Spis treści: Rozmnażanie lawendy. Kiedy najlepiej to zrobić? Jak rozmnożyć lawendę poprzez tworzenie nowych sadzonek pędowych? W czym ukorzenić lawendę? Jak pielęgnować sadzonki lawendy, żeby się przyjęły? Najczęstsze błędy podczas rozmnażania lawendy

Rozmnażanie lawendy. Kiedy najlepiej to zrobić?

Rozmnażanie lawendy nie jest skomplikowaną czynnością. Warto jednak pamiętać o odpowiednim terminie. Najlepiej jest to robić w sezonie letnim (najlepiej po zakończeniu kwitnienia), choć niektóre osoby z powodzeniem rozmnażają lawendę także wczesną wiosną (od marca do kwietnia). Latem istnieje większa szansa na szybkie ukorzenienie się nowych sadzonek oraz ich wzrost.

Czy każda lawenda nadaje się do rozmnażania? Okazuje się, że tak, jednak zabieg ten najłatwiej jest przeprowadzić z lawendą wąskolistną (Lavandula angustifolia), czyli prawdopodobnie najpopularniejszym gatunkiem uprawianym w polskich ogródkach.

Jak rozmnożyć lawendę poprzez tworzenie nowych sadzonek pędowych?

Lawendę możemy rozmnożyć między innymi poprzez wysiew nasion lub odkłady. Najpopularniejszą metodą jest tworzenie nowych sadzonek z pędów. Do rozmnażania wykorzystujemy starsze, silne i zdrowe egzemplarze lawendy. Należy odciąć z niej półzdrewniałe pędy o długości około 7-10 cm (najlepiej za pomocą ostrego sekatora) - z ich dolnej części usuwamy liście.

W czym ukorzenić lawendę?

Końcówki pozyskanych pędów najpierw zanurzamy w ukorzeniaczu, a następnie wkładamy do doniczek wypełnionych lekką, dobrze przepuszczalną glebą o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Co ważne - miejsca po usuniętych wcześniej listkach powinny znaleźć się pod ziemią.

Jak pielęgnować sadzonki lawendy, żeby się przyjęły?

Przygotowane sadzonki należy przykryć przezroczystą folią z otworami (pomoże utrzymać wilgotność) i umieścić w ciepłym, lekko zacienionym i przewiewnym miejscu. Powinniśmy je podlewać w sposób umiarkowany - gleba powinna być stale lekko wilgotna, jednak nie mokra - w przeciwnym razie korzenie mogą zacząć gnić.

Kiedy przesadzić młode lawendy do ogrodu? Kiedy sadzonki porządnie się ukorzenią, należy przenieść je do jasnego i dość chłodnego pomieszczenia, w którym będą zimować. Będą gotowe do posadzenia w gruncie w maju, po uprzednim hartowaniu. W trakcie sezonu zimowego, należy je dość oszczędnie podlewać (tylko wówczas, gdy mocno przeschną).

Lawendę możemy rozmnożyć na kilka sposobów 123RF/PICSEL

Najczęstsze błędy podczas rozmnażania lawendy

W trakcie rozmnażania lawendy dobrze jest unikać pewnych popularnych błędów, które mogą zniweczyć nasze wysiłki. Najczęstsze z nich to:

zła gleba - ziemia powinna być lekka i przepuszczalna, inaczej system korzeniowy nie rozwinie się, a całość może zacząć gnić i obumierać;

wybór złych pędów - najlepiej wybrać półzdrewniałe pędy - zbyt stare nie wypuszczą korzeni, a zbyt młode mogą szybko zwiędnąć;

złe stanowisk o - przygotowane sadzonki należy trzymać w lekko zacieniowym, ciepłym i wolnym od przeciągu miejscu;

zły czas pozyskiwania pędów - jeśli pędy zaczniemy pozyskiwać jesienią lub zimą, szansa na ich ukorzenienie się znacznie spada.

Unikanie powyższych błędów sprawi, że wiosną kolejnego roku będziemy cieszyć się nowymi, pięknymi egzemplarzami lawendy. Co więcej, będą one odznaczały się takimi samymi cechami jak roślina mateczna.



