Miechunka jadalna zdobi ogród

Trzeba przyznać, że miechunka przykuwa wzrok swoim wyglądem. Co prawda w Polsce często jest uprawiana w celach ozdobnych, ale nasze warunki nie są dla rośliny sprzyjające, przez co jest traktowana jako roślina jednoroczna. Nawet to, że miechunka gości u nas jeden sezon, nie powinno nas zniechęcać do uprawy. Może jej kwiaty nie są imponujące, ale pod koniec lata miechunka tworzy owocnik przypominający lampion, który skrywa ciekawą w smaku jagodę.

Miechunka pochodzi z Ameryki Południowej. Ze względu na to, że jej owoce są jadalne i wykazują się wieloma właściwościami, nazywana jest złotą jagodą Inków. W sklepie z kolei czasami dostępne owoce miechunki pod nazwą physalis.

Uważaj na miechunkę: może zaszkodzić

Choć wiele wspomina się o tym, że miechunka jest zdrowa, to lepiej nie zbierać jej na własną rękę. Ma bowiem wiele odmian, ale wyłącznie trzy są jadalne:

Miechunka peruwiańska - ma ciekawy smak przypominający agrest, ananas i kiwi.

Miechunka pomidorowa - przypomina w smaku pomidora i często wykorzystywana jest do sosów.

Miechunka rozdęta - najbardziej dekoracyjna, ale owoce są mniej smaczne niż innych gatunków.

Uwaga: nawet jeśli wiemy, jaką miechunkę uprawiamy, to musimy uważać na owoce. Możemy bezpiecznie spożywać wyłącznie tylko dojrzałe, ponieważ te z zielonymi częściami zawierają solaninę, która dla człowieka jest trująca.

Co możemy znaleźć w miechunce?

Jeśli widzimy w sklepie miechunkę, to warto się na nią skusić. To smaczna przekąska, która urozmaici nasze menu.

Miechunka to bogate źródło błonnika pokarmowego, a jak wiemy, jest on ważny wtedy, kiedy chcemy zadbać o jelita i cały układ pokarmowy. Przyspiesza procesy trawienia i wspiera florę bakteryjną. W ten sposób błonnik w miechunce ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów, redukuje niektóre problemy trawienne, ale także ogranicza poziom tzw. złego cholesterolu, co także jest istotne dla sercowców.

Choć świeże owoce miechunki mają niewiele kalorii - ok. 60 kcal w 100 g - to w trakcie odchudzania powinniśmy jeść zdecydowanie mniej miechunki suszonej, ponieważ jej zawartość energetyczna w tej formie zwiększa się kilkukrotnie. Dlatego kilka sztuk dziennie wystarczy, aby czerpać wszystko to, co dla naszego organizmu jest konieczne.

Na co dobra jest miechunka?

Błonnik otworzył listę tego, co znajduje się w miechunce. Owoce zawierają także sporo witamin. Zestawienie otwiera witamina C - znana w kontekście odporności, ale też uszczelniania naczyń krwionośnych, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga także usuwać nadmiar toksyn z organizmu, co przekłada się na odciążenie nerek i wątroby. Po trzecie, pomaga syntetyzować kolagen, co przekłada się na zdrowszy wygląd skóry.

Miechunka to także źródło witaminy A, która najbardziej wpływa na kondycję oczu, ale nie tylko. To silny przeciwutleniacz, który rozprawia się ze stanami zapalnymi oraz może chronić przed nadmiernym promieniowaniem UV. Miechunka ma także w sobie witaminy z grupy B, które działają korzystnie na cały organizm, w tym układ nerwowy i krążenia.

Miechunka na serce. Sprawdzi się idealnie

Miechunka oferuje jeszcze więcej, ponieważ ma jeszcze kilka kluczowych substancji ważnych dla naszego zdrowia.

Może zapobiegać anemii - wszystko dzięki obecności żelaza, które wzmacnia krew.

Wspiera mineralizację kości - to zasługa fosforu.

Dba o serce - obecny potas reguluje pracę naturalnej pompy organizmu.

Działa na odporność - oto zasługa cynku, który ponadto jest dobry dla kondycji cery.

Ponadto miechunka zawiera polifenole i fitosterole zaliczane do antyoksydantów. One właśnie stanowią środek działający przeciw rozwojowi chorób cywilizacyjnych, opóźniają procesy starzenia się komórek organizmu oraz pomagają usuwać toksyny.

