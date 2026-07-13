Folia aluminiowa

Deski do prasowania z aluminiową powłoką i metalizowane pokrowce. Nie bez powodu producenci chwalą się tymi elementami w swoich produktach. Metaliczna powłoka odbija ciepło, dzięki czemu prasowanie ubrań jest łatwiejsze i szybsze. Jeśli nie masz takiego pokrowca, łatwo osiągniesz podobny efekt, rozwijając na desce do prasowania folię aluminiową błyszczącą stroną ku górze.

Woda

Zwykła woda może być bardzo pomocna podczas prasowania, przede wszystkim, gdy chodzi o trudne materiały. Każdy ma w domu taką koszulę, sukienkę czy żakiet, które pomimo stosowania najwyższego poziomu pary, nigdy nie są idealnie wyprasowane. W takich przypadkach przydaje się woda. Prasowanie trudnych tkanin będzie łatwiejsze, jeśli będą wilgotne. Dlatego przed wygładzeniem ich żelazkiem warto skropić lub spryskać ją wodą. Dobrze jest zrobić to na kilka - kilkanaście minut przed prasowaniem, żeby wilgoć przeniknęła do tkaniny (można też zwinąć materiał w rulon i włożyć do plastikowego worka, aby szybciej zawilgotniał).

Wieszak

Domowe sposoby na łatwe prasowanie to nie tylko czynności wykonywane tuż przed wzięciem żelazka w dłoń. Możemy ułatwić sobie życie zaraz po praniu. Wystarczy, że ubrania, których najbardziej nie lubimy prasować, zamiast na suszarce rozwiesimy na wieszakach. Zaoszczędzimy sobie też pracy, jeśli po zdjęciu ze sznurka, zamiast rzucać ubrania w nieładzie na stos "do prasowania" złożymy je. Dzięki temu będzie mniej zagnieceń, które musimy rozprostowywać podczas prasowania.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL





Jak artystka Frida Kahlo stała się światową ikoną © 2026 Associated Press