Aronia suszona: Polska jest liderem

Aronia, zwana również czarną jarzębiną, to owoce, które może wywoływać zmieszane uczucia: albo się ją kocha, albo nienawidzi. Jej miłośnicy cenią jej wszechstronność, uniwersalny i niebagatelny wpływ na zdrowie. Sceptycy podkreślają, że smak jest dla nich do zaakceptowania. Aronia, jako jedna z nielicznych roślin, nie kumuluje w swoich owocach zanieczyszczeń, więc jest cenioną rośliną nie tylko w kulinariach ale we współczesnej fitoterapii.

Trzeba przyznać, że smak aronii faktycznie może być problemem. Świeże owoce, choć jadalne, są czasem bardzo cierpkie i delikatnie gorzkie, więc na próżno wyszukiwać w nich upragnionej słodyczy. Co prawda, tzw. przemrożenie aronii może znacząco polepszyć jej smak, to jednak w postaci surowej, zalicza się ją do owoców wytrwanych.

Nie masz świeżej? Weź aronię suszoną

Aronia suszona jest odpowiedzą dla tych, którzy cenią sobie owoc, ale nie mają dostępu do wersji świeżej. Można ją kupić w niektórych sklepach oraz w Internecie. Warto w nią zainwestować przede wszystkim dlatego, że jest trwała i można ją przechowywać nawet przez kilka tygodni. Oczywiście, jeśli uprawiamy aronię, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby część zbiorów przeznaczyć na suszenie.

Choć mówi się, że aronia jest owocem wytrawnym, pasuje do wielu potraw. Suszona wersja może wzbogacić desery, owsianki lub sałatki. Ponadto można skorzystać z niej kiedy przygotowujemy sos do mięsa, ponieważ nie tylko doda bardzo ciekawego smaku, ale doskonale go zagęści.

Suszona aronia pełna zdrowych substancji

Wiemy już, że aronia jest zaliczana do tzw. superfoods. Co możemy znaleźć w aronii? Przede wszystkim przeciwutleniacze: garbniki, antocyjany, flawonoidy oraz fenolokwasy. Substancje te mają ważny wpływ na nasz organizm, ponieważ antyoksydanty mogą chronić przed chorobami cywilizacyjnymi i opóźniać procesy starzenia się komórek organizmu. Ponadto pomagają się pozbywać toksyn z organizmu, co odciąża wątrobę oraz nerki.

Co trzeba jeszcze o aronii wiedzieć? To ogromny rezerwuar witaminy C, która znana jest doskonale z tego, że poprawia odporność organizmu. Wraz z przeciwutleniaczami pomaga się pozbyć bakterii i wirusów, co w okresie jesienno-zimowym jest na wagę złota.

Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch witaminach, które można znaleźć w suszonej aronii. Obecne są w niej także witaminy E oraz A. Pierwsza z nich doskonale redukuje stany zapalne, ale także poprawia nasz wygląd. Dlaczego? Ponieważ wspiera regenerację skóry, poprawia koloryt, ale także sprzyja wygładzaniu zmarszczek. Witamina A z kolei jest pomocna także wtedy, kiedy chcemy poprawić wygląd cery, ale dodatkowo dobrze wpływa na nasze oczy oraz chroni organizm przed nadmiernym promieniowaniem UV.

Aronia na problemy z sercem

Aronia suszona może nam zaoferować znacznie więcej, ponieważ bogaty skład antyoksydantów, witamin oraz minerałów, które mogą wspierać także pracę kluczowych narządów w organizmie. Cierpkie owoce doskonale oddziałują na serce i cały układ krążenia. Nie tylko wspierają go w codziennej pracy, ale także normalizują ciśnienie tętnicze krwi, poprawiają profil lipidowy oraz mogą redukować nadmiar cholesterolu w organizmie.

Co więcej, do lepszej pracy serca przyczynia się również błonnik. Ponadto może on sprzyjać procesom odchudzania oraz poprawić funkcjonowanie jelit, które często nazywane są "drugim mózgiem".

Jak korzystać z suszonej aronii?

Suszoną aronię można jeść na wiele sposobów, więc każdy, kto chce z jej dobrodziejstw skorzystać, znajdzie coś dla siebie. Najlepiej jeść owoce jako przekąskę - już kilka sztuk dziennie może poprawić funkcjonowanie organizmu. Można również sporządzić z niej napar: wystarczy łyżeczkę suszonej aronii zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą, zaparzyć pod przykryciem i po delikatnym ostudzeniu wypić.

Suszona aronia to także dodatek do deserów, ale można nią wzbogacić również odżywcze koktajle, owsianki, sałatki oraz dania wytrawne.

