiałów, ekspertyzy czy koszty patentowe;

ulga na robotyzację : umożliwia dodatkowe odliczenie 50% wydatków na zakup robotów przemysłowych, oprogramowania, czujników, urządzeń bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników obsługujących nowe systemy. Firma inwestująca w automatyzację odzyskuje część nakładów już w pierwszym roku rozliczenia;

preferencje związane z innowacyjnymi inwestycjami: dotyczy to m.in. ulgi na prototyp, ulgi na ekspansję czy ulgi na innowacyjnych pracowników. Każda z nich pozwala odliczyć określone kategorie kosztów związanych z wdrażaniem nowych produktów, testowaniem technologii lub zatrudnianiem specjalistów pracujących nad innowacjami.

Po te rozwiązania coraz częściej sięgają małe i średnie firmy, traktując je jako sposób na amortyzowanie rosnących kosztów pracy.

Jak zaoszczędzić na podatkach?

Oszczędzanie na podatkach zaczyna się od świadomego wykorzystania ulg, które wielu podatników traktuje jako drobny dodatek. Jedną z najbardziej wymiernych preferencji pozostaje ulga rehabilitacyjna. Jej zasady są przejrzyste: odliczeniu podlega nadwyżka wydatków na leki przekraczająca 100 zł miesięcznie. Jeśli miesięczne koszty wynoszą 200 zł, roczna kwota odliczenia sięga 1200 zł, co przy stawce 12% oznacza 144 zł zwrotu. W przypadku osób ponoszących wyższe wydatki - rzędu 500-600 zł miesięcznie - suma odliczenia rośnie do kilku tysięcy złotych. Wystarczy zachować faktury i wpisać kwoty w odpowiednią rubrykę PIT, a fiskus odda część poniesionych wydatków.

Warto również zwrócić uwagę na darowizny. Odliczeniu podlegają wpłaty na organizacje pożytku publicznego, m.in. zbiórki na siepomaga.pl, cele kultu religijnego oraz honorowe krwiodawstwo. Łączny limit wynosi 6 proc. dochodu, zatem osoba osiągająca dochód 80 tys. zł rocznie może odliczyć nawet 4800 zł. Przy stawce 12 proc. przekłada się to na 576 zł niższego podatku - pod warunkiem posiadamy potwierdzenia przelewów lub zaświadczenia o oddanej krwi.

Przedsiębiorcy mają dodatkowe możliwości. Zwolnienie podmiotowe z VAT, dostępne do limitu 200 tys. zł obrotu rocznie, pozwala najmniejszym firmom uniknąć rozliczania podatku od towarów i usług. Dla wielu mikroprzedsiębiorców oznacza to mniej formalności i niższe koszty księgowe.

Ważne daty w rozliczeniu PIT 2025

Kalendarz podatkowy na 2026 rok zaczyna się tak naprawdę już w styczniu:

do 31 stycznia pracodawca lub zleceniodawca musi przesłać elektronicznie do urzędu skarbowego formularz PIT‑11, czyli informację o dochodach pracownika oraz pobranych zaliczkach na podatek. Ten dokument nie jest jeszcze zeznaniem, lecz rodzajem "raportu startowego", na którym opiera się późniejsze rozliczenie. To właśnie z danych z PIT‑11 system Twój e‑PIT buduje wstępne zeznanie, widoczne od lutego w e‑Urzędzie Skarbowym;

do 28 lutego ten sam dokument - PIT‑11 - musi trafić już bezpośrednio do pracownika lub zleceniobiorcy. Najczęściej przychodzi w formie elektronicznej: w systemie kadrowym, mailem albo poprzez profil pracowniczy. Wówczas podatnik widzi sumę wynagrodzeń, pobranych zaliczek, składek ZUS;

od 15 lutego do 30 kwietnia otwiera się zasadnicze "okno rozliczeniowe" dla większości formularzy: PIT‑28 (ryczałt), PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 czy PIT‑38. W tym okresie można zaakceptować zeznanie przygotowane w systemie Twój e‑PIT, wprowadzić poprawki, dodać ulgi albo złożyć własny formularz przez e‑Deklaracje. Podatek wynikający z zeznania trzeba zapłacić najpóźniej 30 kwietnia - sama wysyłka PIT‑u bez uregulowania należności nie zamyka sprawy.

Odrębny rytm mają przedsiębiorcy, którzy opłacają zaliczki miesięczne i kwartalne. Zaliczki na PIT oraz CIT trzeba regulować co do zasady do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Przykładowo, podatek za styczeń płaci się do 20 lutego. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie terminem jest 20. dzień miesiąca następującego po kwartale. Równolegle do 25. dnia miesiąca rozlicza się VAT, składając plik JPK_V7 i - w razie potrzeby - dopłacając podatek.

Spóźnienie z którymkolwiek z tych terminów może zakończyć się dotkliwie. Urząd skarbowy nalicza odsetki za zwłokę, a w skrajnych przypadkach nakłada grzywnę sięgającą nawet kilku tysięcy złotych, zwłaszcza gdy zaległość jest duża albo powtarza się regularnie. Ustawodawca pozostawia jednak furtkę w postaci tzw. czynnego żalu - dobrowolnego przyznania się do spóźnienia, połączonego z szybką zapłatą zaległego podatku i odsetek.

Rozliczenie podatku PIT z małżonkiem czy osobno: które wybrać?

Wspólne rozliczenie małżonków jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie podatku PIT, zwłaszcza gdy różnica w dochodach między partnerami jest wyraźna. Mechanizm polega na zsumowaniu dochodów, podzieleniu ich na pół i obliczeniu podatku tak, jakby każda osoba osiągała identyczny przychód. Dzięki temu próg opodatkowania stawką 12% działa podwójnie, więc małżeństwo może wykorzystać limit 240 tys. zł, zanim pojawi się stawka 32%. Przykładowo, przy dochodach 150 tys. zł i 50 tys. zł różnica w podatku może wynieść od 3 do 5 tys. zł, ponieważ część dochodu osoby lepiej zarabiającej zostanie rozliczona według niższej stawki.

Rozliczenie indywidualne jest korzystniejsze, jeśli oboje partnerzy korzystają z ulg posiadających własne limity przypisane do konkretnej osoby. Dotyczy to m.in. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej czy odliczeń darowizn. Każda z tych preferencji ma określony limit, który nie jest dzielony między małżonków. Jeśli obydwoje mają prawo do odliczeń, osobne rozliczenie umożliwia wykorzystanie pełnej kwoty, bez ryzyka ich ograniczenia. W przypadku małżeństw o zbliżonych dochodach - na przykład po 100 tys. zł rocznie - wspólne rozliczenie nie przynosi dodatkowych korzyści, ponieważ obie osoby i tak mieszczą się w pierwszym progu podatkowym.

Ostateczna decyzja powinna wynikać z analizy dochodów, przysługujących ulg oraz tego, jak rozkładają się koszty ponoszone przez obydwoje małżonków. Warto przeprowadzić symulację każdego wariantu, ponieważ różnice potrafią być znaczące, a wybór właściwej formy rozliczenia wpływa bezpośrednio na wysokość podatku.

O czym należy pamiętać przy rozliczeniu podatku PIT?

Przy rozliczeniu PIT warto trzymać się kilku zasad, które ułatwiają cały proces i pozwalają uniknąć kosztownych błędów. Faktury za leki, potwierdzenia darowizn, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, potwierdzenia wpłat na IKZE - wszystko to może mieć wpływ na wysokość podatku. Te dokumenty powinniśmy przechowywać przez cały rok, najlepiej w jednym miejscu, aby w lutym nie szukać ich w pośpiechu. W przypadku ulg zdrowotnych i rehabilitacyjnych szczególnie ważne jest, aby dokumenty były wystawione na osobę korzystającą z ulgi lub jej opiekuna.

Kolejna kwestia to świadome korzystanie z ulg. Wiele osób zapomina o uldze na Internet, darowiznach, odliczeniach rehabilitacyjnych czy możliwości rozliczenia wydatków na edukację. Tymczasem każda z nich może obniżyć podatek o kilkaset złotych, a w przypadku rodzin wielodzietnych lub osób z niepełnosprawnością - nawet o kilka tysięcy. Należy więc przejrzeć listę dostępnych ulg jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza, aby niczego nie pominąć.

Pamiętaj również o sprawdzeniu danych w systemie Twój e‑PIT. Administracja skarbowa automatycznie przygotowuje wstępne zeznanie, ale nie zawsze uwzględnia wszystkie ulgi, zwłaszcza te wymagające dokumentów. System nie wie, że kupowaliśmy leki, oddawaliśmy krew, wpłacaliśmy darowiznę czy inwestowaliśmy w termomodernizację domu. To my musimy dopisać te elementy samodzielnie. Weryfikacja danych zajmuje kilka minut, a potrafi przynieść realne oszczędności.

