Rozsada czy siew do gruntu? Ten sposób przyśpieszy plony

Osoby, którym zależy na wczesnych zbiorach, powinny postawić na samodzielną produkcję rozsady.

Rośliny wyhodowane w kontrolowanych warunkach są zwykle silniejsze i lepiej radzą sobie z wiosennymi wahaniami temperatur. Dodatkowo szybciej się przyjmują po posadzeniu do gruntu i są mniej podatne na choroby.

Przyjęło się, że ogórki wysiewa się dopiero w kwietniu, jednak w przypadku bardzo wczesnych odmian rozsadę możemy zacząć przygotowywać już na przełomie lutego i marca. Kluczowe jest wybranie odpowiednich nasion i zapewnienie młodym roślinom dobrych warunków świetlnych oraz cieplnych.

Najlepsze odmiany do wczesnego siewu. Oto trzy pewniaki

Do wcześniejszej uprawy najlepiej nadają się następujące odmiany:

Akord A1 - bardzo wczesna odmiana o jasnych, grubobrodawkowych owocach z białymi smugami. Charakteryzuje się dużym udziałem kwiatów żeńskich, co przekłada się na obfite plony. Dodatkowym atutem jest odporność na parcha dyniowatych, antraknozę oraz wirusy mozaiki.

Starter F1 - odmiana ceniona za brak goryczy i wyrównane, wydłużone owoce. Dobrze sprawdza się w przetwórstwie - nadaje się zarówno do kiszenia, jak i konserwowania. Wyróżnia ją wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego.

Lokus F1 - również należy do bardzo wczesnych i plennych odmian. Tworzy smukłe, kształtne owoce bez tendencji do nadmiernego przyrastania na grubość. Jest odporna na mączniaka rzekomego i polecana szczególnie do przetwórstwa.

Nasiona na rozsady można wysiewać już na przełomie lutego i marca 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo wysiać nasiona? Zwróć na to uwagę

Ogórki mają delikatny system korzeniowy i źle znoszą przesadzanie. Dlatego nasiona najlepiej wysiewać pojedynczo do małych doniczek wypełnionych żyzną, przepuszczalną ziemią do warzyw. Można też umieścić po dwa nasiona w jednym pojemniku, a po wschodach usunąć słabszą siewkę.

Kiełkowanie trwa zwykle od 5 do 10 dni, a produkcja rozsady około czterech tygodni. W tym czasie rośliny potrzebują stałego dostępu do światła oraz umiarkowanego podlewania - podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre.

Najlepszym miejscem na produkcję rozsady będzie jasny parapet przy południowym lub zachodnim oknie. Siewki muszą mieć dużo światła, aby nie wyciągały się i nie osłabiały. Temperatura w pomieszczeniu powinna być stabilna, szczególnie nocą.

Rozsadę można także przygotować w tunelu foliowym, o ile warunki pogodowe są sprzyjające. Nocne spadki temperatury mogą jednak zahamować wzrost młodych roślin, dlatego wczesną wiosną uprawa domowa jest znacznie bezpieczniejsza.

