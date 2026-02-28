Spis treści: Jak często i w jakiej formie jeść brokuły? Dlaczego brokuły działają na cukier? Najczęstsze błędy - tego unikaj przygotowując brokuły

Jak często i w jakiej formie jeść brokuły?

Brokuł to warzywo należące do rodziny kapustowatych. Jest uznawane za jedno z najzdrowszych na świecie, a to z uwagi na zawartość wielu cennych dla organizmu składników. To doskonałe źródło między innymi witaminy C, witaminy K, witaminy A, witamin z grupy B, potasu, wapnia, żelaza czy magnezu. W brokułach znajdziemy także antyoksydanty, takie jak sulforafan (wykazujący właściwości przeciwnowotworowe) czy kwercetyna.

Zaleca się spożywanie brokułów codziennie, a przynajmniej kilka razy w tygodniu. Warzywo jest wykorzystywane w wielu rozmaitych przepisach kulinarnych. W jakiej formie okazuje się najlepsze? Brokuły zachowują najwięcej prozdrowotnych składników po przygotowaniu ich na parze. Co więcej, taka obróbka zapewnia odpowiednią chrupkość i jednocześnie delikatność.

Warto przy tym wspomnieć, że brokuł stanowi doskonałą opcję dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. 100 g warzywa zawiera około 30-35 kcal oraz sporą dawkę błonnika, który wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego.

Dlaczego brokuły działają na cukier?

Spożywanie brokułów nie powoduje gwałtownych skoków cukru, a to z uwagi na niski indeks glikemiczny. Co więcej, niektóre zawarte w nich prozdrowotne związki (np. wcześniej wspomniany sulforafan) mogą przyczyniać się do obniżania poziomu glukozy we krwi. Z tego względu włączenie brokułów do diety zaleca się w szczególności diabetykom.

Najlepsze przepisy z brokułami dla cukrzyków uwzględniają między innymi lekką zapiekankę brokułową czy sałatkę z dodatkiem jajka i jogurtu naturalnego.

Przepis na lekką zapiekankę brokułową jest niezwykle prosty:

Pokrojone różyczki jednego niewielkiego brokuła umieszczamy w naczyniu żaroodpornym.

Brokuła zalewamy jednym kubeczkiem jogurtu naturalnego wymieszanego z dwoma jajkami, łyżeczką musztardy, solą i pieprzem.

Całość posypujemy niewielką ilością startej mozzarelli i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Po tym czasie zapiekanka jest gotowa.

Przepis na sałatkę z brokułem, jajkiem i jogurtem również nie jest skomplikowany:

Brokuła gotujemy na parze przez około 5-6 minut. Następnie kroimy go na mniejsze kawałki (uważamy przy tym, żeby się nie poparzyć).

Gotujemy 3 jajka, studzimy je, obieramy ze skorupki i szatkujemy.

Przygotowane składniki wrzucamy do dużej miski. Dodajemy pokrojonego na małe kawałki pomidora oraz 4 łyżki jogurtu naturalnego i 1 łyżkę musztardy. Doprawiamy całość pieprzem i solą i mieszamy.

Gotową sałatkę możemy podawać z pełnoziarnistym pieczywem.

Najczęstsze błędy - tego unikaj przygotowując brokuły

Najpowszechniejszym błędem, który nagminnie popełniamy w trakcie przygotowywania brokułów, jest ich zbyt długie gotowanie. Nie dość, że warzywa tracą wówczas wiele wartości odżywczych, to jeszcze robi się z nich niezbyt apetyczna "papka". Właśnie dlatego dobrze jest kontrolować czas obróbki termicznej, a najlepiej postawić na gotowanie brokułów na parze.

Po ugotowaniu brokułów, dobrze jest zahartować je w zimnej wodzie. Dzięki temu warzywa nie stracą na chrupkości - będą jędrne i soczyste. Oprócz tego, jeśli decydujemy się na pokrojenie brokułów przed gotowaniem, warto zadbać o to, by każdy kawałek był zbliżonej wielkości. W przeciwnym razie niektóre z nich mogą być chrupiące, a inne rozgotowane.

