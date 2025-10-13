Spis treści: Opakowanie po jajkach z kartonu i plastiku - gdzie wyrzucić? Czy można wrzucać wytłaczanki po jajkach do bioodpadów? Jak ponownie wykorzystać opakowanie po jajkach?

Opakowanie po jajkach z kartonu i plastiku - gdzie wyrzucić?

Opakowania po jajkach to odpady, które powinno się segregować. Jednak to, do którego pojemnika trafią, zależy od materiału, z którego są wykonane. W przypadku kartonowych opakowań na jajka - wyrzucamy je do niebieskiego kontenera na odpady papierowe. Jeśli zaś chodzi o opakowania wykonane z plastiku bądź styropianu - one powinny zostać umieszczone w żółtych kontenerach na metale i tworzywa sztuczne.

Co ważne - nieco inaczej sprawa z zabrudzonymi opakowaniami po jajkach. Jeśli są one mocno brudne, to wówczas należy je wyrzucić do czarnego kontenera na odpady zmieszane.

Myślisz, że wiesz, gdzie wyrzucać opakowania po jajkach? Większość się myli Jonathan Weiss 123RF/PICSEL

Czy można wrzucać wytłaczanki po jajkach do bioodpadów?

Niektóre osoby wyrzucają wytłaczanki po jajkach do bioodpadów. Okazuje się, że to błąd! Do brązowych koszów należy wyrzucać odpady biodegradowalne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Mowa tutaj między innymi o resztkach jedzenia (obierkach po ziemniakach, fusach po kawie czy skorupkach jajek) czy odpadach zielonych, takich jak trawa, liście lub gałęzie.

Co istotne - do bioodpadów nie należy wrzucać między innymi popiołu, ziemi, kamieni, leków oraz odpadów niebezpiecznych. Nie można w nich umieszczać także mięsa, kości bądź zwierzęcych odchodów.

Segregujesz śmieci? Tego jednego błędu z opakowaniami po jajkach nie popełniaj 123RF/PICSEL

Jak ponownie wykorzystać opakowanie po jajkach?

Opakowań po jajkach wcale nie trzeba wyrzucać. Okazuje się, że można z nich zrobić naprawdę pomysłowe gadżety. Mowa tutaj między innymi o domowej roboty rozsadnikach do roślin. Do ich wykonania wystarczy użyć kartonowej wytłaczanki po jajkach. Tego rodzaju opakowania należy wypełnić ziemią, w której następnie można wysiać rośliny. Gdy siewki nieco się rozwiną, można przesadzić je do większych doniczek.

Do czego jeszcze można użyć pustych wytłaczanek po jajkach? Zużyte opakowania da się wykorzystać do stworzenia karmnika dla ptaków. W tym celu należy przedziurawić każdy z rogów wytłaczanki w taki sposób, by móc przewlec przez nie sznurki. Następnie za pomocą rzeczonych sznurków przywiązujemy domowej roboty karmnik do drzewa. W środku należy jeszcze umieścić pokarm dla ptaków. Mowa tutaj między innymi o słoninie, suszonych owocach, orzechach czy ziarnach.

Z wytłaczanek po jajkach można także przygotować doskonałą ściółkę do roślin. Do tego celu najlepiej nadadzą się kartonowe opakowania. Ściółka z wytłaczanek po jajkach ochroni rośliny przed parowaniem wody oraz ograniczy rozwój chwastów. Co ciekawe, kartony, jako źródło materii organicznej, mogą przyciągać dżdżownice. Owe stworzenia są niezwykle pożyteczne, ponieważ spulchniają glebę oraz przyczyniają się do jej napowietrzenia.

