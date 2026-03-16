Mimo iż kalendarzowa wiosna jeszcze się nie rozpoczęła, słoneczne i zdecydowanie cieplejsze dni napawają optymizmem. Wiosną mamy na ogół zdecydowanie więcej energii i chęci do działania, a dostępność różnorodnych warzywa w sklepach zachęca do tego, aby zdrowiej się odżywiać. Tylko czy nowalijki dostępne w marcu to dobry wybór? Niekoniecznie.

Nowalijki to młode warzywa, pojawiające się w sklepach już w marcu. To zazwyczaj rośliny uprawiane w szklarniach - zarówno na terenie Polski jak również pochodzące z importu zagranicznego. Aby prawidłowo się rozwijały i dobrze smakowały, producenci muszą zapewniać im odpowiednie warunki w sposób sztuczny - potrzebują dużo światła, odpowiednio wysokiej temperatury i intensywnego nawadniania. Ponadto producenci, aby chronić je przed chorobami i szkodnikami, zmuszeni są stosować różne środki ochrony roślin. Mimo iż warzywa takie jak m.in. rzodkiewka, cebula, kalafior czy pomidory są źródłem wielu cennych witamin, minerałów i innych dobroczynnych składników, eksperci ds. żywienia zalecają zachowanie ostrożności w ich spożywaniu wczesną wiosną. Mogą bowiem zawierać pozostałości pestycydów i związków azotowych. Z zakupem nowalijek warto więc nieco poczekać - przynajmniej do maja.