Nie dodawaj w ten sposób cytryny do herbaty. Ten "niewinny" błąd może kosztować cię zdrowie

Nigdy nie dodawaj cytryny do wrzątku

Sama cytryna jest bez wątpienia skarbnicą zdrowia, głównie ze względu na wysoką zawartość witaminy C, która jest silnym antyoksydantem. Jednak cały jej dobroczynny potencjał może zostać zniweczony przez jeden, powszechny błąd - dodawanie jej do zbyt gorącej herbaty. Witamina C jest niezwykle wrażliwa na wysoką temperaturę. Jej degradacja rozpoczyna się już w temperaturze powyżej 60-70°C. Oznacza to, że wrzucając plasterek cytryny do wrzątku lub świeżo zaparzonego, gorącego naparu, pozbawiamy go większości cennych właściwości. Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw witaminy C, cytrynę należy dodawać do herbaty po jej lekkim przestudzeniu.

Toksyczny duet, czyli glin w twojej filiżance

To jednak nie jedyna pułapka, jaka czyha na miłośników herbaty z cytryną. Znacznie poważniejszym problemem jest interakcja, w jaką wchodzi sok z cytryny z liśćmi herbaty. Krzewy herbaciane naturalnie pobierają z gleby glin (aluminium). W suszu herbacianym pierwiastek ten występuje w formie, która jest trudno przyswajalna dla ludzkiego organizmu. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy do herbaty z wciąż zanurzonymi fusami lub torebką dodamy cytrynę. Zawarty w niej kwas cytrynowy reaguje z glinem, tworząc łatwo przyswajalny cytrynian glinu. Ten związek bez problemu przenika do naparu, a następnie do naszego organizmu.

Ukryte zagrożenie dla mózgu

Kumulacja glinu w organizmie może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Pierwiastek ten jest uznawany za neurotoksynę, a jego nadmiar może negatywnie wpływać na układ nerwowy. Badania naukowe sugerują możliwy związek między wysoką ekspozycją na glin a rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Choć organizm zdrowej osoby jest w stanie wydalić niewielkie ilości glinu, regularne picie nieprawidłowo przygotowanej herbaty z cytryną może przyczyniać się do jego akumulacji w tkankach, w tym w mózgu. Aby uniknąć tego zagrożenia, należy bezwzględnie pamiętać o usunięciu torebki lub fusów z naparu przed dodaniem soku z cytryny.

Niebezpieczna skórka i jak się jej pozbyć

Kolejnym, często nieświadomie popełnianym błędem jest wrzucanie do filiżanki plastra cytryny razem ze skórką. Choć skórka cytryny zawiera cenne olejki eteryczne, to na jej powierzchni mogą znajdować się również pozostałości pestycydów i środków grzybobójczych, którymi owoce są spryskiwane w trakcie uprawy i transportu. Gorąca woda może ułatwić przenikanie tych szkodliwych substancji do napoju. Dlatego przed dodaniem cytryny do herbaty, należy ją dokładnie umyć, a najlepiej sparzyć wrzątkiem lub wyszorować szczoteczką. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak obranie cytryny ze skórki lub wyciśnięcie z niej samego soku. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się smakiem i aromatem ulubionego napoju bez obaw o nasze zdrowie.

