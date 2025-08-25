Które grzyby bez problemu wyhodujesz we własnym ogrodzie?

Wcale nie musisz spacerować po lesie w poszukiwaniu grzybów, bowiem piękne okazy możesz hodować we własnym ogrodzie i cieszyć się smakiem m.in. podgrzybków, maślaków czy nawet borowików.

Rzecz jasna, to, czy nasze grzybowe przedsięwzięcie się uda, zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest odpowiednie podłoże w ogrodzie, ale duże znaczenie ma również wilgotność i temperatura. Największą szansę na powodzenie ws. uprawy grzybów, zyskamy, stawiając na hodowlę boczniaków i pieczarek, które nie są wymagające w kontekście m.in. warunków atmosferycznych.

Rozpoczęcie procesu związane z hodowlą pieczarek i boczniaków jest bardzo proste, ponieważ wystarczy kupić gotowe zestawy, które zawierają m.in. podłoże zaszczepione grzybnią. Zazwyczaj w takim zestawie znajduje się również dokładna instrukcja, jak krok po kroku założyć swoją małą hodowlę grzybów. Dzięki temu już po kilku tygodniach można się cieszyć np. z pięknych pieczarek rosnących w ogrodzie czy nawet na balkonie w doniczce.

Czy uprawa borowików w ogrodzie jest możliwa?

Odpowiadając na powyższe pytanie - tak, borowiki możemy uprawiać w ogrodzie, ale należy mieć świadomość, że jest to trudniejsze niż w przypadku np. pieczarek. Jeśli jednak uzbroimy się w cierpliwość i odpowiednią wiedzę, jest spora szansa na pojawienie się borowików na naszej działce.

Pierwszy etap polega na zaopatrzeniu się w grzybnię borowika, którą również możemy kupić. Istnieje również możliwość przygotowania jej własnoręcznie, a w tym celu należy zaopatrzyć się w dwa, trzy, dojrzałe borowiki, wodę oraz świeże drożdże. Warto pamiętać, że najwięcej zarodników znajduje się w kapeluszu borowika.

Borowiki mielimy i łączymy je z 50 gramami świeżych drożdży. Dolewamy 5 litrów wody, mieszamy i całość przykrywamy oraz odstawiamy w ciepłe, zacienione miejsce na dwa tygodnie. Po tym czasie dolewamy 10 litrów wody i taką miksturą podlewamy ziemię w doniczkach, w których powinny pojawić się borowiki.

Borowiki to grzyby leśne, w związku z tym do gleby warto dodać mieszankę kory drzew liściastych i liście dębowe lub brzozowe. Grzybni należy zapewnić odpowiednie warunki, dlatego powinniśmy zadbać o temperaturę wynoszącą ok. 15-17 st. C, cyrkulację świeżego powietrza i umiarkowane nasłonecznienie.

Jeśli nie chcemy hodować borowików w doniczce, cały opisany proces należy wykonać w ogrodzie w sąsiedztwie drzew, najlepiej przy sośnie lub świerku.

